Tetherin markkina-arvo saavuttaa kaikkien aikojen ennätyksen, DeFin suuri ironia

Huolimatta vahvasta palautumisesta tänä vuonna tähän mennessä, suurin osa kryptovaluutoista on selvästi alle huippunsa vuonna 2021 pandemian härkämarkkinoiden hysteriasta. On kuitenkin yksi merkittävä poikkeus: Tether.

Kiistanalaisen stablecoinin markkina-arvo on nyt kaikkien aikojen korkeimmillaan, vain 84 miljardia dollaria. Huomattavaa on, että tämä johtuu pääoman tulvimisesta salausavaruudesta – viime vuonna stablecoin-markkinoiden kokonaismarkkina-arvo on laskenut 18 %, kun taas Tether’s on kasvanut 26 %.

Jos painat alla olevan kaavion “pelaamisen aikajanaa”, Tetherin viime vuoden kasvu poikkeaa jyrkästi kaikkien muiden suurten stabiilien kolikoiden kehityksestä, jotka ovat menneet tiukasti etelään.

Jos nyt esitämme yllä olevan kaavion staattisessa muodossa ja arvioimme markkinaosuutta markkina-arvon sijaan, on olemassa pari merkittävää päivämäärää. Ensimmäinen on toukokuu 2022, jolloin Terran ekosysteemin kuolema kiertyi nollaan ja veti mukanaan 18 miljardin dollarin vakaan kolikon.

Mutta vaikka tämä antoi hieman vauhtia Tetherille, se myös väheni tuolloin lyhyesti, ja siten todellinen voittaja oli USD Coin, joka hyppäsi nopeasti 25 prosentin markkinaosuudesta 33 prosenttiin.

Kuitenkin juuri vuonna 2023 Tetheristä on tullut todella hallitseva asema ja se nousi vuoden alun 48 prosentin markkinaosuudesta nykyiseen 67 prosentin asemaansa. Seuraavassa kaaviossa se näkyy poikkeavana kaikkien muiden suurten vakaakolikoiden kanssa.

Miksi Tether kasvattaa markkinaosuuttaan?

Copy link to section

Tähän on kolme päätekijää. Ensimmäinen on sääntely, erityisesti Binance-brändätyn BUSD-stablecoinin ympärillä. New Yorkissa toimiva liikkeeseenlaskija Paxos ilmoitti helmikuussa, että se ei enää lyödä uusia rahakkeita stablecoiniin, mikä tarkoittaa, että sen markkina-arvo supistuisi vähitellen nollaa kohti (aikoihin mennessä sillä on edelleen 2,9 prosentin markkinaosuus ja markkina-arvo on 3,7 miljardia dollaria, mutta sen pitäisi jatkaa laskuaan).

Tether sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella, joten huoli sen asemasta Yhdysvaltain arvopaperilakien suhteen ei ole huolenaihe.

Toinen tekijä vaikutti toisella Tetherin kilpailijalla, USD Coinilla, jonka on myös huolehdittava Gary Genslerin toimivaltaan kuuluvasta Yhdysvaltain arvopaperilaista. Mutta lisäksi Coinbasen tukeman stablecoinin markkina-arvo laski maaliskuussa näkyvästi, kun Tether imesi USDC:tä pakenevan pääoman. Tämä johtui pankkikriisistä, ja se paljasti, että USDC:tä rahoitettiin osittain kaatuneen Silicon Valley Bankin kassavaroilla.

Paniikkitilanteessa Circle vahvisti, että USDC:tä tukevista varoista 8,8 % oli SVB:ssä. Myöhemmin vahvistettiin, että tallettajat tehtäisiin kokonaisiksi, mutta USDC oli tällä välin laskenut 88 senttiin, ja vaikka se otti heti takaisin 1 dollarin sitoumuksensa takuun vahvistamisen jälkeen, se ei ole sittemmin saanut takaisin markkinaosuuden menetystä.

Tetherin dominanssi on näin ollen kasvanut, ja sitä pidetään ironisesti “turvallisempana” kaaoksen keskellä huolimatta siitä, että Tetherin varannot ovat mahdollisesti yksi pisimmistä ja keskusteluista krypton aiheista.

Tämä vie meidät kolmanteen tekijäämme: lienee reilua sanoa, että markkinat ovat hieman rauhallisemmat Tetherin takana olevan reservitilanteen suhteen. Yhtiö on pyrkinyt lisäämään avoimuuttaan ja kirjanpitoraporttien mukaan vähentänyt sijoitustodistuksiin ja yritystodistuksiin liittyvää riskiä.

Suurin osa sen varoista on nyt velkasitoumuksissa, mitä epäilemättä auttoivat tarjolla olevat kovat tuotot, joiden korot ovat nyt 5 prosentin pohjoispuolella. Itse asiassa Tether ilmoitti tällä viikolla, että se teki yli miljardin dollarin toimintavoiton vuoden 2023 toisella neljänneksellä ja sen varat kasvoivat 5,7 prosenttia 86,5 miljardiin dollariin verrattuna 83,8 miljardin dollarin liikkeessä oleviin USDT-tokeneihin. Puskurin voitot johtivat velkasitoumuksista, ja yritys omistaa 72,5 miljardia dollaria 86,5 miljardista dollaristaan Yhdysvaltain valtion takaamissa instrumenteissa.

On kuitenkin tärkeää todeta, että nämä “varantotodistukset” eivät ole samoja kuin täydelliset tilintarkastukset, ja joillakin tahoilla on edelleen huolta. Perinteiseen rahoitussektoriin ja arkipäiväiseen läpinäkyvyyteen verrattuna Tether toki kalpenee huonosti ja tarvitsee enemmän. Mutta yleisesti ottaen markkinat ovat varmasti pehmenneet näkemyksensä tilanteesta – mikä on osoituksena stablecoinin valtavasta kasvusta, erityisesti aikana, jolloin stablecoin-markkinoiden yläraja on romahtanut.

Kuvion murtuminen kuluneen vuoden aikana on huomattava, ja se voidaan nähdä vaihtoehtoisesta näkökulmasta seuraavassa kaaviossa, kun Tetherin markkina-arvoa verrataan Bitcoinin markkina-arvoon. Historiallisesti kaksikko on edennyt tiukasti, koska Bitcoin on suuren tilan kellopilari, ja mitä enemmän Bitcoinilla on kysyntää, sitä enemmän Tetherillä on kysyntää.

Mutta vaikka Bitcoin on edelleen 58 % alhaalla kaikkien aikojen ennätystään, Tether on noussut takaisin huippuunsa – pyyhkimällä karhumarkkinoiden laskun kokonaan pois.

Mitä tämä tarkoittaa krypton kannalta?

Copy link to section

Mainitsimme yllä Tetherin varoihin liittyvän huolen, ja siksi ei ole yllättävää, että monet eivät ole innostuneita siitä, että stablecoinilla on niin suuri ote markkinoilla. Epäilemättä, jos Tetherille tapahtuisi jotain, tila tuhoutuisi täysin. Se on tärkein likviditeetin lähde kaikissa kauppapareissa, DeFi on siitä riippuvainen ja se on koko ekosysteemin perusta.

Vaikka Tetherin ympärillä olevaa tilannetta on käsitelty hyvin, emmekä syvenny siihen täällä uudelleen (ja kuten edellä mainittiin, se näyttää ainakin olevan menossa oikeaan suuntaan), muita kiistakohtia on edelleen. Kaiken tämän ironista on, että hajauttamisen pilarille rakennetussa tilassa niin paljon on riippuvainen yhdestä hyvin keskitetystä yrityksestä.

DeFi on saanut nimensä hajautetusta rahoituksesta, mutta se on vain harhaanjohtava nimitys, kun niin paljon järjestelmästä tukee Tether (puhumattakaan siitä, että USD Coin on myös keskitetty, seuraavaksi suurin kilpailija). Vaikka Tetherin kanssa kaikki on hyvin (ja ollakseen selvää, päinvastaisesta ei ole todisteita), se on edelleen keskeinen epäonnistumiskohta, eikä DeFiä koskaan hajauteta niin kauan kuin se perustuu USDT:hen.

Toisaalta tämä ei olisi ongelma, jos Tether olisi täysin säännelty ja läpinäkyvä, mihin se näyttää olevan matkalla (vaikka hitaasti). Tämä todennäköisesti ratkaisisi kaikki ongelmat, koska tunnuksen toiminnallisuudessa ei todellakaan ole ongelmaa: se tekee täsmälleen sen, mitä tinalla lukee, ja DeFi-tilassa, joka on paljon keskitetympi kuin monet monista eri syistä ymmärtävät, se ei tunnu. Kuten kysymys siitä, että Tether on keskitetty – se on vain tosiasia, että keskitetyn instituution takana olevaa luottamusta ei voida taata.

Menemättä liian filosofiseksi jotkut saattavat väittää, että keskitettyyn yritykseen on mahdotonta koskaan saavuttaa tällaista luottamusta. Todellakin, se on hiillos, josta kryptovaluutta-avaruus syntyi, ja keskustelua toiselle päivälle.

Mutta yksi tämä on selvä. Lukujen perusteella markkina-arvo ja markkinaosuus ovat olleet Tetherin osalta menossa vain yhteen suuntaan: ylöspäin. Aika näyttää, jatkuuko tämä, mutta tällä hetkellä sen dominointi on huikea.

Save