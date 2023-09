Filecoin FVM DeFi TVL kirjaa jyrkästi FIL-hinnan rekyyliin

Filecoin- ekosysteemillä menee hyvin, vaikka kryptotalvi jatkuukin. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että Filecoin Virtual Machine (FVM) -virta on noussut ennätyskorkealle viime kuukausina.

DeFi Llaman tiedot osoittavat, että ekosysteemissä lukittu kokonaisarvo (TVL) nousi yli 82 miljoonaan dollariin. Tietojen mukaan TVL on noussut yli 24 miljoonaan FILiin viime kuukausina.

FVM:n suurin toimija on GLIF Pools Infinity, jonka TVL on noussut yli 27,5 miljoonaan dollariin. Muita suuria toimijoita ekosysteemissä ovat STFIL, THemis Pro, MineFi, SFT Protocol ja Filet Finance. Kahdeksalla FVM-alustoista TVL on yli miljoona dollaria.

Lukumääräisesti yli 2 600 tokeninhaltijaa on tallettanut GLIFiin ja yli 2 miljoonaa on tallettanut stFiliin. Kaikki tämä kasvu on auttanut tekemään Filecoin Virtual Machinesta 32. suurimman toimijan DeFi-teollisuudessa. Se on suurempi kuin alustat, kuten Near, Waves, EOS, Tezos, Hedera Hashgraph ja Aptos.

Ensinnäkin Filecoin on yksi lohkoketjuteollisuuden suurimmista häirijöistä. Verkko käyttää hajautettua strategiaa häiritäkseen tiedostojen tallennusteollisuutta. Jokainen, jolla on tietokone, voi tarjota tallennustilaa ja ansaita rahaa.

Filecoin on laajentanut ominaisuuksiaan viime kuukausina. Esimerkiksi Filecoin Virtual Machine on alusta, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa laadukkaita hajautettuja sovelluksia (dApps), jotka hyödyntävät sen tallennusominaisuuksia.

Lisäksi kehittäjät julkaisivat myös Filecoin Web Services (FWS), tuotesarjan, joka auttaa kehittäjiä rakentamaan sovelluksia. Jotkut näistä tuotteista ovat kontteja ja Kubernetes. Tavoitteena on, että Filecoinista tulee kannattava vaihtoehto AWS:lle ja Microsoft Azurelle.

Filecoinin hinta on silti pysynyt paineen alaisena näistä saavutuksista huolimatta. FIL:n kurssi oli 3,37 dollaria yli 64 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

