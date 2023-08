Kryptomarkkinat ovat yllättävän laskusuhdanteiset muutaman joustavan jakson jälkeen. Bitcoinin hinta on pudonnut alle 26 000 dollarin, mikä on alimmillaan kahteen kuukauteen. Tappiot on toistettu kryptoalalla. Samaan aikaan sijoittajat ovat erittäin optimistisia uuden kryptotokenin, Shiba Memun (SHMU), potentiaalin suhteen. Sen ennakkomyynti on kerännyt 2,15 miljoonaa dollaria, kun uusi meemitoken valmistuu julkaisuun.

Heikko kryptotunnelma vahingoittaa Bitcoinia ja suuria kryptoja

Bitcoinin lasku tällä viikolla tulee heikon markkinatunnelman keskellä. Heikkous tulee sen jälkeen, kun Elon Muskin omistama SpaceX myi Bitcoineja 373 miljoonan dollarin arvosta. Bitcoinit ostettiin vuosina 2021-2022. Myynti on saattanut vaimentaa tunnelmaa, koska sijoittajat ovat pitäneet Muskia merkittävänä kryptovaikuttajana.

Bitcoinin pudotus osuu myös yhteen sen johdannaismarkkinoiden ongelmien kanssa. Sijoittajien kerrotaan realisoineen futuurisopimuksia satojen miljoonien dollareiden arvosta tällä viikolla. Selvitysten ei pitäisi yllättää, koska kryptovaluutat ovat pysähtyneet ja jatkaneet laskuaan yli kuukauden. Normaalisti johdannaissopimukset joutuvat selvitystilaan pitkäaikaisen omaisuuserien hintojen laskun jälkeen.

Mutta kehittyvän karhuskenaarion keskellä vallitsee kuitenkin vahva innostus äskettäin käynnistetyistä kryptoprojekteista. Tämä voisi olla tarina tekoälyn johtaman Shiba Memun takana.

Shiba Memu ja sen tekoälylupaus

Shiba Memun ennakkomyyntikysyntää on epäilemättä ruokkinut sen tekoäly-näkökulma. Meemi-kryptovaluuttoja on jo pitkään kritisoitu perusarvon puutteesta. Shiba Memu ansaitseekin pointseja tekoälykeskeisyydestä.

Pohjimmiltaan Shiba Memu on projekti, joka markkinoi itseään. Toisin kuin edeltäjänsä, jotka ovat riippuvaisia ihmisen ponnisteluista saadakseen pitoa, Shiba Memu markkinoi taas itseään. Tekoäly voi tutkia ja parantaa parhaita markkinointistrategioita. Sellaisenaan se voi luoda oman hypensä käyttämällä ihmisen kaltaisia oppimiskykyjä.

Meemitoken voi myös olla vuorovaikutuksessa yhteisönsä kanssa. Käyttäjät voivat kysyä Shiba Memu -botilta kysymyksiä, antaa palautetta ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa tekoälykäyttöisen ohjelautansa kautta. Tulevaisuudessa ei ole rajoituksia sille, mitä Shiba Memu voi tehdä, kun otetaan huomioon nämä ihmisen kaltaiset ominaisuudet. Tämä tekee Shiba Memusta potentiaalisen kestävän projektin päihittääkseen meemikollegansa pelissä.

Shiba Memu -analyysi kryptotunnelman valossa

Tämän viikon krypto-suorituskyvyn perusteella olisi voinut odottaa Shiba Memun ennakkomyynnin hidastuvan. Loppujen lopuksi kryptovaluutoilla on taipumus liikkua samalla tavalla. Kasvava ennakkomyynti osoittaa kuitenkin, että sijoittajat etsivät uusia kryptoprojekteja.

Nämä projektit voivat mahdollisesti tuoda yliluonnollisia tuottoja, koska niitä ei ole vielä listattu. Tämä tarkoittaa, että vallitseva kryptotunnelma vaikuttaa vähemmän ennakkomyynnissä oleviin tokeneihin, kuten Shiba Memu.

Shiba Memun hintadynamiikka houkuttelee myös sijoittajia. Tokenin hinta nousee päivittäin klo 18.00 GMT. Kahdeksan viikkoa kestäneen ennakkomyyntijakson aikana sijoituksen arvo nousee merkittävästi. Varhaisten sijoittajien osalta heidän omistuksensa arvo kaksinkertaistuu ensimmäisenä päivänä 0,011125 dollarista 0,0244 dollariin. Korotusten myötä Shiba Memu on asettanut trendin, joka voi jatkua suuren kysynnän vuoksi.

Kuinka houkutteleva Shiba Memu on?

Shiba Memulla on valtava potentiaali tekoälysovelluksensa ja -ominaisuuksiensa ansiosta. Mutta tekoälyn lisäksi Shiba Memu on meemitoken. Nämä tokenit eivät tarvitse esittelyä, koska ne ovat aina suuria hinnanmuuttajat kryptomarkkinoilla.

Shiba Memu on houkutteleva siinä mielessä, että se voi nousta meemikollegoidensa marginaaleilla ja ylittää ne. Tokenilla onkin mahdollisuus nousta 10-, 20- tai 50-kertaisesti sen listautumisen jälkeen. Meemeillä varustetut tokenit ovat ylittäneet nämä marginaalit, eikä Shiba Memu välttämättä ole poikkeus. Projektio yhdessä tekoälyn kanssa tekee Shiba Memusta potentiaalisen sijoituksen vuodelle 2023 ja sen jälkeen.

