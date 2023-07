Varo aiempien Bitcoin-syklien naiivia ekstrapolointia kryptohinnan ennustamista varten

En pidä termistä “seuraava härkämarkkinat” kryptovaluuttamarkkinoita tarkastellessani. Sama koskee “crypto talvea” ja mikä pahinta, “jos katsomme aikaisempia syklejä”.

Krypto on saattanut käydä läpi väkivaltaisia ylä- ja alamäkiä menneisyydessä, ja se voi käydä niin tulevaisuudessakin, mutta meidän on oltava ahkerasti yleisten oletusten kanssa, että aiemmat syklit toistuvat. Otetaan esimerkiksi alla oleva kaavio, joka asettaa nykyisen Bitcoinin hintasyklin (alkaen vuodesta 2021) vuosien 2013-2017 ja 2017-2021 syklin päälle. Tämän kaavion suosittuja muunnelmia jaetaan usein tilassa ja niihin viitataan väistämättöminä enteinä tulevasta hinnannoususta.

Se on viettelevä kaavio, joka valaisee minkä tahansa Bitcoinin haltijan mielikuvituksen sen nähtyään. On helppo nähdä, kuinka tällainen analyysi saa tällaisen vetovoiman (mainitsematta edes jo kulttimaista seurausta, jota monet krypton kerääjät).

Tähän ja kaikkiin muihin tämäntyyppisiin vertailuihin liittyy kuitenkin useita räikeitä ongelmia. Selvyyden vuoksi en usko, että Bitcoin ei enää koskaan nouse niin kuin se on tehnyt aiemmin (minä teen), enkä myöskään usko aiempien syklien olevan täysin merkityksettömiä, mutta mielestäni ennusteet ja ajoitusennusteet ovat peräisin näistä aikaisemmista sykleistä. ovat usein harhaanjohtavia kolmesta näkyvästä syystä.

Otoskoko

Copy link to section

Kaiken tilaston alkeellisin ja usein rikottu periaate on otoskokovirhe. Bitcoin on tuskin ollut noin minuutti, ensimmäinen lohko, jonka arvoituksellinen Satoshi Nakamoto loi tammikuussa 2009, ja ensimmäinen vaihto tuli verkkoon vuoden 2010 puolivälissä. Riittääkö 13 vuoden hintatiedot todella konkreettisten johtopäätösten tekemiseen?

Ei vain sitä, vaan suuri osa noista kolmetoista vuodesta tuli silloin, kun suurella osalla finanssimaailmasta ei ollut aavistustakaan, mitä tämä hauska Internet-raha oli, mikä teki suuresta osasta sen historiasta suurelta osin merkityksetöntä arvioitaessa sitä nykyään mallin rakentamisen tai ennusteiden laatimisen kannalta. tulevista hintaliikkeistä. Tämä vie meidät faux-pasille numero kaksi…

Likviditeetti

Copy link to section

Bitcoin-markkinoiden likviditeetti on tällä hetkellä erittäin alhainen. Ja se on tänään, vuonna 2023. Viisi vuotta taaksepäin markkinat olivat vieläkin ohuemmat, kun Bitcoin oli äärimmäisen kapealla omaisuuserä kaukana valtavirran vaiheesta. Omaisuus on muuttunut kulttileikistä vilpittömässä mielessä olevaksi rahoitusomaisuudeksi, kuten oli odotettavissa, monien infrastruktuurien avulla: pörssistä julkisesti noteerattuihin kaivosyhtiöihin, rahastoihin (ja ehkä pian ETF:ihin) ja niin edelleen. Kaiken tämän myötä likviditeetti on lisääntynyt.

Siksi tuntuu valtavalta ulottuvuudesta tehdä konkreettisia johtopäätöksiä Bitcoinin hintaliikkeistä ainakin ennen vuotta 2017. Puolittumissykleihin viitataan usein vertailukohtana, ja vaikka uuden tarjonnan vapautumisen äkillinen väheneminen vaikuttaa epäilemättä tarjontaan. Kysyntäsuhde ja siten hinta, samoin tämän yhtälön toinen puoli: kysyntä.

Minun on vain vaikea nähdä, kuinka Bitcoinin kaupankäyntihistorian alkuajoilla on paljon merkitystä nykypäivään, vuosiin, jolloin yli 70 % kaupankäynnistä tapahtui yhdellä pörssillä (Mt Gox) ja hinta heilahteli rajusti päivittäin (ei sillä, että se vielä olisi ei tapahdu, kuten seuraava kaavio osoittaa). Likviditeetti on yksi tärkeimmistä tekijöistä määritettäessä minkä tahansa omaisuuden hintaa, ja Bitcoinin likviditeetti on kääntynyt dramaattisesti sen lyhyen historian aikana.

Likviditeetti oli olematon usean vuoden ajan. Voimmeko todella laittaa painoa hintaliikkeille ajalta, jolloin yksi suuri ostotilaus voi nostaa massiivisen vihreän kynttilän tai pari nopeaa myyntiydinvoimaa koko kaavion? Bitcoinin kaupankäyntihistorian muutaman ensimmäisen vuoden aikana juuri näin tapahtui.

Historian suurimman härkäjuoksun loppu

Copy link to section

Viimeinen tekijä, joka mielestäni jää eniten huomiotta arvioitaessa aikaisempia Bitcoin-syklejä, on seuraava: Bitcoin ei ole koskaan aiemmin kokenut karhumarkkinoita laajemmassa taloudessa.

Bitcoin lanseerattiin tammikuussa 2009 suuren talouskriisin jälkeen. Viittaus pankkien pelastustoimiin sisältyy jopa Satoshi Nakamoton louhiman Genesis-lohkon koodiin.

Kaksi kuukautta tämän lanseerauksen jälkeen ja kun Bitcoinilla ei vielä käydä kauppaa markkinoilla, osakemarkkinat saavuttivat pohjansa. Siitä lähtien, vuoteen 2022 asti, S&P 500 moninkertaistui 7X ja Nasdaq 13X.

Bitcoin lanseerattiin siis täydelliseen markkinaympäristöön: melkein täsmälleen osakemarkkinoiden pohjalla, ennen yhtä historian pisimmistä ja räjähdysherkimmistä härkämarkkinoista, joilla lähes jokainen omaisuus auringon alla nousi arvossaan.

Tietenkin yksi tärkeimmistä syistä tähän kaikkeen oli korot. Korot pidettiin lähellä nollaa suurimman osan tästä ajanjaksosta, mikä helpotti halpaa rahaa ja omaisuusriskien arvonnousua. Bitcoin oli näillä varoilla ratsastaakseen onnellisesti tällä aallolla.

Ja sitten tuli vuosi 2022. Valtava inflaatio syntyi aggressiivisen rahan painamisen, kerran elämässä tapahtuvan pandemian, toimitusketjun ongelmien ja energiamarkkinat tukahduttaneen sodan seurauksena Euroopassa. Keskuspankit pakotettiin nostamaan korkoja, mikä päätti puolueen painokkaasti. Sen lisäksi, että koronnostosykli on ollut nykyajan historian nopein, ja nyt korot ovat Yhdysvalloissa 5 prosentin pohjoispuolella, ja viime kuussa pidetty tauko oli ensimmäinen kerta, kun korkoja ei ole nostettu sitten maaliskuun 2022.

Viime vuosi oli siis ensimmäinen kerta Bitcoinin lyhyessä historiassa, kun se koki mitään muuta kuin poreilevat härkämarkkinat riskiomaisuuksille. Se on tällä hetkellä todistamassa ensimmäistä kertaa myös (aineellisen) koron käsitettä, jonka korot ovat lähellä nollaa (tai jopa negatiivisia) koko loppuelämänsä ajan.

Tämä ristiriitainen makroilmasto on mitätöinyt monet Bitcoinin ennustavat mallit, kuten “supersyklin” julistukset tai suunnitelma B:n varastosta virtaukseen -malli (vaikka olen edelleen kiinnostunut jälkimmäisestä ja uskon, että sillä on mielenkiintoisia seurauksia, mutta se on toiseksi päiväksi). Ja se on yksinkertaisesti otettava huomioon, kun hyödynnetään aikaisempia syklejä tulevien hintamuutosten ennustamiseksi.

Lopulliset ajatukset

Copy link to section

Pointti on siinä, että kun yhdistämme kaikki nämä tekijät – pieni otoskoko, likviditeetin käänne ja Bitcoinin elämän ensimmäinen korkean koron / karhumarkkinaympäristö – se korostaa, kuinka paljon varovaisuutta on oltava varovainen, kun vedetään Bitcoinin menneisyyteen. suorituskykyä tulevan hintatoiminnan ennustamista varten.

Toki, mielenkiintoisia niksejä on otettava (ja käytän useita analyysissäni), mutta tämä on omaisuus, joka on kirjaimellisesti muuttunut Internetin kaukaisessa nurkassa tehdystä hämärästä kokeesta valtavirran rahoitusomaisuudeksi. Samanaikaisesti maailmantalous on kääntynyt yhtä dramaattisesti, luuta vapisevasta GFC:stä merkittäviin härkämarkkinoihin ja kaikkien joutseneiden mustaan joutsenen: COVID-pandemiaan.

Vielä viimeisen kerran, en sano hetkeäkään, että Bitcoin ei nouse enää, aivan kuten se on noussut aiemminkin. Mutta sokeasti piirtää kuvioita menneistä sykleistä ottamatta huomioon kaikkea, mitä sen jälkeen on tapahtunut, ja ympäristöä, jonka aikana nuo kuviot tapahtuivat, tuntuu parhaimmillaankin harhaan johdetulta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.