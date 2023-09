Arbitumin ARB-futuurien korkolaskeumat laskevat hintojen laskussa

Nopeasti kasvavan Ethereumin skaalausverkoston Arbitrum (ARB) putosi ennätyksellisen matalalle maanantaina. Token putosi alimmilleen 0,80 dollariin, mikä on paljon alhaisempi kuin sen ennätyskorkea 1,88 dollaria. Tämä lasku nosti sen markkina-arvon yli miljardiin dollariin.

Arbitumin tokenin lasku osui samaan aikaan futuurimarkkinoiden heikkenemisen kanssa. CoinGlassin kokoamat tiedot osoittivat, että futuurien avoin korko laski 99 miljoonaan dollariin, mikä on tämän vuoden alin taso.

Avokorkoisten futuurien huippu oli yli 441 miljoonaa dollaria tämän vuoden huhtikuussa, kun ARB-hinta hyppäsi. Viimeksi Arbitumin korko nousi yli 208 miljoonaan dollariin heinäkuussa.

Avoin korko on tärkeä mittari krypto- ja osakemarkkinoilla, koska se osoittaa markkinaosapuolten hallussa olevien futuurisopimusten määrän kaupankäyntipäivän lopussa. Suurempi luku osoittaa, että omaisuuserille on kysyntää tärkeillä futuurimarkkinoilla.

Kuten muutkin altcoinit, suurin osa tästä futuurien avoimuudesta on Binancessa, maailman suurimmassa pörssissä. Sen jälkeen seuraavat Bybit, Bitmex, Huobi ja OKX.

Muut mittarit osoittavat, että aktiviteetti Arbitumin ekosysteemissä on hidastumassa. DeFi Llaman mukaan sen DeFi- ekosysteemissä lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 2,6 miljardia dollaria, mikä on 20 % vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Tämä lasku johtuu ARB-hinnan laskusta. ETH:lla mitattuna TVL on pudonnut 1,64 miljoonaan ETH:hen, kun se on huipussaan 2,15 miljoonaa ETH:ta.

Sama trendi näkyy myös Arbitumin ekosysteemin aktiivisissa käyttäjämäärissä. Sillä on nyt noin 126 000 käyttäjää viimeisen 24 tunnin aikana, kun huippu on yli 286 000.

