Lohkoketjupohjainen vedonlyönti on aina ollut unelma, mutta siitä voi pian tulla totta uuden kryptoprojektin Chancerin myötä. Sen jälkeen, kun projektin alkuperäisen $CHANCER-tokenin ennakkomyynti julkaistiin 13. kesäkuuta 2023, kysyntä on ollut suurta. Joukkue on kerännyt yli miljoona dollaria, ja tokenin arvo on noussut jokaisessa vaiheessa. Tokenin hinta on tällä hetkellä 0,011 dollaria, korkeampi kuin edellinen 0,01 dollaria. Seuraavassa vaiheessa CHANCER:in hinnan odotetaan olevan 0,012 dollaria. Tokeneita voi ostaa yrityksen verkkosivuilta käyttämällä ETH:ia, USDT:ia, BNB:tä tai BUSD:ia.

“Sinun pelisi, sinun sääntösi, sinun todennäköisyytesi” – Chancerin lupaus

Vedonlyönti voi olla yksi tuottoisimmista ja nopeimmin kasvavista aloista. Tilastot osoittavat, että urheiluvedonlyönti, yksi suosituimmista, kasvaa tällä vuosikymmenellä 9,50 %. Tästä trendistä huolimatta sijoittajan asema on ollut reuna-alueella.

Chancer haluaa muuttaa vedonlyöntitapaa ja asettaa sijoittajan keskiöön: “Sinun pelisi, sääntösi, todennäköisyytesi” onkin projektin motto ja Chancer antaa sijoittajien luoda omia P2P-vedonlyöntimarkkinoita hajautetun alustansa kautta. Sijoittajat voivat luoda P2P-vedonlyöntimarkkinoita lähes mihin tahansa haluamaansa tapahtumaan, mikä lisää joustavuutta ja mahdollisuuksia. Se voi liittyä jalkapalloon, säästä, vaalitulokseen, tulevaan maratoniin ja moniin muihin.

P2P-markkinoiden perustava käyttäjä voi sitten kutsua muita ja määrittää pelin säännöt ja kertoimet. Tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita tilannetta, toisin kuin nykyisessä järjestelmässä, jossa vedonvälittäjillä on viimeinen sana.

Mahdollisuus joustavaan vedonlyöntiekosysteemiin saattaa olla syynä siihen, miksi Chancer on ollut jännittävä ja vaativa projekti tähän asti.

Chancer ei ole vain vedonlyöntialusta. Siinä on sijoituskulma, jossa käyttäjät saavat palkkion Chancer-markkinoiden luomisesta. $CHANCER, alustan tehostin, on myös saatavilla panostamiseen. Tämä tarkoittaa, että sijoittajat voivat tuottaa passiivisia tuloja onnistuneiden vedonlyöntien tulojen lisäksi.

Onko Chancer-tokenin hinnan määrä nousta pilviin vuosina 2023 ja 2024?

Hinta saattaa olla merkittävin vastike mihin tahansa kryptovaluuttaan sijoittamisessa. Hinnankorotus osoittaa vahvaa uskoa taustalla olevan hankkeen arvoon ja potentiaaliin.

Chancerin pitkän aikavälin näkymät riippuvat siitä, kuinka paljon sen hajautetun vedonlyönnin suosio kasvaa. Ennakkomyynti- ja vedonlyöntitilastot osoittavat, että hankkeella on realistiset mahdollisuudet onnistua. Mutta onko tokenin määrä päättyä vahvasti vuonna 2023 tai 2024?

Tarkasteltaessa projektin etenemissuunnitelmaa, $CHANCER:in vahvat ja kestävät voitot voivat tapahtua vuonna 2024. Vuonna 2023 sijoittajia voidaan kohdella hinnanvaihteluiden kanssa, kun token listautuu pörsseihin. Hinta saattaa nousta vauhtiin CEX-listalle ottamisen jälkeen, alkaen Uniswapista kolmannella vuosineljänneksellä. Varovainen ennuste on kaksi- tai kolminumeroinen prosentuaalinen hinnankorotus vuonna 2023.

2024 on silloin, kun $CHANCER voi alkaa nousta pilviin, kun pääalusta lanseerataan ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä tarkoittaa, että CHANCER:in kasvu vuonna 2024 johtuu alustan käytöstä pikemminkin kuin tunnuksen spekuloinnista, jolloin sen arvo voi kasvaa ajan myötä. Vaikka tokenin potentiaalia ei ole rajoitettu vuonna 2024, yli 1 000 %:n nousua ei pidä jättää huomiotta.

Onko $CHANCER:iin sijoittaminen tällä viikolla ihanteellista?

Chancerin ennakkomyynti tapahtuu 12. eri vaiheessa, ja tavoitteena on kerätä 15 000 000 dollaria. Tokenin arvo nousee jokaisessa vaiheessa ja on tällä hetkellä toisessa vaiheessa.

Varhaisilla sijoittajilla on mahdollisuus ostaa token alhaiseen hintaa ja hyötyä ennakkomyynnin luomasta arvonnoususta. Se tarkoittaa myös sitä, että varhaiset sijoittajat maksimoivat tuottonsa siihen mennessä, kun tokenin hinta alkaa nousta listalla. Siksi sijoittaminen onkin nyt järkevää sijoittajille, jos haluat maksimoida tuoton.