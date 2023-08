Bitcoin on ollut jyrkässä laskutrendissä viime viikkoina, mutta Wolf of All Street -podcastin isäntä on vakuuttunut siitä, että digitaalinen omaisuus on edelleen nousussa.

Melker ei näe edessä olevan Bitcoinille uutta pohjaa

Scott Melker selittää BTC:n viimeaikaisen laskun “pitkän puristuksen” syyksi.

Hän ei kuitenkaan näe syytä uskoa, että maailman suurin kryptovaluutta on matkalla kohti uutta pohjaa. Puhuessaan Yahoo Financen kanssa tiistaina Melker sanoi:

Joku, jolla oli valtava spot-asema myi kaikki kerralla. [Mutta] en usko, että olemme matkalla kohti uutta alamäkeä, ellei tiedossa ole jotain muuta massiivista Black Swan -tapahtumaa. En kuitenkaan näe sitä korteissa.

Bitcoinin laajempi trendi pysyy nousussa niin kauan kuin se käy 25 000 dollarin tason yläpuolella, hän lisäsi. Huomaa, että toinen merkittävä kryptoanalyytikko Jason Pizzino sanoi myös viime viikolla, että BTC oli murtautumisen partaalla.

Muista, että Bitcoinilla on historiansa määrittämässä kryptotilan yleistä suuntaa. Jos se kohoaa, yleissopimus sanoo, että myös ekosysteemi tulee – ja se voi sisältää äskettäin käynnistetyt projektit, kuten Chancer.com.

Chancer on houkutteleva sekä pelaajille että sijoittajille

Chancer on nouseva alusta, jolla on potentiaalia olla kannattava sekä sijoittajille että pelaajille.

Lohkoketjupohjainen startup haluaa päivittää uhkapelaamisen ottamalla käyttöön paljon hauskemman ja interaktiivisemman sosiaalisen vedonlyöntikonseptin. Voit osallistua tai luoda omia vedonlyöntimarkkinoita Chancer.com-sivustolla esimerkiksi urheilusta, politiikasta ja muista asioista.

Toisaalta se on yhtä kiehtovaa sijoittajille, koska se toimii alkuperäisellä Chancer-tokenilla.

Kuten minkä tahansa sijoituksen, tällä hetkellä ennakkomyynnissä olevalle samannimiselle tokenille määritetty arvo riippuu kysynnästä ja tarjonnasta. Ajan myötä se voi osua uusiin hintojen nousun virstanpylväisiin useiden tekijöiden perusteella, joita tarkastellaan yksityiskohtaisesti alla.

NFL voisi luoda myötätuulta Chancerille

Mahdollisesti tulevassa täysin hajautetussa verkossa on jo vahva kysyntä BSC0-tokenilleen, koska sen ennakkomyynti on kerännyt jo yli 1,6 miljoonaa dollaria. Huomaa, että $CHANCER:n arvo on tällä hetkellä melko houkutteleva 0,011 dollaria per token.

Osa syy siihen, miksi Chancer-token vaikuttaa niin kysytyltä, on se, että se on nopeasti kasvavan online-vedonlyönti- ja digitaalisen pelitilan ytimessä. Se on markkinoiden arvo, jonka arvo on noin 90 miljardia dollaria kirjallisesti, ja sen arvioidaan kasvavan peräti 10 % vuositasolla tulevina vuosina.

Vielä tärkeämpää on, että samanniminen natiivi token ei ole vielä listalla merkittävässä krypto-pörssissä – tapahtuma, joka yleensä nostaa merkittävästi hintaa. Puhumattakaan siitä, että NFL-kausi, jonka tiedetään yleisesti lisäävän merkittävästi kiinnostusta online-vedonlyöntiin, on nyt vain päivien päässä.

Se voisi olla toinen mahdollinen katalysaattori $CHANCER:lle. Vieraile tällä verkkosivustolla saadaksesi selville, kuinka voit hankkia projektin alkuperäisen tokenin, jos olet kiinnostunut lyömään vetoa mahdollisesta hinnankorotuksesta.

Mikä muu voisi auttaa nostamaan $CHANCER:ia?

Lopuksi Chancer.com voisi hyötyä myötätuulesta, joka todennäköisesti auttaa laajentamaan kryptoavaruutta yleisesti. Statista – tiedonkeruu- ja visualisointialusta ennustaa tällä hetkellä kryptomarkkinoiden kasvavan huikeat 70 % vuoteen 2027 mennessä.

Lähitulevaisuudessa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea ei ole vielä valinnut Spot Bitcoin ETF:ää, jota joukko omaisuudenhoitajia, mukaan lukien BlackRock, on hakenut viime kuukausina. Tällaisen pörssinoteeratun rahaston odotetaan lisäävän merkittävästi institutionaalista kiinnostusta kryptovaluuttaan.

Lopuksi totean, että inflaatio on laskenut jyrkästi viime vuoden huipusta yli 9 prosentista noin 3 prosenttiin viime kuussa. Se tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain keskuspankki saattaa nyt olla lähellä koronnostosyklinsä loppua ja siirtyy lopulta leikkaamaan korkoja.

Tämä on merkittävää, koska alhaisemmat hinnat herättävät kiinnostusta riskialttiimpiin vetoihin, kuten kryptovaluutoihin, joihin sisältyy $CHANCER. Lisätietoja Chancerin ennakkomyynnistä saat projektin verkkosivuilta täältä.

