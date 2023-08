Härkä-argumentti krypton puolesta: onko uusi juoksu tulossa, koska koronnosto-odotukset ovat hitaita?

Ilmapiiri krypton sisällä on kääntynyt huomattavasti viimeisen yhdeksän kuukauden aikana. Koko omaisuusluokan ytimelleen ravistetun karhumarkkinan jälkeen, joka veti alan maineen mudaan erilaisten skandaalien iskiessä, optimismi on vihdoin palaamassa.

Huolimatta mielialan ja hintojen noususta eri puolilla maailmaa, keskustelimme äskettäin tiukan rahapolitiikan viivästyneen vaikutuksen mahdollisuudesta sataa paraatia, ja esitimme argumentteja, miksi makrokuva ei ehkä ole yhtä ruusuinen krypton suhteen kuin jotkut sijoittajat. uskoa.

Tässä artikkelissa arvioimme kuitenkin sarjan nousun indikaattoreita analysoimalla, miksi jotkut spekuloivat käännekohdan saavuttaneen. Nämä ajat ovat edelleen erittäin epävarmoja ja riski on epäilemättä korkea, mutta kryptosijoittajille ainakin toivo on paljon runsaampi kuin se oli yhdeksän kuukautta sitten, kun FTX romahti ja Bitcoin laski 15 500 dollariin pian sen jälkeen.

Härkä-argumentti

Ilmeisin paikka aloittaa tuotoilla. Maaliskuussa 2022 uuteen korkoparadigmaan siirtymisen jälkeen Federal Reserve on ollut hellittämättömässä koronnousun putkissa, mikä on aiheuttanut riskiomaisuuksia viime vuonna käänteeseen, mukaan lukien kaikki krypto-asiat.

Keskiviikon 25 bps:n vaelluksen jälkeen markkinat odottavat matkan olevan päättymässä – ehkä vain yksi vaellus on vielä tulossa (jos edes). Tämän myötä Bitcoinin nilkkojen ympärillä oleva raskas paino näyttää vihdoin löystyvän. Havainnollistaakseen omaisuuden herkkyyttä korkoille, jotka ovat olleet lähellä nollaa suurimman osan sen olemassaolosta ennen viimeistä vuotta, Bitcoinin hinnan regressio suhteessa kahden vuoden Treasurysin tuottoon on suuntaa-antava. Kahden vuoden tuotoilla on taipumus liikkua korko-odotusten mukaan, ja ne on esitetty alla olevassa kaaviossa käänteisellä akselilla.

Tuottojen lisäksi Bitcoin on myös historiallisesti liikkunut neljän vuoden sykleissä. Olemme nyt yhdeksän kuukauden päässä seuraavasta puolittamisesta, jonka on määrä tapahtua huhtikuussa 2024. Vaikka puolittamista on tähän mennessä tapahtunut vain kolme, joten niiden vaikutuksiin on vaikea laittaa paljon painoarvoa (puhumattakaan siitä, että ainakin yksi, ellei kaksi, tapahtui, kun Bitcoinilla oli minimaalinen likviditeetti), monet viittaavat edelleen tarjonnan leikkaukseen Bitcoinin hinnan positiivisena katalysaattorina.

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi edellyttää, että nämä tapahtumat pitäisi hinnoitella, vaikka vasta-argumentti on se, että Bitcoinin tuotantokustannusten yhtäkkiä kaksinkertaistuessa hinnan on noustava markkinahinnan ja tuotantokustannusten lähentymisen ylläpitämiseksi. kaivostyöläisille luovutettu uusi tarjonta leikataan yhtäkkiä 50 %.

Todellisuudessa emme vielä täysin tiedä, mitkä puolittumisen vaikutukset ovat Bitcoinin äärimmäisen nuoruuden vuoksi, mutta alla oleva kaavio osoittaa, miksi jotkut noudattavat ajatusta, että nämä tapahtumat voivat olla vain nousevia hintaan nähden.

Jos kuvaamme 200 viikon yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa, näemme, että se on toiminut vahvana Bitcoinin hinnan nousun indikaattorina. SMA:n alapuolella olevia katkoksia on joka kerta seurannut aggressiivinen hinnannousu. Hinta on juuri viettänyt pisimpään koskaan tämän trendiviivan alapuolella, murtautui äskettäin sen yläpuolelle ja maalasi mielenkiintoisen kuvan.

Tämän sanottuani varoittaakseni jälleen itsestään selvästä: niin monien teknisten indikaattoreiden ansiosta on varmasti sellainen, joka näyttää houkuttelevalta kaaviossa, varsinkin kun hintahistoriaa on niin vähän.

Lisäksi – ja tämä on avain pitää mielessä myös puolittumisten yhteydessä – globaali likviditeetti on myös liikkunut neljän vuoden jaksoissa Bitcoinin lanseerauksen jälkeen. Tällä on luonnollisesti valtava vaikutus kaikkiin riskivaroihin, ja se voi olla piilevä muuttuja yllä käsiteltyjen näennäisesti merkityksellisten SMA- ja puolittumiskaavioiden takana.

Sitä on vaikea tietää, mutta kun otetaan huomioon viimeaikainen korkomarkkinoiden liike ja inflaation heikkeneminen, on olemassa kaikki mahdollisuudet, että maailmanlaajuinen likviditeettisykli voisi taas sattua kohdakkain seuraavan puolittumisen kanssa.

Jos muutamme taktisuutta ja arvioimme karhumarkkinoiden laskua, näemme myös mielenkiintoisia vertailuja menneisyyteen. Bitcoinin lasku 15 500 dollariin edustaa yhtä viime aikojen pahimmista karhumarkkinoista, ja johdonmukaiset nousut ennen kuin aikaisempien palautusten seurauksena usein on paljon chop-laskua, on varmasti samanlaisia malleja.

Aikaisemmissa tapauksissa tätä pilkkoutumista seurasi sitten blow-off topit, vaikka tietysti kryptomarkkinat olivat tuolloin paljon ohuemmat kuin nykyään, ja tällaisiin liikkeisiin tarvittava pääoma on suurempi.

Kun käännämme alamme uudelleen arvioidaksemme nyt ketjun sisäisiä tietoja, ei ole mitään liian dramaattista, mutta joitakin johdonmukaisia suuntauksia on syytä mainita. Ensimmäinen on Bitcoinin hupeneva tarjonta pörsseissä, joka on laskenut tasaisesti muutaman viime vuoden ajan. Uskovat usein viittaavat hamstrauskertomukseen yhdessä kovan tarjonnan rajan kanssa syinä heidän päättäväisyytensä, että Bitcoinin odotetaan kasvavan nopeasti. Ilmeisesti se riippuu myös kysynnästä, joka pitää kaupan loppuun.

Asiaan liittyvässä huomautuksessa todetaan, että pitkäaikaisten omistajien osuus jatkaa kasvuaan. Vain 30 % tarjonnasta on liikkunut viimeisen vuoden aikana, kun taas 11 % on tällä hetkellä pörssissä (tätä lukua rohkaisi epäilemättä alaspäin Sam Bankman-Friedin viime vuoden temppuilla). Yli puolet tarjonnasta ei ole liikkunut kahdessa vuodessa, kun taas jopa yli kymmeneen vuoteen liikkumattomien kolikoiden osuus on nyt lähes 15 % (Satoshin mammuttipino on kuitenkin noin kolmannes tästä luvusta, vaikka sitä on vaikea tietää kuinka moni jäljelle jääneistä on kadonnut alkuaikoina tai kuuluu kuolleille henkilöille).

Maailman suurimman krypton ulkopuolelle katsottuna on myös syytä olla optimistinen sen suhteen, että altcoineilla voi olla enemmän toimintaa. Historiallisesti olemme nähneet tyypillisen kaavan vuosien varrella: pääomaa virtaa Bitcoiniin, jonka hinta ja hallitseva asema markkinoilla nousevat, ennen kuin altcoinit sitten nousevat ja määräävä asema putoaa.

Tarkasteltaessa tätä Bitcoinin määräävää asemaa, joka on Bitcoinin markkina-arvon suhde muihin kryptomarkkinoihin, se on noussut yli 50 %, ja se on jatkuvasti noussut viimeisen vuoden aikana.

On selvää, että pieni näytetila täällä on jälleen valtava varoitus. Bitcoin itsessään on ongelma sen nuoruuden ja aiemman suorituskyvyn ekstrapoloinnin kannalta, mutta altcoinit ovat paljon nuorempia, ja monet ovat ilmaantuneet vasta viimeisen viiden tai kuuden vuoden aikana.

Lisäksi Bitcoinin osoitus toiminnasta, pyrkimys tulla arvon säilyttäjäksi ja rahavaraksi, ja se, että se saattaa jopa poimia omaa markkinarakoaan sääntelijöiden silmissä, merkitsee sitä, että se olisi hyvin irrotettu muista kryptomarkkinoista.. Tämä muodostaisi rakenteellisen katkon ja tekisi aiemmasta Bitcoin-dominanssin trendistä nousevan, ennen kuin altcoinit kiihtyisivät, koska se on pitkälti kiistanalainen jatkossa.

Kaiken kaikkiaan on olemassa paljon indikaattoreita, jotka osoittavat Bitcoinin ja krypton olevan valmiita juoksemaan. Toisaalta, kuten aiemmin keskustelimme, nykyinen makroilmasto on edelleen erittäin epätavallinen. Vaikka inflaatio on hidastunut ja vaikuttanut positiivisesti korko-odotuksiin, Fed Funds -korko on 5 %:n pohjoispuolella, kun se oli hieman yli vuosi sitten lähellä nollaa. Rahapolitiikka toimii tunnetusti viiveellä, joten qutietä ei olisi viisasta vielä juhlia.

Lisäksi 10Y-2Y-tuottokäyrä on syvimmällä inversiotasolla sitten vuoden 1981, pahamaineinen taantuman indikaattori, joka korostaa entisestään riskin säilymistä.

Miltä tahansa katsotkaan, aina löytyy syitä olla nouseva ja laskeva. Vaikka makrotilannetta on kuitenkin vaikea laittaa sormelle, on kiistatonta, että ilmapiiri kryptoalalla on nykyään paljon parempi kuin yhdeksän kuukautta sitten, kun FTX oli vajoamassa liekkeihin ja jotkut ihmettelivät, mihin tämä arvoituksellinen toimiala on menossa seuraavaksi.

