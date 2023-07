Laskevat tuotot ovat siunaus Bitcoinille, mutta varovaisuus on silti viisasta ilmapiirin noustessa

Dan on Invezzin tietoanalyytikko, joka yhdistää kvantitatiiviset taidot ja makrotalouden taustan laatien analyyseja useista talouteen liittyvistä aiheista. Hän työskenteli… lue lisää

Makrokuva on nyt 18 kuukauden ajan pyörinyt “i”-sanan ympärillä: inflaatio. Suurin elinkustannuskriisi 1970-luvun jälkeen on pakottanut Federal Reserven viime aikoina nopeimpaan koronnostosykliin. vuosikymmenen lähes nollakorkojen jälkeen T-velat maksavat nyt 5 prosentin pohjoispuolella.

Viime viikolla kuitenkin julkistettiin viimeisin kuluttajahintaindeksi, 3 %, mikä paljasti talouden tukehduttaneiden ja Fedin käden pakottavien hinnannousujen odotettua nopeamman jäähtymisen. Edellisen kuun 4 %:sta alaspäin osakemarkkinat sulkivat 15 kuukauden huipulla, kun sijoittajat kasvavat toiveikkaana, että kiristymissykli saattaa vihdoinkin olla päättymässä.

Tätä taustaa vasten esitämme nopean tilannekuvan Bitcoinin tilanteesta, jota inflaation ja nousevien korkojen ristiriitaiset voimat ovat heittäneet ympäriinsä kuin ragdollia viimeisen kahdeksantoista kuukauden aikana (sekä joitain melko epämiellyttäviä tapahtumia kryptomaassa).

Kuinka herkkä Bitcoin on korkotasolle?

Copy link to section

Tärkein yksittäinen poliittisten päättäjien käytettävissä oleva vipu on korkotaso, joka kirjaimellisesti määrää rahan hinnan ja kulkee läpi talouden kaikilla osa-alueilla. Bitcoin ei ole poikkeus; itse asiassa se on jopa herkempi kuin useimmat, kun otetaan huomioon, kuinka kaukana riskispektristä se on.

Kahden vuoden Treasury-tuoton piirtäminen, joka liikkuu korko-odotusten mukaan, Bitcoinia vastaan alla olevassa kaaviossa osoittaa, kuinka tärkeä Jerome Powell on Bitcoinin hinnan suhteen (tuotto on piirretty käänteiselle akselille).

Kun inflaatio hidastui vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla paljon nopeammin kuin viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä odotettiin, tämä auttaa selittämään Bitcoinin 80 prosentin nousun tänä vuonna. Muutos tulee siitä huolimatta, että useimmat alalta viimeisten kuuden kuukauden aikana tulleet uutiset ovat olleet suurelta osin laskusuuntaisia, mitä korosti USA:ssa tapahtuva laaja säännöstely.

Nyt se tuntuu jokseenkin käännepisteeltä. Pahin kiristys on epäilemättä ohi, mikä tarkoittaa, että Bitcoinia alhaalla pitävä raskas ankkuri saattaa löystyä. Toisaalta on tärkeää olla liian optimistinen kuluttajahintaindeksin suhteen. Perusinflaatio pysyy tiukempana kuin otsikkoluku, ja jos Fed aikoo saavuttaa 2 prosentin tavoitteen, siitä voi silti olla maksettava hinta.

Tässä huomiossa, kun hylätään Fedin futuurien todennäköisyydet, todennäköisyys 25 bps:n nousuun Fedin kokouksessa ensi viikolla on itse asiassa suurempi tänä aamuna kuin se oli tähän aikaan viime kuussa, kuten seuraavassa kaaviossa esitetään (nousu 74 prosentista lähes 100 prosenttiin).

Jerome Powell itse hahmotteli sen paremmin kuin minä viime kuun kokouksessa:

“Julkaisua silmällä pitäen lähes kaikki komitean osallistujat pitävät todennäköisenä, että joitakin lisäkoronkorotuksia on asianmukaista tänä vuonna laskea inflaatio 2 prosenttiin ajan myötä.”

Vaikka tulevat nousut ovatkin päättymässä ja suurelta osin hinnoiteltu, meidän on oltava varovaisia, kun lähdemme taaksepäin ja analysoimme Bitcoinia (ja markkinoita yleensä). Älkäämme unohtako talouden kestämän rahapolitiikan kiristyksen laajuutta. viime kuun kokous oli ensimmäinen kerta viiteentoista kuukauteen, jolloin korkoja ei nostettu. Ei vain sitä, vaan nämä nousut johtuivat lähes vuosikymmenen historiallisen alhaisista koroista.

Tämä on avainasemassa, koska rahapolitiikka toimii tunnetusti viiveellä. Kestää aikaa, ennen kuin kiristymisen koko laajuus suodattuu läpi, minkä pitäisi olla varovainen niille markkinaosapuolille, jotka ovat nopeita juhlimaan himottua pehmeää laskua tehtävänä suoritettuna. Vaikka inflaatio hidastuu epäilemättä paljon nopeammin kuin aiemmin on luultu ja työmarkkinat eivät juuri heikkene, talouden valtavan likviditeettivuodon täysi vaikutus ei välttämättä ole vielä ohi.

Lopuksi, mitä tulee erityisesti Bitcoiniin, on vielä yksi tärkeä varoitus, jota tulisi harkita. Monet yksinkertaisesti olettavat, että kryptomarkkinoiden oikkujen takia karhu- ja härkämarkkinat ovat väistämättömiä, ja hellittämätön härkämarkkina on taattu, kun kaikki tämä argiahuima laantuu. Koska ennen jokaista laskua on seurannut euforisempi nousu.

Tämä voi olla totta jälleen, mutta vasta vuonna 2009 lanseeratun omaisuuden aikaisempien tietojen arvioiminen tulee tehdä erittäin huolellisesti. Bitcoinin likviditeetti oli myös ensimmäisinä vuosinaan paperiohuus (jopa tänään likviditeetti spot-markkinoilla on edelleen ongelma), mikä tarkoittaa, että luotettava kaupankäyntihistoria, jonka voimme analysoida, on jälleen vielä pienemmästä otoskoosta.

Lisäksi Bitcoin oli viime vuoteen asti ollut olemassa vain yhdellä historian upeimmista ja räjähtävimmistä härkämarkkinoista. Syntyi vuoden 2008 finanssikriisin hiilestä ja lanseerattiin kaksi kuukautta ennen osakemarkkinoiden pohjaa maaliskuussa 2009. Makromaisema oli asetettu täydellisesti omaisuutta varten.

Ilmeisesti tämä on nyt muuttunut – kuten yllä olevan kaavion osakemarkkinoiden vuoden 2022 tuotto osoittaa. Siksi ei ole liioittelua sanoa, että Bitcoin on täysin kartoittamattomilla vesillä, täysin ennennäkemätön tilanne nuorekkaalle oranssille kolikolle. Viime vuonna käsitteenä nähtiin ensimmäistä kertaa huomattava korko, mikä oli siihen asti vain abstraktia käsitettä.

Kaiken kaikkiaan asiat ovat nyt paljon valoisammin kuin vuoden alussa. Bitcoinin hinta heijastelee tätä – samoin kuin osakemarkkinat, ja Nasdaq tulostaa parhaan puolen vuoden tuottonsa sitten vuoden 1983.

Älä kuitenkaan sulje pois rahapolitiikan kiristymisen viivästynyttä vaikutusta ja varo juhlia, jotka voivat osoittautua ennenaikaisiksi. Rahapolitiikan ja makrotilanteen lisäksi on olemassa myös pieni kysymys sodasta Euroopassa, edelleen ilmassa olevasta sääntelytilanteesta, jossa on useita vireillä olevia tapauksia (Coinbase, Binance ja Ripple muutamia mainitakseni, joissa ei epäilemättä tulee lisää käänteitä), ja lukemattomia muita muuttujia, jotka voivat kääntää suuntaan tai toiseen.

Epävarmuus vallitsee edelleen, vaikka tilanne paranee. Bitcoinille ja kryptomarkkinoille tämä tarkoittaa, että varovaisuus on edelleen viisasta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.