Klerosin hinta nousi tiistaina, kun uusi kryptovaluuttaprojekti Worldcoin (WLD) käynnistettiin, ja Klerosin alkuperäinen Kleros-tunnus (PNK) nousi 0,024 dollariin. Vaikka useimpien kryptovaluuttojen kauppa kävi päivän aikana matalammalla tai tasaisella tasolla, PNK hyppäsi yli 9 %, osittain sen jälkeen, kun Ethereumin toinen perustaja, Vitalik Buterin, mainitsi Proof of Humanityn ja Klerosin hajautetun oikeusjärjestelmän Worldcoinia koskevassa viestissään.

Samaan aikaan Chancerin ennakkomyynti houkutteli lisää sijoittajia, ja tähän mennessä kerätty kokonaissumma onkin 990 000 dollaria.

Vitalik korostaa Klerosia Worldcoin-postauksessa

Kleros (PNK) on hajautettu välimiesmenettely, joka tarjoaa alustan riitojenratkaisuun Web3-taloudessa. Heinäkuussa 2018 käynnistetty projekti pyrkii yhdistämään kryptotalouden ja oikeusjärjestelmän lohkoketjupohjaisen riitojenratkaisutyökalun avulla.

Sen lisäksi, että Kleros toimii luottamattomana välimiehenä dApps-tapauksissa, se on hajautettu maksupalvelu. PNK on ERC20-apumerkki, joka antaa voiman Kleros-ekosysteemille, ja osa siitä tarkoittaa, että tunnuksen haltijoista tulee valamiehistö.

Vitalik viittasi tähän ainutlaatuiseen lohkoketju-arkkitehtuuriin puhuessaan “persoonallisuuden todisteeseen ” tai niin sanottuun “ainutlaatuiseen inhimilliseen ongelmaan “.

Worldcoin (joka ovat luoneet OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman ja Tools for Humanityn Alex Blania) on yksi suurimmista persoonallisuusprojekteista. Kuten Invezz kertoi, projektin verkkopalvelu käynnistyi maanantaina. Vitalik sanoo, että Klerosin hajautettu tuomioistuin tarjoaa yhden mekanismeista ainutlaatuisen henkilökysymyksen ratkaisemiseksi. Klerosin hinta näyttää nousseen näiden kommenttien jälkeen.

Klerosin hintaennuste

Vaikka Kleros ei olekaan ennustemarkkinoiden alusta – kuten Chancer – Klerosin suunnittelussa voidaan nähdä, että dApps ja vanhat rahoitusalustat hyötyvät edullisesta sovittelusta. Tämä tapahtuu käyttämällä PNK-tokenia, älykkäisiin sopimuksiin perustuvaa sulkujärjestelmää ja oraakkelin päätöslauselmia. PNK:ta käytetään tuomarien ja haltijoiden kannustamiseen hallintotarkoituksiin.

Hintakehityksessä tokenin kaikkien aikojen ennätys on 0,38 dollaria, joka saavutettiin toukokuussa 2021. PNK on käynyt alhaisemmalla tasolla lokakuusta 2022 lähtien, ja lasku osui yhteen laajemman kryptomarkkinoiden laskutrendin kanssa.

Altcoin on tällä hetkellä laskussa ja voi laskea uudelleen, jos voitonotto ja laajempi myyntipaine jatkuvat. Sinänsä alue noin 0,026 dollaria voi tarjota välittömän vastustason altcoinille. 0,020 dollaria voisi olla ensisijainen tukitaso.

Mikä on Chancer?

Kuten Kleros, Chancer tuo vallankumouksellisen lohkoketjupohjaisen järjestelmän perinteisille markkinoille. Hanke kuvaa julkaisussaan P2P (peer-to-peer) -vedonlyöntialustaa Web3:lle. Tämä tarkoittaa, että toisin kuin perinteiset vedonvälittäjät ja muut vedonlyönnin tarjoajat, Chancer tarjoaa uuden ekosysteemin, jossa vedonlyöjät voivat hallita markkinoita, joita he luovat, jakavat ja hyötyvät niistä.

Yksi Chancerin ainutlaatuinen piirre on sen hajauttaminen ja läpinäkyvyys, ja vedonlyöjät voivat hyötyä paitsi mukautetuista P2P-markkinoista, myös muista ansaintamahdollisuuksista panosten ja hallinnointipalkkioiden muodossa.

Vieraile osoitteessa Chancer.com saadaksesi lisätietoja kyseisestä projektista.

$CHANCER:in hintaennuste

Chancer-alusta on kehitteillä, ja sen alkuperäinen $CHANCER-token on tällä hetkellä ennakkomyynnissä. Kuten viime päivien aikana on korostettu, sijoittajille ennakkomyynnissä tarjotut $CHANCER-tokenit myydään nopeasti loppuun. Kiinnostusta projektia kohtaan korostaa se, kuinka nopeasti tiimi on onnistunut keräämään lähes miljoona dollaria tavoitellusta 15 miljoonasta dollarista.

Tarkasteltaessa $CHANCER:in hintaa tänään, on token 0,011 dollarissa. Se tulee nousemaan 0,012 dollariin seuraavan ennakkomyyntivaiheen aikana ja jatkaa nousuaan joka toisessa vaiheessa, kunnes se saavuttaa 0,021 dollarin.

Vaikka emme voi tarjota $CHANCERin hintaennustetta sen tokenmyynnin ja arvonmuutosten perusteella, on mahdollista korostaa mahdollisia tavoitteita, kun tokeneilla käydään kauppaa pörsseissä.

Jos kaikki tulee sujumaan markkinaolosuhteiden salliessa Chancerin osalta, ensimmäinen suuri tavoite vuonna 2024 voisi olla joko 0,5 tai dollarin tasot.

Mikään ei viittaa siihen, että $CHANCER varmasti tekisi tämän, mutta jos kaikki markkinat ovat nousussa, tokenin hinta voi olla korkeampi.

Mitkä tekijät voivat vaikuttaa Chancerin hintaan vuonna 2024?

Todennäköisesti yksi tekijöistä, jotka voivat olla merkittäviä Chancerin tokenin hinnan kannalta, on sen P2P-vedonlyöntimarkkinoiden potentiaali maailmanlaajuisen vedonlyöntialan 11 prosentin kasvuennusteen keskellä.

Myös beta-alustan julkaisu ja testiverkot markkinatakausta, virtuaalista vedonlyöntiä ja live-suoratoistoa varten neljännellä vuosineljänneksellä voivat olla tärkeitä tapahtumia. Pääverkon käynnistäminen ja hallintoprotokollan käyttöönotto vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä voi myös olla erittäin odotettu kehitys.

Usein tällaiset virstanpylväät ovat tulleet taustalla olevan hyödyllisyystunnuksen lisääntyneen kysynnän myötä avoimilla markkinoilla.

Toinen laukaisija voisi olla tokenin lopullinen listautuminen suuriin kryptovaluuttapörsseihin, minkä etenemissuunnitelman mukaan odotetaan tapahtuvan kolmannella vuosineljänneksellä. Kryptovaluuttamarkkinat eivät ole vieraita tokeneille, jotka räjähtävät 50- tai 100-kertaisesti, kun ne julkaistaan Coinbasen ja Binancen kaltaisilla alustoilla – varsinkin härkämarkkinoiden aikana.

Chancerin pitkän aikavälin näkymät ja nämä tekijät lukuun ottamatta on hyvä huomata, että krypto on vielä kehitteillä. Minkä tahansa vastatuulen yhtymäkohta voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia.