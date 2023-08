Lululemon Athletica Inc:n (NASDAQ: LULU) osakkeet ovat hieman nousussa pidennetyssä kaupankäynnissä sen jälkeen, kun jälleenmyyjä raportoi markkinoita lyövät tulokset tilikauden toiselta neljännekseltä.

Huomattavia lukuja Lululemonin Q2 tulostiedotteessa

Copy link to section

Tienasi 341,6 miljoonaa dollaria verrattuna vuoden takaiseen 289,5 miljoonaan dollariin

Myös osakekohtainen tulos nousi 2,26 dollarista 2,68 dollariin

Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vuodentakaisesta 2,21 miljardiin dollariin

Konsensus oli 2,54 dollaria osakkeelta 2,17 miljardin dollarin tuloilla

Vertailukelpoinen myynti kasvoi odotettua vähemmän 11 %

1,70 miljardilla dollarilla varastot kasvoivat edelleen 14 % vuodentakaisesta

Bruttokate oli 58,8 % eli hieman yli 58,5 % asiantuntijoiden ennakoimasta. Silti Jefferiesin analyytikko Randy Konik kertoi CNBC:lle tänään:

Lululemon pelaa erittäin kilpailukykyisellä alalla. Joten uskomme, että Lulu alkaa törmätä seinään parin seuraavan vuosineljänneksen aikana, kun kasvu alkaa hidastua ja odotukset nousevat liian korkeiksi.

Lululemon-osake on nousujohteinen

Copy link to section

Osake on nousussa myös siksi, että urheiluvaateyritys nosti koko vuoden ohjeistusta.

Lululemon ennustaa nyt, että sen liikevaihto laskee 9,51–9,57 miljardiin dollariin vuonna 2023 jopa 12,17 dollarin osakekohtaisella tuloksella. Mutta CNBC:n Power Lunch -ohjelmassa vähittäiskauppaanalyytikko Konik lisäsi:

He alkavat tavoittaa muita tuotteita yrittääkseen laajentaa kasvua [esim.] jalkineet – se ei ole onnistunut hyvin ja saattaa osoittaa, että yrityksen strategia on menossa väärään suuntaan.

Sen tämänhetkinen vuosineljänneksen näkymät olivat suunnilleen linjassa Streetin torstaina arvioiden kanssa. Kirjoitushetkellä Lululemonin osakkeet ovat nousseet yli 30 % verrattuna vuoden alimmalle tasolle.

Kannattaako Lululemon-osakkeita ostaa?

Copy link to section

Muita merkittäviä tulostiedotteen lukuja ovat DTC-tuottojen 15 %:n vuosikasvu, joka oli 40 % toisen vuosineljänneksen kokonaismyynnistä. Jefferiesin Randy Konikin mukaan:

Huolemme jatkossa on se, että täällä on ollut paljon helppoa kasvua ja tuleva kasvu on vaikeampaa.

Hänen Lululemon-osakkeen heikompi luokitus on 250 dollarin hintatavoite, joka varoittaa yli 35 prosentin laskusta täältä.

Huomaa, että Lululemon on sitoutunut kaksinkertaistamaan myyntinsä 6,25 miljardista dollarista vuonna 2021 12,5 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä – strategiaa se kutsuu “Power of Three x2”.

Save