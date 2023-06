Osakkeet nousevat, kun Fed pysähtyy, mutta epävarmuus jatkuu rahapolitiikan viiveellä

Ensimmäistä kertaa maaliskuun 2022 jälkeen Federal Reserve ei nosta korkoja. Kymmenen peräkkäisen koronnoston jälkeen – vauhtia, jota ei ole nähty sitten 1980-luvun – Fed pysähtyy. Korot pysyvät 5 % ja 5,25 % välillä ainakin 25. heinäkuuta asti, jolloin seuraava FOMC-kokous on suunniteltu.

Tätä siirtoa odotettiin laajalti, ja siksi liikettä ilmoituksen jälkeen oli vähän. Markkinat ovat kuitenkin olleet viime aikoina kuumana, kun tämä tauko tuli hinnoiteltua. Nasdaq on noussut 10 % viime kuussa, nyt 31 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Jos tuotto olisi vuosi, se olisi kolmanneksi korkein tuotto 20 vuoteen (vuosien 2009, 2020 ja 2013 jälkeen).

Tuleeko taantuma?

Yhdessä mielessä tämä kaikki on täysin järkevää. Asiat näyttivät paljon huolestuttavammilta puoli vuotta sitten, ja vaikka epävarmuus ja huoli on edelleen täynnä, kuva näyttää paljon kirkkaammalta. Talous on toistaiseksi välttänyt taantuman (vaikka tuntuu siltä, että se on uhattuna jo vuoden) ja viime kuun inflaatioluvut osoittavat putoamista 4 prosenttiin. Se on kaukana 2 prosentista pohjoiseen, mutta myös paljon alle viime vuonna ilmestyneiden lähes kaksinumeroisten lukemien.

Toisaalta on syytä olla huolissaan ja kyseenalaistaa hintojen nousun laajuus. Toki työmarkkinat pysyvät kireinä ja se on hyvä asia, mutta onko kaikki hyvin? Jos Fed pysyy päättäväisenä pudottaa inflaatio 2 prosenttiin, työllisyyden kanssa on oltava ainakin jonkin verran antavaa. Viime kuussa työttömyys oli 3,4 %, alhaisin sitten vuoden 1969. Hmm.

Huoneessa on myös norsu: rahapolitiikan viivästynyt vaikutus. Korkojen muutosten suodattuminen talouden kaikilla tasoilla kestää jonkin aikaa. Ajan myötä likviditeetin ulosvetäminen järjestelmästä vetää kaikenlaisia vipuja – kiinteäkorkoisemmat asuntolainat vaativat jälleenrahoitusta, uusien investointihankkeiden pienempi sitoutuminen selkiytyy jo käynnissä olevien hankkeiden päättyessä jne.

Ja jälleen, inflaatio pysyy korkeana tavoitteeseen verrattuna. Fed teki myös erittäin selväksi, että tulevat koronnosoitukset eivät ole kaukana asialistalta.

“Julkaisua silmällä pitäen lähes kaikki valiokunnan osallistujat pitävät todennäköisenä, että joitakin lisäkoronkorotuksia on asianmukaista tänä vuonna laskea inflaatio 2 prosenttiin ajan myötä.”

Se on niin selkeä kuin se saakin, ja se tiivistää sen, mitä voidaan pitää vain odottavana ja katsovana lähestymistapana.

“Inflaatio on hidastunut jonkin verran viime vuoden puolivälistä lähtien, siitä huolimatta inflaatiopaineet jatkuvat korkealla ja inflaation laskemisessa 2 prosenttiin on vielä pitkä matka”, Powell lisäsi.

Ovatko arvot liian korkeat?

Näistä peloista huolimatta on vaikea sanoa, että arvostukset olisivat liian korkeita. Istumatta liikaa aidalla tämä on yksinkertaisesti erittäin epätavallinen makroilmasto. Olemme nostaneet inflaatiota huolimatta yhdestä kaikkien aikojen nopeimmista koronnostosyklistä. Meillä on ennätysalhainen työttömyys, mutta silti tunne tuntuu olevan lattialla. Kaiken tämän aikana tikittää varovaisesti ja syö hitaasti takaisin vuoden 2022 tappiot, jolloin se pudotti 20 % huonoimpaan vuoteensa sitten vuoden 2008.

Powellin lisähuomautukset tiivistävät tilanteen hyvin. Kukaan ei todellakaan tiedä, vähiten Fed itse. Nyt on tauko, ja katsotaan mitä tapahtuu. Tälle talouden tilalle ei ole paljon ennakkotapausta.

“Tavoitealueen pitäminen vakaana tässä kokouksessa antaa valiokunnalle mahdollisuuden arvioida lisäinformaatiota ja sen vaikutuksia rahapolitiikkaan… Arvioidessaan rahapolitiikan asianmukaista asennetta valiokunta jatkaa tulevien tietojen seuraamista talousnäkymiin.”

“Pehmeä lasku”, josta niin monet markkinat haaveilevat, ei ole läheskään turvattu. Tunnelma on edelleen matala ja epävarmuus korkealla. Mutta se on nyt helvetin paljon todennäköisempi kuin kuusi kuukautta sitten, ja asiat näyttävät vain hieman ruusuisemmalta. Mutta jälleen kerran, asiat voivat edetä nopeasti, ja juuri taloustiede 101 on se, että rahapolitiikka toimii viiveellä.

Eikä meillä ole vain ollut tiukkaa rahapolitiikkaa, vaan korot ovat hypänneet aina nollasta 5 prosentin pohjoispuolelle. Se on valtava harppaus, ja se vaatii veronsa. Se ei ole vielä kaukana ohi.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla