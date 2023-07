Kryptojen hintaennusteet: Tron, Chancer, VeChain

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kryptovaluuttojen hinnat kehittyivät vaihtelevasti tällä viikolla, kun sijoittajat odottivat lisää uutisia ja katalysaattoreita. Bitcoin ja Ethereum liikkuivat hieman alle 30 000 dollarin ja 1 900 dollarin. Samaan aikaan jotkut kolikot, kuten Chainlink, Tron ja XDC Network, tekivät nousuja. Tässä artikkelissa selitämme, mitä odottaa sellaisilta kolikoilta, kuten Tron, Chancer ja VeChain.

Mahdollisuuden ennustus

Chancer ($CHANCER) on uusi kryptovaluutta, joka pyrkii mullistamaan urheiluvedonlyönti- ja ennustusmarkkinat. Kehittäjät pyörittävät parhaillaan ennakkomyyntitapahtuman ensimmäistä vaihetta, joka on kerännyt yli 927 000 dollaria alle kuukaudessa. Tämä tarkoittaa, että alennetut ensimmäisen vaiheen rahakkeet ovat loppumassa, koska tavoite on miljoona dollaria.

Chancer pyrkii tuhoamaan yhden maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista toimialoista. Miljardit ihmiset osallistuvat urheiluvedonlyöntiin ja ennusteisiin. Tämän seurauksena yritykset, kuten DraftKings, Flutter Entertainment ja FanDuel, ovat arvoltaan miljardeja dollareita. Teollisuus kasvaa enimmäkseen Yhdysvalloissa, missä korkein oikeus antoi sen muutama vuosi sitten.

Chancerin alustalla on useita tärkeitä ominaisuuksia. Esimerkiksi suosittujen urheiluvedonlyöntitapahtumien lisäksi siinä on ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat luoda markkinansa ja jakaa ne ystävilleen ja sukulaisilleen.

Mikä tärkeintä, Chancer on täysin hajautettu alusta, jossa yhteisön jäsenet äänestävät useista tärkeistä toimenpiteistä, kuten maksuista ja ominaisuuksista. $CHANCER-tokenien haltijat voivat myös jakaa voittonsa. Voit lukea lisää Chancer-alustasta tästä julkaisusta ja ostaa tokeneita seuraavasta osoitteesta.

Tronin hinnan ennuste

Tron on ollut yksi parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista tänä vuonna. Se jatkoi ralliaan lauantaina ja hyppäsi korkeimpaan 0,094 dollariin, korkeimmalle pisteelle sitten vuoden 2021. Se on hypännyt yli 90 % vuoden 2022 alimmalta tasolta.

Tron on liikkunut yli kaikkien liukuvien keskiarvojen ja tärkeän vastuspisteen 0,085 dollarissa. Tämä vastuspiste oli tärkeä, koska se oli kaksinkertaisella ylätasolla. Oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD, ovat myös osoittaneet ylöspäin. Siksi kolikon menestyminen jatkuu todennäköisesti myös tulevina päivinä, kun ostajat tavoittelevat tämän viikon korkeinta 0,094 dollaria.

VeChainin hintaennuste

VeChainin hinta on ollut viime viikkoina tiukalla alueella volyymin pysyessä verkossa alhaisena. Sen kauppa oli 0,0195 dollaria, missä se on ollut viime päivinä. Kolikko leijuu 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon kohdalla. Myös nykyinen hinta on tärkeä, koska se oli maaliskuun alin swing.

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalipisteeseen 50, kun MACD liikkuu sivuttain. Siksi kolikko pysyy todennäköisesti nykyisellä vaihteluvälillä ja tekee sitten laskun seuraavaan tukeen 0,0165 dollarilla.