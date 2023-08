“Se on noloa” – Analyytikko räjäyttää ehdotetun BRICS-valuutan

Puheet BRICS-valuutasta tulevat todennäköisesti hallitsemaan uutiskierrosta ensi viikolla, kun johtajat kymmenistä maista kokoontuvat Sandtoniin Etelä-Afrikassa. BRICS-maiden alkuperäisten jäsenten lisäksi kokoukseen osallistuu myös muiden maiden, kuten Saudi-Arabian, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien (UAE) ja Egyptin johtajat.

Toimiiko BRICS-valuutta?

BRICS-maiden kiertävä puheenjohtaja Etelä-Afrikka on sanonut, että yhtenäisvaluutan muodostaminen ei ole asialistalla. Analyytikot uskovat kuitenkin, että nämä johtajat harkitsevat yhden “kauppavaluutan” muodostamista.

Useimmat kehittyvien markkinoiden maat ovat edelleen huolissaan Yhdysvaltain dollarin kasvavasta hallitsevasta asemasta. Nämä pelot kärjistyivät viime vuonna, kun Yhdysvallat asetti Venäjän keskuspankille pakotteita Ukrainan miehityksen jälkeen.

Yhtenäisvaluutta alkuperäisille BRICS-maille ei olisi mahdollista, koska nämä valuutat ovat erilaisia. Uusien jäsenten, mukaan lukien Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, lisäämisellä voi kuitenkin olla vaikutusta niiden hallussa olevien valtavien resurssien vuoksi.

Saudi-Arabian ja Venäjä ovat maailman suurimmat öljyn ja kaasun toimijat. Siksi ne voisivat pakottaa maat ostamaan näitä tuotteita yhteisvaluutan avulla. Kuten näimme vuonna 2022, Venäjä onnistui pakottamaan Euroopan maat ostamaan kaasua ruplissa.

Yhden BRICS-valuutan mekaniikka olisi kuitenkin sitä monimutkaisempi. Ensinnäkin nykyisten jäsenten, kuten Venäjän ja Kiinan, keskuudessa on jonkin verran epäluottamusta. Samalla on epäselvää, olisivatko nämä maat valmiita luopumaan valuutoistaan yhden valuutan vaihdossa.

Suurin haaste on uuden BRICS-keskuspankin perustaminen, jonka tehtävänä on valuutan hallinta. Haasteena on myös se, miten maat siirtyvät uuteen valuuttaan. BRICSin luoja Jim O’Neill sanoi muistiinpanossa:

“Se on vain naurettavaa. Aikovatko he perustaa Bricsin keskuspankin? Miten tekisit sen? Se on melkein noloa.”

Huoli Yhdysvaltain dollarista jatkuu

BRICS-maiden huolet Yhdysvaltain dollarista ovat päteviä. Muutaman viime vuoden aikana Yhdysvaltain dollarin vahvuus on jättänyt monet maat taakse. Kuten olen aiemmin kirjoittanut, monet kehittyvien markkinoiden maat kohtaavat vakavan dollaripulan. Jim O’Neill lisäsi :

”Dollarin rooli ei ole ihanteellinen siihen tapaan, jolla maailma on kehittynyt. Teillä on kaikki nämä taloudet, jotka elävät tästä loputtomasta syklisestä käänteestä kaikesta siitä, mitä [Yhdysvaltain keskuspankki] päättää tehdä Yhdysvaltojen edun vuoksi.

Myös Yhdysvaltain velkaantuminen on huolestuttavaa. Yhdysvaltain julkinen velka on kasvanut yli 32 biljoonaan dollariin viime kuukausina. Ja on todennäköistä, että velka nousee yli 50 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi pakotteiden käyttö on ärsyttänyt monia maita. Pohjois-Korean, Venäjän, Kiinan ja Iranin kaltaisten maiden vastaisia pakotteita on nostettu. Yhdysvaltain dollarin korvaaminen ei kuitenkaan tule olemaan helppoa sen vahvan hallitsevan aseman vuoksi maailmantaloudessa. Hyvä esimerkki tästä on euro , joka on kamppaillut dollarin syrjäyttämisessä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

