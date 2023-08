Bitcoin-korrelaatio S&P 500:n laskuun, mutta on edelleen korkea

Bitcoin on tunnettu volatiliteetistaan, joka pystyy nousemaan tai laskemaan hintakaavioita muutamassa minuutissa. Nämä liikkeet ovat usein suuruusluokkaa suurempia kuin muut omaisuusluokat voisivat tehdä viikkoina. Viime aikoina nämä tavaramerkkiliikkeet ovat kuitenkin puuttuneet; Bitcoin on ollut melko rauhallinen, tallannut vettä muutaman kuukauden ajan.

Vilkaisu sen hintataulukkoon näyttää epätavallisen tasaisen viivan, joka on kaukana lääkärin käsialatyylisistä kiemurteluista, joita se usein tuottaa.

Esittämällä hinnan vaihtoehtoisella tavalla seuraavassa kaaviossa, piirtämällä rullaavat viikoittaiset tuotot, voimme nähdä, että koko vuosi on ollut melko vaimea, lukuun ottamatta vuoden alun nousua ja maaliskuun puolivälin nousua markkinoina. reagoivat Silicon Valley Bankin johtamiin pankkihäiriöihin.

Optiomarkkinoiden implisiittistä volatiliteettia tarkasteltaessa olemme myös tulossa kaikkien aikojen alhaisimmille tasoille. Tätä pahentaa toiminnan puute koko kryptoavaruudessa. Seuraava kaavio lohkon kautta näyttää spot-volyymit pörsseissä. Volyymit ovat olleet laskusuunnassa viimeisen kahdeksantoista kuukauden ajan; Heinäkuu toi lisää laskua, ja olemme nyt vuoden 2020 tasolla.

Miksi volatiliteetti ja volyymi ovat niin pieniä?

Miksi siis?

Ensimmäinen vastaus on yksinkertaisin: klassinen kesäkaupan viive. Näemme tämän kaikissa omaisuusluokissa, ja vaikka vaikutus on ollut dramaattinen krypton osalta, kausivaihtelun vaikutukset ovat kiistattomat. Kuten voimme nähdä tästä Kaikon kaaviosta, Q3 on nähnyt mukavasti Bitcoinin historian alhaisimman kaupankäynnin määrän, 19% alle seuraavaksi alhaisimman neljänneksen (Q4).

Meillä on kuitenkin hyvin lyhyt näytetila työskennelläksemme. Vaikka yllä oleva kaavio kuvaa volyymia vuosilta 2012–2022, Bitcoin käy kauppaa kohtuullisella likviditeetillä vain ehkä puoleen siitä (parhaimmillaan). Lisäksi volyymit ovat olleet laskusuunnassa koko vuoden; olemme tällä hetkellä alimmillaan sitten vuoden 2020, mutta ei ole niin, että kaksi ensimmäistä vuosineljännestä olisivat olleet kaupankäynnin voitto.

Myös USA:n laaja sääntelyn hillitseminen on ollut tekijä. Oikeusjuttuja on nostettu Binancea ja Coinbasea vastaan, ja vaikka Ripplen tapaus näytti olevan ainakin osittainen voitto (crypton näkökulmasta) suuressa arvopaperikeskustelussa, maisema on epäilemättä ankarampi juridisesta näkökulmasta.

SEC:n tapaus Binancea vastaan tiivistää asian. Se tasoittaa kaikenlaisia syytöksiä asiakkaita vastaan käytävästä kaupasta, kauppavolyymien manipuloinnista (vittaaen, että jo ennestään alhaiset volyymit voivat olla todellisuudessa vielä pienempiä), KYC- ja AML-lakien kiertämisestä ja paljon muuta. Tämä on pörssi, joka aloitti vuoden 67 prosentin markkinaosuudella, ylivoimaisesti suurin kryptopörssi planeetalla. Näiden sääntelytaistelujen tilan tyhjennys on ollut valtava.

Sääntelyvaikeudet ja kesäviive ovat kuitenkin hillinneet volyymeja ja likviditeettiä, mutta viime vuonna sektoria tuhonnut karhumarkkinat ovat ehkä suurin tekijä, vaikka hinnat ovat elpyneet takaisin vuonna 2023. Elpymisestä huolimatta Bitcoin on edelleen yli 55 % alhaalla. kaikkien aikojen ennätys vuoden 2021 lopulla, kun taas tila kärsi vakavasti Terran romahduksen, FTX-skandaalin ja lukemattomien muiden konkurssien ja romahdusten muodossa.

Spot-volyymit pörsseissä laskivat 46 % viime vuonna, joten jälleen kerran, tämä ei johdu pelkästään tyypillisestä kesäviiveestä.

Palaavatko volatiliteetti ja volyymi?

Joo.

Mutta ensinnäkin, varoituksena, jonka mainitsimme yllä, kun keskustelimme otoksesta, josta kesän kaupankäynnin viive on otettu, meidän on oltava varovaisia ekstrapoloidessamme Bitcoinin menneitä jaksoja. Meillä on vain muutaman vuoden hintatiedot ja nopeasti muuttuva ympäristö tämän näytteen keskellä, kun Bitcoin syntyi kapealla Internet-projektista usean miljardin (ja lyhyesti biljoonan) dollarin omaisuudeksi.

Jos yksi asia on totta, Bitcoin ei ole toistaiseksi ollut synonyymi vakaudelle, ja voimme luottaa siihen, että pahamaineinen volatiliteetti palaa jossain vaiheessa.

Mielenkiintoista on, että yksi tekijä voisi olla itse heikko likviditeetti. Olemme keskustelleet volyymien romahtamisesta, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että likviditeetti on alhainen. Tilauskirjan lataaminen useimmista suurista pörsseistä näinä päivinä saa sinut kyseenalaistamaan, kuinka asiat ovat menneet niin matalaksi (kirjat kokivat suuria laskuja FTX:n jälkeen, ja markkinatakaustoiminnassa on edelleen Alamedan kokoinen aukko). Heikon likviditeetin ansiosta se vie vähemmän pääoma siirtää hintoja, mikä tarkoittaa, että liikkeet sekä ylös- että alapuolelle voidaan vahvistaa.

Toiseksi Bitcoin pysyy riskialttiina hyödykkeenä makroympäristön oikkujen alaisena. Ja parin viime kuukauden aikana olemme kokeneet suhteellisen rauhallisen makroilmaston. Inflaatio tikittää edelleen, markkinat kääntävät katseensa kohti vaellussyklin mahdollista päättymistä ja haluttu pehmeä lasku alkaa (ehkä?) tuntua vähemmän kaukaa haetulta (vaikka varovaisuuteen on silti syytä). Mutta kaikki tämä tapahtui sujuvasti ja vähitellen, ilman todellisia yllätyksiä, koska markkinat olivat hinnoitelleet suurimman osan tapahtumista. Markkinoilla ei ole ollut viime aikoina järisyyksiä.

Kaiken kaikkiaan seuraava kaavio kuitenkin kertoo sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää.

Bitcoin saattaa jonain päivänä asettua lopullisesti ja käydä kauppaa kuin arvon säilyttäjä, jolla on minimaalinen likviditeetti, ja Robinhood-kauppiaat moittivat sen tylsyyttä. Mutta tämä kesä ei ole sitä aikaa. Kuten sanomme, meidän on oltava varovaisia, kun katsomme taaksepäin Bitcoinin historiaa, mutta yllä oleva kaavio huutaa yhtä asiaa: volatiliteettia. Se saattoi ottaa pienen tauon, mutta volatiliteetti palaa ennen pitkää.

