USD/TRY: Turkin liira nukkuu ja odottaa CBRT:n toimintaa

USD/TRY -kurssi liikkui sivuttain torstaina ennen Turkin tasavallan keskuspankin (CBRT) tulevaa korkopäätöstä. Parin kurssi oli 27,21, muutaman pisteen alle vuoden 27,31:n.

CBRT-päätös edessä

Copy link to section

USD/TRY-valuuttakurssi leijuu lähellä kaikkien aikojen huippuaan, kun kauppiaat odottavat CBRT:n tarkkaavaista päätöstä. Useimmat taloustieteilijät odottavat, että pankki päättää nostaa korkoja kolmatta kuukautta peräkkäin.

He näkevät nimenomaan, että CBRT nostaa korkoja 17,50 prosentista 20 prosenttiin tukeakseen huijausvaluuttaa. Kuten kahdessa edellisessä kokouksessa, pankki voi päättää toteuttaa odotettua pienemmän koronnosto-osan.

CBRT-päätös tulee aikaan, jolloin Turkin taloudessa on huomattavia vastatuulia. Inflaatio on kiihtynyt valuutan laskun vuoksi. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi lähes 50 prosenttiin kesäkuussa.

Lisäksi virallinen työttömyysaste on edelleen huomattavasti muita kehittyvien markkinoiden maita korkeampi. Se on lähes 10 prosenttia, kun taas analyytikot uskovat, että todellinen luku on paljon suurempi.

Myös Turkin valuuttavarannot ovat pienentyneet viime kuukausina. Keskuspankin tiedot paljastivat, että valuuttavarannot putosivat 17 miljardiin dollariin ennen vaaleja.

Positiivista on se, että Turkin nykyinen ylijäämä hyppäsi heinäkuussa elpyvän matkailusektorin myötä. Maassa nähdään enemmän vierailijoita, jotka houkuttelevat sen historiallisia kohteita ja sitä tukeva liirakurssi.

USD/TRY-valuuttakurssi reagoi myös tulevaan Jackson Hole -huippukokoukseen Yhdysvalloissa. Aiemmin Turkin liiran reaktio Amerikan taloustietoihin ja Fedin päätöksiin on ollut hieman lievä.

USD/TRY tekninen analyysi

Copy link to section

Save

4H-kaavio osoittaa, että USD:n ja TRY:n välinen kurssi on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime viikon aikana. Tänä aikana pari on pysynyt avaintuki- ja vastustason välillä 26,80 ja 27,30. Pari on hieman yli 50 jakson liukuvan keskiarvon, kun taas keskimääräinen todellinen alue (ATR) on laskenut.

Siksi Turkin liiran näkymät ennen CBRT-päätöstä ovat neutraalit, ellei pankki tee merkittäviä muutoksia politiikkaansa. Se todennäköisesti pysyy tällä alueella jonkin aikaa, ja keskeinen viitetaso on 27.30.

Save