Syvä tuottokäyrän inversio antaa varoituksen kasvavan optimismin keskellä

Todennäköisesti tunnetuin taantuman indikaattori, käänteinen tuottokäyrä herättää aina huomiota. Yksi esimerkki tästä on nyt. Yleisimmin viitatut 10Y-2Y maturiteetit huomioon ottaen tuottokäyrä on tällä hetkellä syvimmällä inversiotasolla sitten vuoden 1981. Mutta tarkoittaako tämä todella mitään?

No, ensimmäinen askel on arvioida sen historiallinen merkitys ennen kuin analysoidaan, onko se osoitus siitä, mitä voisi tapahtua seuraavaksi. Alla olevaan kaavioon olemme piirtäneet tuottokäyrän 70-luvulle asti, merkitsemällä punaisella katkoviivalla inversiopisteen. Varjostetut keltaiset alueet osoittavat taantuman jaksoja.

Kaaviossa näkyy indikaattori, joka on ollut kiehtovan tarkka, vaikkakaan ei täydellinen. Voimme nähdä käyrän kääntyneen hetkeksi ylösalaisin vuonna 1998, mutta taantumaa ei kuitenkaan seurannut. Tämä tapahtui Long Term Capital Managementin (LTCM) romahduksen keskellä, kun Venäjä ei maksanut velkansa. Fed laski välittömästi korkoja, mikä auttoi estämään taantuman. Toinen vääräksi hälytykseksi osoittautunut skenaario oli lyhyt käänne elokuussa 2019.

Jos kuitenkin jätämme nämä väliaikaiset inversiot pois ja keskitymme sen sijaan jaksoihin, joissa tuottokäyrä oli käänteinen yli kuusi kuukautta, saamme pahaenteisen tuloksen – viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana joka kerta, kun tämä on jatkunut kuusi kuukautta, taantuma on seurannut.

Sanon pahaenteistä, koska tänään eletään kolmattatoista inversion kuukautta, ja delta on ensin negatiivinen heinäkuussa 2022 (se putosi alle nollan päiväksi huhtikuussa 2022, mutta palautui nopeasti takaisin ennen kuin hajosi “pysyvästi” takaisin heinäkuussa 2022)..

Lisäksi, jos tarkastellaan aikaa tuottokäyrän ensimmäisen invertoinnin ja sitä seuraavan taantuman välillä, se on vaihdellut 13 ja 18 kuukauden välillä. Elämme nyt kolmattatoista inversion kuukautta.

Tuleeko taantuma?

Vaikka tämä kaikki kuulostaa pahaenteiseltä, on tärkeää muistaa, että olemme tällä hetkellä erittäin epätavallisessa tilanteessa. Kaikkien mustien joutsenten mustasta joutsenesta tuleminen, COVID-pandemia, on tarpeeksi epätavallista. Mutta kysymys on myös mittatilaustyönä tehdystä yhdistelmästä korkeasta inflaatiosta (vaikka se on heikentynyt), voimakkaasti kiristyneestä korkotasosta ja ennätystyöttömyydestä.

Vaikka korot on nostettu läheltä nollaa yli 5 %:iin, talous on ollut huomattavan joustava. Työttömyys on 3,6 %, mikä tarkoittaa, että se voi olla jopa liian hyvä, sillä huolestuneena on se, että vielä kuumassa taloudessa on nähtävä ainakin hieman työmarkkinoiden löystymistä kahden prosentin inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi, varsinkin palkkojen nousun jatkuessa.

Viime vuoden inflaatiokriisiä (eli se ei tarkoita, että se olisi vielä ohi!) voidaan ehkä verrata vain 1970-luvulle, ja silloinkin näimme korkotason lähestyvän 20 prosenttia – kaukana tästä päivästä, jolloin erittäin finanssimainen talous on melkein mahdotonta kuvitella sellaisen taakan alla.

Itse asiassa nykyistä makrotilannetta on vaikea verrata mihinkään. Nopea vilkaisu valtion velkaan kertoo kaiken, mitä sinun tulee tietää siitä tosiasiasta, että korot eivät voi pysyä korkeina ikuisesti. Niiden on laskettava, ja markkinat lyövät vetoa lisääntyvästi luottavaisin mielin, että olemme nyt lähestymässä tuota kotia.

Tuottokäyrä yksinkertaisesti kuvastaa tätä tilannetta. Kun korkojen odotetaan laskevan, tuottokäyrä on luonnollisesti käänteinen. Ja historiallisesti korkoja on leikattu, kun talous kamppailee, ja Fed on ryhtynyt tukemaan sitä. Tämä skenaario on tietysti jälleen mahdollinen, mutta on huomattava, että Fedin puheenjohtaja Jerome Powell sanoi, että organisaatio ei enää odottanut taantumaa FOMC:n kokouksessa viime viikolla.



Jos tämä ennuste osoittautuu oikeaksi, myyttinen “pehmeä lasku” on saavutettu. Se on myös yksi harvoista tapauksista, joissa surullisen käänteinen tuottokäyrä olisi osoittautunut punaiseksi silakkaaksi. Mutta lainatakseni eniten käytettyä lausetta vuodelta 2021, nämä ovat todellakin ennennäkemättömiä aikoja, joten kaikki vedot ovat voimassa.

