Sulje silmäsi ja palaa hetkeksi huhtikuuhun 2023 – helvetti näyttää pääseen kryptoavaruudessa valloilleen ja sijoittajat ryntäävät suojellakseen kovalla työllä ansaittuja rahojaan.

Mutta heidän joukossaan on yksi ryhmä, jolla on suurin hymy kasvoillaan. Syvällä sisimmässäsi tiedät, että se on ryhmä, joka on sijoittanut PEPEen – tuohon meemikolikkoon, joka on uhmannut laajempaa trendiä ja noussut yli 250 %.

Avaa nyt silmäsi ja astu takaisin todellisuuteen, jonka menetit tuon tilaisuuden myötä!

Keskitytään sen sijaan hyviin uutisiin, sillä meemimarkkinat ovat juuri toivottaneet perheeseen uuden jäsenen, joka voi nousta valtavasti tulevina kuukausina.

Save

Sitä kutsutaan Memeinaattoriksi. Kyllä, ymmärsit sen oikein – melkein kuin Terminator-jäähdytin, jolla voit ansaita rahaa.

Lyhyt johdatus Memeinatoriin

Copy link to section

Meemikolikot voivat varmasti olla tuottoisia sijoituksia, mutta ne ovat myös alttiita huijauksille – haitan, jonka Memeinator haluaa korjata lopullisesti.

Projekti hyödyntää lohkoketjua ja tekoälyä tutkiakseen Internetiä ja etsiäkseen joukon heikkoja kolikoita, jotka se voi niellä hallitakseen meemikolikko-sektoria.

Ja siellä on ensimmäinen avainsanasi, joka ansaitsee investoinnin: AI.

Statista ennustaa tekoälymarkkinoiden kasvavan noin kymmenen kertaa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä – ja räjähdysmäinen kasvu ei todennäköisesti hyödytä vain Microsoftin ja Nvidian kaltaisia jättiläisiä. Osallistujat, kuten Memeinator, voisivat hyötyä siitä yhtä paljon.

Memeinatorin ennakkomyynti alkaa 27. syyskuuta. Lisätietoja on verkkosivustolla täällä.

Memeinator (MMTR) ennakkomyynti on aivan nurkan takana

Copy link to section

Memeinatorin tai MMTR:n odotetaan olevan arvoltaan 0,01 dollaria ennakkomyynnin alussa ja 0,0485 dollaria sen lopussa. Tämä tarkoittaa, että sijoitetun pääoman tuotto nousee heti 132 %.

Kun ennakkomyynti on suoritettu, MMTR:n takana oleva tiimi aikoo listata sen merkittävissä kryptopörsseissä, mikä on historiallisesti toiminut monille kolikoille mielekkäänä katalysaattorina hintojen nousulle.

Kaiken kaikkiaan se on täysin kysynnän kysymys. Mitä enemmän sitä on, sitä parempi on todennäköisyys nousuun. Tässä tarkoituksessa on syytä mainita, että Memeinator on kerännyt jo tuhansia ilmoittautuneita – eli toisin sanoen – kysyntäkuva näyttää jo melko värikkäältä ja projektilla on aggressiivisia markkinointi- ja brändäyssuunnitelmia myös yleisönsä laajentamiseksi.

Huomaa, että MMTR on aivan meemikolikkomarkkinoiden ytimessä, sillä se oli arvoton vuonna 2020, 20 miljardia dollaria vuonna 2022 ja 36 miljardia dollaria viime kuussa. Se on sellainen nopea kasvu, josta Memeinator voi hyötyä.

Vieraile verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja projektista, jonka tavoitteena on tuhota heikommat meemikolikot ja saavuttaa lopulta 1,0 miljardin dollarin markkina-arvo.

Liittyykö MMTR jollain tapaa Bitcoiniin?

Copy link to section

Meemi tai ei, MMTR on ytimessä kryptovaluutta, mikä tarkoittaa, että siitä voi olla hyötyä, jos Bitcoin nousisi tulevina kuukausina.

Tämä mahdollinen korrelaatio tekee siitä entistä mielenkiintoisemman, kun otetaan huomioon, että on olemassa joukko myötätuulia, jotka voivat pian avata seuraavan osuuden BTC:ssä. Aiemmin tällä viikolla kryptoanalyytikko Trader Tardigrade sanoi, että maailman suurin kryptovaluutta on seuraavaksi matkalla 46 000 dollariin – huimat 80 % enemmän tästä.

Huolimatta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean jatkuvista raivokohtauksista monet odottavat, että sääntelijä lopulta sytytti Spot Bitcoin ETF:n. Jopa Jay Clayton – sen oma entinen puheenjohtaja myönsi hiljattain haastattelussa, että hyväksyntä oli väistämätöntä.

Tämä on merkittävää, koska pörssinoteerattu rahasto todennäköisesti ajaa institutionaalista pääomaa Bitcoiniin, mikä voi aiheuttaa paineita sen hintaan nousevaksi. Ja lopuksi, Federal Reserve on juuri ilmoittaessaan, että se on valmis nostamaan korkoja – tapahtuma, joka toivottavasti lisää kiinnostusta riskialttiimpiin omaisuuseriin, kuten yleisesti kryptovaluuttoihin ja ehkä erityisesti Memeinatoriin.

Napsauta tätä, jos haluat sukeltautua syvemmälle Memeinatoriin (MMTR).

Save