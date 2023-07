Nigerian naira (USD/NGN): Valuutta on syrjässä ennen uutta nousua

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nigerian naira pysyi kärjessä tiistaiaamuna, kun sijoittajat odottivat maan keskuspankin tulevaa korkopäätöstä. Virallinen USD/NGN- valuuttakurssi oli ~800:ssa, muutaman pisteen alle vuoden ennätyskorkeuden 820:n. Toisaalta mustan pörssin kurssi on noussut ennätyskorkealle eron kasvaessa näiden kahden välillä.

Nigerian keskuspankki päättää kokouksensa tiistaina ja nostaa korkoaan jyrkästi nousevaa inflaatiota vastaan. Tämä tapaaminen tulee Nigerian taloudelle vaikeana aikana.

Nigerian valuutta on romahtanut, kun taas inflaatio on kiihtynyt ennätyskorkealle. Tiedot osoittavat, että virallinen valuuttakurssi dollaria vastaan aloitti vuoden 450:stä. Tämä tarkoittaa, että nigerialaiset, joilla on naira-säästöjä, ovat nähneet omistustensa arvon romahtavan. Nairan heikkeneminen on johtanut myös välillisiin palkkojen leikkauksiin, kun taas inflaatio on johtanut välillisiin veroihin.

Nigerian inflaatio on kiihtynyt. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että inflaatio on kiihtynyt yli 20 prosenttiin. Ja tämä voi pahentua sen jälkeen, kun tärkein öljy- ja kaasuyhtiö nosti hintoja 16 %, kuten kirjoitin tänne . Fitch varoitti raportissaan, että Nigerian inflaatio on tänä vuonna keskimäärin 25,1 prosenttia. Se sanoi:

“Nämä uudistukset aiheuttavat merkittäviä nousupaineita kuluttajahintoihin vuoden 2023 toisella puoliskolla, ja vuonna 2023 inflaatio on keskimäärin 25,1 prosenttia, mikä on korkein vuosi sitten 1990-luvun. Tämä heikentää entisestään kuluttajien ostovoimaa ja sumentaa yksityisen kulutuksen näkymiä.”

Nigerialaiset ovat myös nähneet lainanoton kustannusten kiihtyvän. Korot nousivat maaliskuun 2022 11,50 prosentista 18,50 prosenttiin. Analyytikot uskovat, että pankki nostaa vielä 50 peruspisteen koron yrittäessään pelastaa kaatuneen nairan.

Nigerian hallituksen toteuttamat toimenpiteet ovat myönteisiä pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi nigerialaisen nairan vapaasti kelluminen kannustaa kansainvälisiä yrityksiä Afrikan suurimpaan talouteen. Samalla öljytukien lopettaminen auttaa pitämään maan velkaa kurissa.

Lyhyellä aikavälillä uskomme kuitenkin, että USD/NGN-valuuttakurssi jatkaa huimaa nousua Nigerian nairan laskussa. Virallinen kurssi voi pudota 900:aan lähikuukausina.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.