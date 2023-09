Ruplan (USD/RUB) näkymät ennen Venäjän keskuspankin korkopäätöstä

USD/RUB- kurssi on vetäytynyt viimeisen kolmen päivän aikana raakaöljyn hintojen elpyessä takaisin. Pari laski 93,48:aan tiistaina, mikä on paljon alhaisempi kuin vuoden tähän mennessä ollut korkein 102,16.

Venäjän keskuspankin päätös

Yhdysvaltain dollarin ja Venäjän ruplan kurssi on vetäytynyt raakaöljyn hinnannousun vuoksi. Brent, kansainvälinen vertailuindeksi, on noussut 90 dollariin, kun taas West Texas Intermediate (WTI) on noussut 87 dollariin. Samoin Venäjän ural-kurssi, maan vertailuindeksi, on noussut yli 60 dollarin tynnyriltä.

Raakaöljyn hinta on noussut Venäjän ja Saudi-Arabian hintojen korotustoimien johdosta. Molemmat OPEC+:n jäsenmaat päättivät jatkaa 1,3 miljoonan päivittäisiä toimitusleikkauksia. Niiden tavoitteena on varmistaa, että hinnat pysyvät korkealla tasolla pidempään.

https://www.youtube.com/watch?v=0XRctd-eFqY&pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Venäjä hyötyy korkeasta öljyn hinnasta, koska se lisää valuuttakurssia. Länsimaat ovat asettaneet pakotteita Venäjälle, mutta maa myy edelleen miljoonia tynnyreitä öljyä päivittäin.

USD/RUB-kurssi vetäytyi myös Venäjän keskuspankin sanottua purkavansa 150 miljardia ruplaa ennen ensi kuuksi suunniteltua eurobond-maksua.

Tulevaisuudessa USDRUBin valuuttakurssille tulee kaksi tärkeää katalysaattoria. Ensinnäkin, kuten kirjoitin täällä, Yhdysvallat julkaisee viimeisimmät kuluttajahintaindeksin (CPI) tiedot keskiviikkona. Näiden lukujen odotetaan osoittavan, että maan inflaatio kiihtyi hieman elokuussa. Tiedot tulevat viikkoa ennen ensi viikon Federal Reserven päätöstä.

Toiseksi Venäjän keskuspankki päättää kokouksensa perjantaina ja antaa päätöksensä. Reutersin kyselyyn vastanneet taloustieteilijät odottavat, että keskuspankki päättää pitää koron ennallaan 12 prosentissa. Se nosti äskettäin kursseja jyrkästi ennalta suunnittelemattomalla päätöksellä Venäjän ruplan romattua.

USD/RUB tekninen analyysi

USD/RUB-kaavio TradingView’n mukaan

USD/RUB-kurssi on ajautunut alaspäin muutaman viime päivän aikana. Tämä myynti tapahtui sen jälkeen, kun pari testasi uudelleen tärkeän vastustason 100:ssa. Pikakatselu osoittaa, että se on testannut uudelleen 50 päivän liukuvan keskiarvon, joka on tärkeä tukitaso. Se on myös testannut uudelleen Ichimoku-pilviilmaisimen yläpuolen.

Tämän vuoksi parin näkymät ovat edelleen nousujohteiset, sillä alkuperäinen taso on 100. Kun hinta ylittää, se testaa uudelleen vuoden 102,53:n korkeimman tason. Vaihtoehtoinen skenaario on, että pari pudottaa tuen ja testaa uudelleen 90:ssä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.