Onko korkojen nousu ohi? Arvioimalla, mitä markkinat ajattelevat

Jo kahdeksantoista kuukauden ajan Federal Reserven kokoukset ovat olleet pakollisia televisio-ohjelmia kaikille rahoitusmarkkinoille sijoittaneille. Kaikki tärkeiden liittovaltion rahastojen koron muutokset sekä puheenjohtaja Jerome Powellin lehdistötilaisuuksien kielenkäyttö ovat heikentäneet markkinoita mielensä mukaan.

Nollan tuntuman nousun jälkeen olemme nyt paikassa, jossa T-laskut maksavat reilusti 5 prosentin pohjoispuolella.

Likviditeetin lasku on ollut kovaa. S&P 500 pudotti 20 % arvostaan viime vuonna, mikä oli pahin vuosi sitten 2008. Samaan aikaan dollari vahvistui lähes kaikkia merkittäviä valuuttoja vastaan, kun maailman turvasatama vei pääomaa sijoittajien vetäytyessä nopeasti riskikäyrältä.

Ja silti, tuhosta ja synkyydestä huolimatta, taantuma ei ole vielä iskenyt. Lisäksi Fedin viimeisimmässä kokouksessa viime viikolla Fedin puheenjohtaja Jerome Powell jopa ilmoitti, että Federal Reserven ei enää ennusteta taantuman tulevan ollenkaan, mikä merkitsee huomattavaa poikkeamista aiemmasta asemastaan.

Ei vain sitä, vaan markkinat ovat olleet vilkkaat toistaiseksi vuonna 2023. Edellä mainitun 20 %:n tappion jälkeen vuonna 2022 S&P 500 on elpynyt jyrkästi ja on nyt alle 5 % alle kaikkien aikojen ennätyksensä, erityisesti suuret teknologiaosakkeet. painaminen vahvoja.

Suuri osa optimismista juontaa juurensa toivosta, että koronnostot ovat vihdoin päättymässä. Tämä johtuu inflaation nopeasta hidastumisesta kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana, ja viimeisimmät kesäkuun luvut ovat 3 %, mikä on selvästi alle viime kesän 9,9 %:n huipputason.

Mutta kuinka todennäköistä on, että koronnosoitukset ovat ohi? Ja voisimmeko edes nähdä koronlaskuja ? No, paras tapa analysoida tämä on peruuttaa todennäköisyydet, joita fed-futuurimarkkinat viittaavat. Tarkasteltaessa tätä vuoden lopun kokouksessa (joulukuu 2023), näemme, että 63 %:n mahdollisuus on sama kuin nykyinen 5,25 % – 5,5 %. Vaikka tämä on todennäköisin tulos, se ei ole kaukana taatusta, ja silti on huomattava 27 % mahdollisuus, että korot ovat 25 bps korkeammat.

Toinen asia, jonka nämä todennäköisyydet ilmaisevat, on se, että koronlaskujen mahdollisuus on vähäinen tänä vuonna, ainakin mitä tulee markkinoihin, ja 7 %:n todennäköisyys sille, että korot ovat 25 bps pienemmät.

Jos katsomme kuitenkin pidemmälle aikahorisontille, koronlasku tulee tiukasti kuvaan. Kun arvioimme futuurimarkkinoiden antamia todennäköisyyksiä kesäkuun 2024 kokoukselle, näemme vain 10 prosentin todennäköisyydellä, että korot ovat samat kuin nykyiset, kun taas todennäköisyys, että korot ovat korkeammat, on pieni, vain 2 prosenttia.

Sen sijaan koronlasku on suosikki. On 28 % todennäköisyys, että korot ovat 25 bps alhaisemmat, 35 % (suosikki) 50 bps alhaisemmat, 20 % mahdollisuus olla 75 bps alhaisemmat ja jopa 5 % todennäköisyys miinus 100 bps.

Kaiken kaikkiaan perusodotus on, että vaikka tänä vuonna saattaa tulla yksi nousu lisää, olemme korkopolitiikan tiukentamisen suhteen hyvin pitkällä.

On kuitenkin syytä olla varovainen tämän tunteen nousun keskellä. Vaikka inflaatio on laskenut voimakkaasti, kun ruoan ja energian haihtuvat elementit on poistettu, kuva ei ole aivan niin ruusuinen. Tämä on perusinflaatiomittari, ja Federal Reserve käyttää sitä tyypillisesti enemmän kainalosauvana. Kuten alla oleva kaavio osoittaa, tämä ydinluku on ollut paljon tahmeampi kuin otsikkoluku, ja se on edelleen 4,8 %.

Tästä huolimatta kuva on epäilemättä kirkkaampi kuin aiemmin tänä vuonna. Otsikkokuva ei ehkä ole täydellinen, mutta se osoittaa varmasti, että elinkustannuskriisi on jäähtymässä, vaikka luvattu kahden prosentin maa ei ole vielä saavutettu.

Todellinen kysymys on, kuinka paljon tästä kaikesta nyt hinnoitellaan. Vaikka Fed peruuttaa taantuman ennusteensa, on hyvä uutinen ja tukahduttavat koronnostot näyttävät lähestyvän loppuaan, se ei tarkoita, että edessä ei voisi olla kipua. Lisäksi ei ole ikään kuin markkinat olisivat yhtäkkiä havainneet kaiken tämän; inflaatio on tikittänyt alas koko vuoden, ja osakkeet ovat tämän seurauksena olleet nousussa – Nasdaqin ensimmäinen vuosipuolisko oli paras sitten vuoden 1983.

Joten vaikka hirvittävä taantuma on paljon epätodennäköisempää ja toivotun pehmeän laskun mahdollisuus tuntuu vähemmän kaukaiselta, se ei välttämättä tarkoita, että hinnat jatkavat nousuaan. Osakkeet ovat olleet kuumia jo kuukausia (tai ainakin suuret teknologiayritykset ovat olleet), eivätkä viime vuoden kaupat enää käy niin halvalla arvostuksella.

Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että 18 kuukauden koronnostojen jälkeen loppu saattaa vihdoin lähestyä. Sen lisäksi kaikki on muuttumassa.

