Instacart hyppäsi huikeat 40 %, kun se debytoi Nasdaqissa tänään – päivä sen jälkeen, kun se hinnoitti listautumisannin 30 dollariin osakkeelta.

Toimitusjättiläisen arvo nousi 14 miljardiin dollariin tämän aamun räjähdysmäisen mielenosoituksen jälkeen.

Se on silti alle puolet sen arvosta yksityisenä yrityksenä pandemian huipulla. Silti Alexis Ohanian – varhainen Instacart-sijoittaja sanoi tänään CNBC:n ” Squawk Box ” -ohjelmassa:

Instacart asettuu menestykseen covidin jälkeisessä maailmassa. Se tietää, että sen on oltava korkeamman marginaalin tulovirroissa [kuten mainonnassa] ja missä uskon, että he voivat edelleen rakentaa erittäin vahvaa liiketoimintaa.

Instacart leikkasi henkilöstöään ja alensi muita asiakas- ja asiakastukeen liittyviä kustannuksia sekä kannattavuuden tavoittelussa viime vuonna.

Kaliforniassa toimivan yhtiön nettotulos oli 114 miljoonaa dollaria viimeisimmällä neljänneksellä.

Mutta tuo kannattavuus tuli liikevaihdon kasvun kustannuksella. Instacartin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia vain toisella vuosineljänneksellä verrattuna noin 600 prosenttiin pian pandemian alkamisen jälkeen. Alexis Ohanianin mukaan kuitenkin:

Olen niin luottavainen heidän rakentamaansa tekniikkaan. Se on enemmän kuin pelkkä sovellus. Takapäässä on paljon enemmän logistiikkaa. Tämä on käyttäjäkokemus, jota ihmiset haluavat – ja käyttäjäkokemuksella on taipumus voittaa pitkällä aikavälillä.