Wajeeh on Invezzin uutistoimittaja, joka kattaa Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan osakemarkkinat. Wajeehilla on viiden vuoden kokemus talousjournalismista, ja hän… lue lisää

Bitcoin on noussut noin 80 % vuoden aikana, mutta Nexon toimitusjohtaja on vakuuttunut siitä, että sillä on vielä enemmän tilaa nousuun.

Bitcoin voi saavuttaa 50 000 dollaria vuoden loppuun mennessä

Äskettäisessä CNBC:n haastattelussa Antoni Trenchev kertoi mahdollisuudesta, että maailman suurin kryptovaluutta päättää vuoden 40 000 ja 50 000 dollarin välillä.

Kryptolainayhtiön toimitusjohtaja odottaa BTC:n nousevan, kun Yhdysvaltain keskuspankki vahvistaa kiristyssyklinsä päättyneen. Tämä johtuu siitä, että lempeä rahapolitiikka pyrkii lisäämään kiinnostusta riskipitoisiin omaisuuseriin.

Huomaa, että kokonaisinflaatio oli vain prosentin korkeampi kuin Fedin kahden prosentin tavoite kesäkuussa (lisätietoja). Tämä viittaa siihen, että keskuspankki voi nyt olla lähempänä käännettä. Tästä syystä myös muut odotukset, mukaan lukien professori Carol Alexander, odottavat Bitcoinin saavuttavan 50 000 dollaria vuoden 2023 loppuun mennessä. Hintatavoite merkitsee vielä 65 % nousua tästä eteenpäin.

Mielenkiintoista on, että muut kryptovaluutat reagoivat tyypillisesti positiivisesti Bitcoinin vahvuuteen, koska se on kellovaluutta. Siksi on todennäköistä, että nousevat alustat, kuten Chancer.com, hyötyvät samoin, kun BTC avaa seuraavan vaiheensa.

Chancer yhdistää krypton ja vedonlyönnin

Chancer on ensisijaisesti sosiaalinen vedonlyöntialusta – yksi, joka on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se yhdistää kaksi nopeasti kasvavaa markkinaa: kryptovaluutat ja uhkapelit.

Se on rakennettu lohkoketjulle, ja sen virtalähteenä on alkuperäinen $CHANCER-token. BSC0-tokenin käyttäminen on lippu vedonlyöntiin ja osallistumiseen kaikkeen – olipa kyseessä sitten tulevat vaalit tai kenties jalkapallo-ottelu, jota aiot katsoa ystäviesi kanssa.

Muista, että Chancer on sitoutunut muuttumaan hajautetuksi verkostoksi. Se tarkoittaa, että yhteisöllä on lopulta suurempi rooli päätettäessä tulevaisuuden suunnasta. Jotta voit käyttää sananvaltaa yritykseen liittyvissä kriittisissä asioissa, sinun on omistettava $CHANCER-token.

Tällä hetkellä ennakkomyynnissä olevan alkuperäisen tokenin edellä mainittujen käyttötapausten lisäksi $CHANCER on myös sijoitus ja sen hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Chancer-tokenin ennakkomyynti koki vahvaa kysyntää

Chancer on jo kerännyt lähes miljoona dollaria myymällä BSC0-tokeneitaan – mikä osoittaa, että kysyntä on vahvaa, mikä maalaa melko ruusuisen kuvan tulevaisuudesta.

Alkuperäisen tokenin odotetaan saavuttavan 0,021 dollaria nykyisen ennakkomyynnin loppuun mennessä. Vertailun vuoksi sen arvo on tällä hetkellä 0,01 dollaria. Yksinkertaisesti sanottuna $CHANCER:n ennustetaan saavan yli 100 % tästä.

Aivan kuten muutkin, kryptotoken listautuu merkittäviin pörsseihin, kun ennakkomyynti on ohi. Se on yleensä merkityksellinen katalysaattori digitaaliselle omaisuudelle ja auttaa suuresti myös hinnannousussa.

Investointi mainittuun tokeniin on melko yksinkertaista, ja se on hyvin suunniteltu sen verkkosivustolla täällä.

NFL-kausi auttaa myös $CHANCER:ia

Muista, että kryptomarkkinat yleensä voivat hyödyntää useita myötätuulia eteenpäin.

Esimerkiksi Yhdysvallat näyttää olevan juuri hyväksymässä Spot Bitcoin ETF:ää, koska mahtava BlackRock Inc on hakenut sellaista. Varainhoitajalla on kirjaa siitä, että hän ei ole hakenut pörssinoteerattua rahastoa ennen kuin on lähes ehdottoman varma, ettei sääntelijä ole sen tiellä. Atlantin toisella puolella Eurooppa on myös valmis debytoimaan Spot Bitcoin ETF:n vuoden loppuun mennessä.

Tämän lisäksi on pari katalysaattoria, jotka voivat hyödyttää Chancer.com:ia erityisesti. Niihin kuuluu NFL-kausi, joka alkaa noin kuukauden kuluttua. Urheiluliiga johtaa todennäköisesti jyrkkään vedonlyöntiin, ja lohkoketjupohjainen alusta voi hyötyä siitä, koska se on uhkapelien ja digitaalisen pelaamisen ytimessä.

Tässä on tärkeää huomata, että rahapelien ja digitaalisen pelaamisen arvo on 90 miljardia dollaria vuonna 2023 ja sen ennustetaan kasvavan 10 prosentin CAGR:llä seuraavien vuosien aikana – ja Chancer alustana ja sen alkuperäinen tunnus sijoituksena saa lisää vetovoimaa edellä mainitussa markkinoiden kasvussa.

Lisätietoja meneillään olevasta ennakkomyynnistä on osoitteessa Chancer.com.