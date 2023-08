Shiba Inun (SHIB) kauppa kävi 7 % korkeammalla lauantaiaamuna, mikä on 24 tunnin tuotto, ylittäen myös lippulaiva-kryptovaluutta Bitcoinin (BTC) 0,1 prosentin verran. Samaan aikaan Chancerin ennakkomyynti on lähempänä seuraavaa vaihetta, ja tähän mennessä se on kerännyt lähes 1,3 miljoonaa dollaria.

Tässä tarkastelemme Shiba Inun avoimen koron (OI) piikkiä ja sitä, mitä se voisi tarkoittaa Bitcoinille – Chancerin näkemyksenä on uusi jännittävä projekti.

Shiba Inu nousee, kun Bitcoin pysähtyy alle 30 000 dollarin

Shiba Inu on johtava meemikolikko, joka on tällä hetkellä 12. sijalla markkina-arvollaan mitattuna (yli 6,35 miljardia dollaria). Yli 659 miljoonan dollarin arvosta SHIB:aa on vaihdettu viimeisten 24 tunnin aikana CoinGeckon tietojen mukaan, joita käytettiin 12. elokuuta 03:30 ET.

SHIB-hinta on noussut yli 40 % viimeisen kuukauden aikana, kun Bitcoinin hinta on taas miinuksella 3 % verran, mikä tapahtuu härkien kamppaillessa karhujen karkottamiseksi lähellä ratkaisevaa 30 000 dollarin tasoa.

Shiba Inun nousu avaa kiinnostusta ja mahdollisia vaikutuksia Bitcoiniin

Kuten yllä korostettiin, Shiba Inun suorituskykyä viime viikkoina on vauhdittanut Shibariumin tuleva julkaisu ja sitä koskevat odotukset. Shiba Inu -ketjun kerroksen 2 protokollan odotetaan tuovan enemmän toimintoja ekosysteemiin ja siirtävän kryptovaluutan pois suurelta osin meemitokeneille ominaisesta käyttämättömyydestä.

Shibariumin lanseerauksen lähestyessä avoin kiinnostus Shiba Inua kohtaan on lisääntynyt. Historiallisesti huippumeemi kryptovaluutan OI:n piikki on osunut samaan aikaan BTC-härkien kamppaillessa.

Coinglassin tiedot osoittavat, että Binancen kryptopörssin SHIB-futuurien OI on ylittänyt 114 miljoonaa dollaria, mikä on yli 33 prosenttia enemmän. Tämä on myös kaksinkertaistunut aiemmin tässä kuussa kirjatuista lukuista ja on korkeimmillaan sitten helmikuun alun. Muualla Bitcoin pysyy tiukalla alueella lähellä yhä tiukempaa 30 000 dollarin estettä, vaikka markkina-analyytikot viittaavatkin tulevaan volatiliteettiin.

Mutta erityisesti, aiemmat tilanteet, joissa SHIB:n avoin korko on hypännyt yli 100 miljoonan dollarin, osuivat samaan aikaan Bitcoinin vetäytymisen kanssa.

Jos aiempi kehitys toistuu tällä kertaa, Bitcoin voi vielä pudota viime aikojen pohjalle. Toisaalta muiden kolikoiden tulot auttavat todennäköisesti uusia hankkeita, kuten Chanceria.

Mahdolliset hintaennusteet

Chancer on uusi lohkoketjupohjainen ennustemarkkina-projekti, joka pyrkii mullistamaan maailmanlaajuisen vedonlyöntialan uudella vertaisverkkomallilla (P2P). Projekti on vielä kehitysvaiheessa, ja pääverkon odotetaan käynnistyvän vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Peliä muuttava alusta on kuitenkin jo osoittanut valtavaa kiinnostusta, kuten sen alkuperäisen $CHANCER-tokenin ennakkomyynnistä voi nähdä. Lupaamalla läpinäkyvän ja yhteisövetoisen vedonlyöntialustan, jossa hallinta on yksittäisten vedonlyöjien, ei keskitetyn vedonvälittäjän, on vedonlyöntiala kuhisenut Chancerista.

Tällä hetkellä vedonlyönti- ja krypto-harrastajat voivat ostaa Chancer-tokeneita hintaan 0,011 dollaria käyttämällä ETH:ta, BNB:tä, USDT:tä ja BUSD:tä. Tokenin ennakkomyyntihinta nousee 0,021 dollariin ennen kaupankäynnin alkamista johtavissa hajautetuissa ja keskitetyissä kryptopörsseissä.

Katsaus äskettäin lanseerattujen tokenien aikaisempiin suorituksiin viittaa siihen, että niiden kaupankäynnin debyytti on kasvanut eniten, ja tämä kertoo valtavat ennusteet $CHANCER:lle. Aiempi tuotto ei kuitenkaan takaa tulevaa tuottoa, ja sijoittajien on otettava tämä näkymä huomioon sijoittaessaan rahaa mihin tahansa hankkeeseen.

Saat lisätietoja Chancerista ja sen P2P-vedonlyöntimallista vierailemalla projektin virallisella ennakkomyyntisivulla.

