Riot Platformsin osakekurssi voi pudota 20 % BTC:n tuplahuippuessa

Riot Platformsin (NASDAQ: RIOT) osakekurssi jatkoi laskutrendiään Bitcoinin muodostaessa vaarallisen kuvion. Osakkeet putosivat alimmilleen 13 dollariin keskiviikkona, alimmalle tasolle sitten heinäkuun 5. päivän. Se on pudonnut yli 36 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Bitcoinin kaksoispäät

Riot Platforms, Marathon Digital, Hut 8 Mining ja muu Bitcoinin louhinta yrityksillä on läheinen korrelaatio BTC:n kanssa. Useimmiten ne nousevat Bitcoinin noustessa, mikä selittää, miksi ne ovat kasvaneet kolminkertaisella luvulla tänä vuonna.

Nyt ollaan huolissaan siitä, että Bitcoinin hinnalla on voimakas laskeva nousu. Päiväkaaviossa BTC on muodostanut kaksinkertaisen yläosan kuvion ~32 000 dollariin ja pääntie 25 000 dollariin. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yleensä yksi suosituimmista laskumerkeistä.

Vielä pahempaa on, että Bitcoin on pysynyt jatkuvasti alle 30 000 dollarin vastustustason. Se ei myöskään ole pystynyt reagoimaan joihinkin tärkeisiin kryptouutisiin , mukaan lukien ensimmäisen Bitcoin ETF:n käynnistämiseen Euroopassa ja äskettäinen Ripplen voitto amerikkalaisessa tuomioistuimessa.

Bitcoin on myös pudonnut alle tärkeän 50 päivän liukuvan keskiarvon päiväkaaviossa, mikä osoittaa, että karhut ovat ottamassa hallintaansa. Siksi Bitcoinin hinnan pienimmän vastuksen polku on alaspäin, ja seuraava taso on 25 000 dollarilla.

Jos näin tapahtuu, Riot Platformsin osakekurssi jatkaa myös laskuaan läheisen korrelaation vuoksi. Riot Platformsin viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto kasvoi vain 5 prosenttia 76,7 miljoonaan dollariin toisella vuosineljänneksellä. Se tuotti 1 775 Bitcoinia vuosineljänneksen aikana, kun se oli 1 775 Q2’23:lla.

Pitkällä aikavälillä näkemykseni on, että Riot Platforms ja Marathon Digital ovat sijoittuneet hyvin, kun Bitcoin menee valtavirtaan ja sen hinta elpyy. Sama pätee muihin Bitcoinille altistettuihin omaisuuseriin, kuten MicroStrategy ja ProShares Bitcoin Trust (BITO).

Riot Platformsin osakekurssiennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että RIOTin osakekurssi on tehnyt laskevan murron muutaman viime päivän aikana. Se putosi alle 50 päivän liukuvan keskiarvon ja ratkaisevan tukitason 14,46 dollariin, korkeimmalle tasolle 18. huhtikuuta.

Riot laski myös Woodien pivot-pisteiden ensimmäisen tuen alapuolelle 13,74 dollariin, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat ajautuneet alaspäin. Se siirtyi myös Ichimoku-pilven alapuolelle.

Tästä syystä osakkeiden näkymät ovat laskevat, ja seuraava tukitaso on 10 dollarilla, mikä on ~20 % nykyisen tason alapuolella.

