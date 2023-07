USD/CNY ennuste Kiinan talouden taantuman voimistuessa

USD/CNY -kurssi ajautui alaspäin, vaikka huoli Kiinan talouden hidastumisesta jatkui. Pari vetäytyi alimmalle tasolle 7,15 maanantaina heinäkuun korkeimmasta 7,2667:stä.

Kiina elvytystoiveita

Yksi taloudellisimmista Tämän vuoden teemana on Kiinan talouden jatkuva hidastuminen. Nämä pelot jatkuivat tällä viikolla toisen maan taloustietojen sarjan jälkeen.

Tiedot osoittivat, että ei-valmistussektorin PMI putosi kesäkuun 53,2:sta 51,5:een heinäkuussa. Lasku oli pahempi kuin mediaaniarvio 52,9. Lisätiedot paljastivat, että teollisuuden PMI nousi hieman 49:stä 49,2:een eli korkeammaksi kuin arvioitu 49,2. Yhdistelmä PMI putosi 52,5:stä 51,1:een.

Nämä luvut tarkoittavat, että talous on todellakin hidastumassa. Tämä hidastuminen tapahtuu kaikilla Kiinan talouden sektoreilla. Esimerkiksi tuoreet tiedot paljastivat, että maan vienti on vetäytynyt samalla kun nuorisotyöttömyysaste nousi ennätyskorkealle.

Tästä syystä on merkkejä siitä, että Kiina on siirtymässä kohti taseen taantumaa, mikä tapahtuu, kun useimmat ihmiset ja yritykset keskittyvät velkojensa vähentämiseen. Tämän seurauksena kulutuskulut ovat laskeneet viime kuukausina.

USD/CNY-pari laski, kun sijoittajat arvioivat piristyspotentiaalia maassa. Osa maanantaina julkistetuista toimenpiteistä on tarkoitettu piristämään keskeisiä toimialoja, kuten kulutusluottojen lisäämistä, kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista ja ns. kevyen teollisuuden kannustamista.

Silti on epäselvää, onko näillä toimilla välitöntä vaikutusta Kiinan talouteen. Useimmat analyytikot uskovat Kiinan talouden kasvavan tänä vuonna noin 5 %. Vaikka 5 prosentin kasvu on vahvaa, se on paljon alhaisempi kuin historialliset standardit.

USD/CNY tekninen analyysi

USD:n ja CNY:n välinen vaihtokurssi on ajautunut alaspäin muutaman viime viikon aikana. Se on laskenut viime kuun korkeimmasta 7,2667:stä 7,1428:aan. Pari on pudonnut alle 25 jakson ja 50 jakson liukuvan keskiarvon.

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin tason 50 alapuolelle. MACD-indikaattori on siirtynyt nollaviivan alapuolelle. Siksi toiveet uudesta virikkeestä Kiinassa putoavat todennäköisesti seuraavalle tukitasolle 7,1186, alimmalle tasolle heinäkuun 14. päivänä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.