Kryptovaluutat käyvät läpi suuria haasteita Yhdysvaltojen joukkolainojen tuottojen noustessa ja sääntelyn valvonnan jatkuessa. Bitcoin on pudonnut alle 26 000 dollarin ja muodostanut laskevan lipun ja kaksinkertaisen yläosan kuvion. Muut kryptovaluutat, kuten Ethereum, Solana ja Cardano, ovat kaikki romahtaneet.

Huolimatta tuhosta, Shiba Memu, uusi meemikolikko kukoistaa. Sen token-myynti on kerännyt yli 2,2 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisilta sijoittajilta, jotka toivovat rikastuvan kun se listautuu sekä tärkeimmissä keskitetyissä että hajautetuissa pörsseissä (DEX).

Miksi kryptovaluutat ovat laskussa?

On kolme pääasiallista syytä, miksi kryptovaluutat ovat menettäneet vauhtiaan viime viikkoina. Ensinnäkin on merkkejä siitä, että digitaalisten kolikoiden kysyntä on vähentynyt alkuvuoden nousun jälkeen. Useimmissa CEX-pörsseissä vaihdettujen kryptovaluuttojen määrä on pudonnut alimmalle tasolle vuosiin.

Toiseksi Yhdysvaltain keskuspankin seuraavista toimista ollaan jo huolissaan. Joukkovelkakirja-markkinoiden kehitys osoittaa, että sijoittajat odottavat Fedin nostavan korkoja vielä 0,25 % syyskuussa. Yhdysvaltain valtion velkasitoumusten tuotot ovat nousseet korkeimmalle tasolle yli kymmeneen vuoteen. Joukkovelkakirjojen hinnat muuttuvat käänteisesti tuottojen kanssa.

Lopuksi kryptovaluutat ovat laskeneet Kiinan ongelmien vuoksi, jotka ovat johtaneet markkinoilla pelkoon. Tuoreimmat tiedot osoittavat Kiinan talouden hidastuvan nopeasti, ja keskiössä ovat sellaiset talouden keskeiset osat, kuten teollisuustuotanto, vähittäiskauppa, vienti, tuonti ja käyttöomaisuus-investoinnit.

Kuten kirjoitin täällä, Kiinan talous kohtaa haasteita: kysyntä, väestörakenne, velka ja irrottaminen. Kaikki nämä tekijät ovat puolestaan johtaneet taseen taantumaan ihmisten ja yritysten keskittyessä vähentämään velkaansa.

Kiinan heikkous vaikuttaa kryptovaluuttojen hintoihin kahdella tavalla. Ensinnäkin se johtaa pelon tunteeseen markkinoilla, mikä työntää useimmat ihmiset turvallisempiin omaisuuseriin. Toiseksi monet kryptonhaltijat myyvät nyt ja siirtyvät käteiseen.

Shiba Memu kukoistaa

Huolimatta synkkyydestä, kryptoalalla näkyy myös joitain valonpilkahduksia. Näistä kirkkain on Shiba Memu, uusi kryptovaluutta, joka on saamassa vauhtia. Kehittäjät ovat keränneet jo yli 2,2 miljoonaa dollaria yhdessä vuoden lupaavimmissa token-myynneissä. Voit ostaa tokenin täältä.

Shiba Memu hyötyy tänä vuonna kahdesta tärkeästä eri teemasta markkinoilla. Ensinnäkin se hyötyy tekoälytuotteiden kysynnästä. Ja toiseksi, monet meemikolikot ovat tehneet ihmisistä välittömiä miljonäärejä. Jotkut suosituimmista uusista meemikolikoista ovat Pepe ja Milady Meme Coin.

Shiba Memun whitepaper-julkaisun mukaan alusta käyttää tekoälyä kasvattaakseen ekosysteemiään markkinoinnin avulla. Sen käyttämä tekoälyteknologia ovat muun muassa Natural Language Processing (NLP), tunneanalyysi sekä kuvan ja videon tunnistus.

Lopullisena tavoitteena on varmistaa, että alustalla on kukoistava ekosysteemi, jolla on miljoonia käyttäjiä.

Silti, kuten kaikissa muissakin sijoituksissa, Shiba Memu kohtaa joitain riskejä, mikä tarkoittaa, että sinun tulee ottaa käyttöön laadukkaita riskienhallinta-strategioita. Esimerkiksi, sinun tulee sijoittaa vain sellainen määrä, jonka olet valmis myös menettämään.

