Menestyväksi elinkeinonharjoittajaksi tuleminen valuutta-, osake- tai kryptomarkkinoilla vaatii vuosien omistautumista oppimisen ja harjoittelun kautta. Mutta entä alusta, joka lyhentää matkaa menestyväksi elinkeinonharjoittajaksi ja antaa mahdollisuuden ansaita oppiessaan? AltSignals ($ASI) on rakentanut treidaajien yhteisön laadukkailla sijoitus-signaaleilla vuodesta 2017 lähtien. Menestyksensä ansiosta AltSignals esittelee AI-treidausalustan, jota ajetaan kryptolla. Yritys avasi ennakkomyynnin ja on kerännyt 1,2 miljoonaa dollaria vahvan kysynnän vuoksi.

Tietoja AltSignalsista ja AI-iteraatiosta

AltSignals on ollut mukana treidauksessa jo puoli vuosikymmentä. Iso-Britanniassa sijaitsevalla sijoitus-signaalipalvelulla on jo yli 52 000 Telegram-jäsentä ja 1 400 VIP-jäsentä. Alusta on tuottanut yli 3 782 signaalia, joiden keskimääräinen tarkkuus on 64 %. Sellaisenaan AltSignals on ollut kukoistava kaupankäyntisignaalipalvelu.

AltSignals on käyttänyt todistettua ohjelmistoa AltAlgo™ signaaliensa luomiseen. Tekoälyn lisääntyvän käytön vuoksi yritys haluaa kuitenkin viedä treidauksen seuraavalle tasolle. Tiimi uskoo voivansa hyödyntää koneoppimisen, luonnollisen kielen käsittelyn, ennustavan mallintamisen ja tunneanalyysin tehoja tuottamiensa signaalien laadun parantamiseksi. Tekoälyn käyttö antaa tiimille mahdollisuuden kattaa enemmän treidausvälineitä ja kasvattaa sijoittajien tulosta.

Miksi sinun pitäisi sijoittaa AltSignalsiin?

AltSignals on ollut markkinoilla noin viisi vuotta tuottaen ja tarjoten laadukkaita sijoitus-signaaleja. Se on todistettu ja luotettava alusta. Alustaan sijoittaminen varmistaa sijoittajille, että he ovat tekemisissä alustan kanssa, joka on jo menestynyt.

AltSignals AI-pohjainen alusta tarjoaa myös lisäetuja sijoittajille. Sijoittajat saavat pääsyn ja jäsenyyden AltSignalsin AI-alustalle nimeltään ActualizeAI. Sen avulla he voivat käyttää sijoitus-signaaleja lisätäkseen tulojaan osake-, krypto-, forex- ja CFD-markkinoilta.

Treidausmaailmasta lisätietoa etsiville treidaajille AltSignals voisi olla ihanteellinen. Tiedossa on treidausturnauksia ja kilpailuja, joissa sijoittajat oppivat toisiltaan lisätäkseen tietämystään markkinoista. Sijoittajat, jotka voittivat kilpailut, palkitaan $ASI:lla hankkimiensa taitojen lisäksi.

Toinen tapa kasvaa AltSignalsin avulla on antaa ja edistää ideoita alustalla. Tällä on tarkoitus hajauttaa päätöksentekovaltaa, mutta myös sijoittajat voivat saada uutta osaamista kaupankäynnissä.

AltSignalsin ennuste vuosina 2023 ja 2024

AltSignals on jo ennakkomyynnissä, mutta tokenin kysyntä on ollut korkea. Tokenista yli 53 % on myyty loppuun ennakkomyynnin toisessa vaiheessa, ja kysyntä viittaa mahdolliseen hinnannousuun, kun token listautuu.

$ASI listataan Uniswap-listalle kolmannella neljänneksellä, ja lisää on luvassa. Ottaen huomioon, kuinka muut tokenit ovat nousseet voimakkaasti listautumisen jälkeen, $ASI voi nousta jopa kolminumeroisilla prosenttiosuuksilla vuonna 2023. Vuonna 2024 voitot voivat kasvaa, kun AltSignals AI-alusta, ActualizeAI julkaistaan ja lisää apuohjelmia lanseerataan. 1 000 % hintaennuste vuodelle 2024 onkin realistinen.

$ASI:n arvoa voisi nostaa sen deflatorinen tokenomiikka. Nämä ovat mekanismeja, joilla vähennetään tarjonnassa olevien rahakkeiden määrää, jolloin kysyntävoimat voivat tukea sen arvoa. Deflaatiomekaniikassa $ASI:n arvon odotetaan nousevan ajan myötä.

Kuinka houkutteleva on $ASI ennakkomyynnissä

$ASI myy 0,01875 dollaria ennakkomyynnin toisessa vaiheessa. Hinta oli 0,015 dollaria ensimmäisessä vaiheessa ja nousee jokaisessa vaiheessa. Ennusteidemme mukaan $ASI:n arvo voi nousta pilviin, kun token listautuu pörsseihin.

Tokenin ostaminen ennakkomyynnistä on edullista ennen arvon nousua. Sen avulla sijoittajat voivat ostaa alhaisella tasolla maksimoidakseen tuottopotentiaalin, kun tokenin arvo nousee.