Yhdysvaltain rahoituspalvelukomitea on hyväksynyt Keep Your Coins Act of 2023 -lain, joka on merkittävä Yhdysvaltain kryptovaluuttateollisuutta koskeva lainsäädäntö. Laki tulee aikaan, jolloin Yhdysvaltain arvopapero- ja pörssikomissio (SEC) on hyökännyt useita kryptoyrityksiä kohtaa, mukaan lukien sellaisia suuria yrityksiä kuin Binance ja Coinbase.

Jos ehdotus pääsee läpi ja siitä tulee laki, se merkitsee suurta kehitystä digitaalisten omaisuuserien teollisuudelle, joka on kokemassa räjähdysmäisesti uusia projekteja, kuten Chancer, joka pyrkii mullistamaan vedonlyöntialan lohkoketjuteknologian avulla.

Mitä Keep Your Coins Act -laki määrää

Vuoden 2023 Keep Your Coins Act -lain esitteli 25. heinäkuuta 2023 edustaja Warren Davidson (R-OH). HR kieltäisi kaikkia liittovaltion virastoja panemasta täytäntöön sääntöjä tai ryhtymästä toimiin, jotka rajoittaisivat yksilön kykyä käsitellä digitaalisia resursseja itse isännöityjen lompakoiden kautta.

Edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitean hyväksymisen jälkeen, laki etenee nyt edustajainhuoneen äänestystä varten.

Jos lainsäädäntö hyväksytään, se varmistaa, että kryptovaluutan haltijoilla on oikeus säilyttää kryptovaluutansa, mukaan lukien Bitcoin (BTC), omavaraisissa lompakoissa. Se pyrkii turvaamaan käyttäjien vapauden ja yksityisyyden hallita omia kryptovaluuttaomistuksiaan digitaalisen omaisuuden kasvavalla suosiolla.

Mahdollisuus laskun läpikulkuun

Eduskunnan valiokunnan lain hyväksyminen viittaa kasvavaan vastuuntuntoon kryptovaluutanhaltijoiden oikeuksien turvaamisessa ja mahdollistavan ilmapiirin luomisessa digitaalisen omaisuuden laajempaan käyttöönotolle.

Lakiehdotuksessa korostetaan, että on tärkeää antaa yksilöille mahdollisuus hallita täysin digitaalista omaisuuttaan ja tarjota puitteet kryptoteollisuuden jatkuvalle kasvulle.

Kun kryptovaluutoista on tulossa keskeinen keskustelunaihe meneillään olevissa vuoden 2024 presidentinvaalikampanjoissa, laki näkee todennäköisesti päivänvalon poliitikkojen pyrkiessä saavuttamaan joitain poliittisia virstanpylväitä. Sen mahdollinen käyttöönotto voisi vaikuttaa merkittävästi kryptovaluutta-maisemaan vahvistamalla hajauttamisen ja taloudellisen autonomian periaatteita.

Lakiesitys nykyisessä muodossaan osoittaa, että Yhdysvaltain hallitus pyrkii tasapainottamaan innovaatiotuen ja kuluttajansuojan välillä.

Lakiehdotuksen vaikutus uusiin hankkeisiin, kuten Chanceriin

Aivan kuten Ripple Labsin äskettäinen voitto SEC:ia vastaan nuorensi kryptovaluuttamarkkinoita, edustajainhuoneen lakiesityksen hyväksyminen leimaa uuden voiton alalle, joka on joutunut Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) tiukkaan tarkastukseen.. Siitä huolimatta ei ole vielä selvää, jarruttaako lakiehdotus kryptovaluuttoja, jotka SEC on luokitellut arvopapereiksi.

