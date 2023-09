Bitcoin saattaa jonakin päivänä irrota osakkeista, mutta niin ei ole vielä tapahtunut

“Voiko Bitcoinista koskaan tulla korreloimaton suojausomaisuus, kuten jonkinlainen kullan digitaalinen versio?”

Ei ehkä ole epäilystäkään, mitä näen useammin asiakkaiden ja sijoittajien puolelta. Ja henkilökohtaisesti väittäisin, että se on yksi kiehtovimmista kaikissa kryptoissa.

Se on arvoitus, jonka parissa olen tehnyt paljon työtä. Olen rakentanut kymmeniä malleja, rakentanut kaikenlaisia simulaatioita ja suoraan sanottuna käyttänyt aivan liian paljon aikaa sellaisen kysymyksen parissa, johon ei yksinkertaisesti voi vielä vastata varmuudella (sulkeminen oli hyvä tekosyy, mutta nyt on vaikeampi vastata oikeuttaa oleskelemaan sisällä kannettavalla tietokoneella 22 tuntia vuorokaudessa).

Voimme teoretisoida mitä haluamme – ja minulla on mielipiteeni – mutta Bitcoin on voimavara, joka on ollut olemassa vasta 14 vuotta, ja siksi datamme koko on pieni. Puukotamme vain pimeässä.

Itse asiassa Bitcoin lanseerattiin tammikuussa 2009, vain kaksi kuukautta ennen osakemarkkinoiden pohjaa saman vuoden maaliskuussa (jonkinlaisen romahduksen jälkeen olet ehkä lukenut siitä oppikirjoista tai ehkä Googlella on myös tietoa siitä). Seuraavalla vuosikymmenellä näimme yhden kaikkien aikojen pisimmistä ja räjähdysherkimmistä härkämarkkinoista, vain upeille myytäville markkinoille, jota ruokkivat historiallisen alhaiset korot ja kuuman rahan tulostin.

Ja silti ihmiset olivat valmiita julistamaan Bitcoinin korreloimattomaksi omaisuuseräksi, joka on tapa monipuolistaa klassista osake-/obligaatiosalkkua. Mutta viime vuoteen asti se ei ollut koskaan edes nähnyt karhumarkkinoita laajemmassa taloudessa! Jopa positiivisen koron käsite oli Bitcoinille melko vieras vuoteen 2022 asti. Sen julistaminen monipuolistavaksi hyödykkeeksi tähän mennessä olisi kuin joku, joka ei ole koskaan maistanut alkoholia, keskusteli siitä, maistuuko Guinness vai Coca-Cola paremmalta. Miten sinun on tarkoitus tietää, miten reagoit kyseisessä tilanteessa?

Mikään näistä ei ole erityisen oivaltava. Itse asiassa se on sokaisevan ilmeinen, aivan kuten vastaus edelliseen Guinness vs Coca-Cola -kysymykseen. Ja kuten sanon, kysymys siitä, eroaako Bitcoin riskeistä tulevaisuudessa, on edelleen suuri kysymys, kiehtova arvoitus, joka on avain koko sijoitustyössä.

Mutta yksi asia on varma, ja se voidaan osoittaa objektiivisesti todeksi: Bitcoinilla käydään tällä hetkellä kauppaa kuin korkean riskin omaisuus. Ja se ei ole vihaa – se on vain totta!

Ja kuitenkin, joka kerta kun näemme pienimmänkin (ja hyvin lyhytaikaisen) notkahduksen osakkeiden ja Bitcoinin välisessä korrelaatiossa, liikkeessä on otsikoita, kuten “Bitcoin on vihdoin irrotettu”, “Bitcoinin ero on täällä” tai “Bitcoin on välttämätön salkkusi suojaamiseksi”.

En tiedä, onko tämä luonnostaan sidosryhmien ennakkoluuloja avaruudessa, sitoutuneessa viljelyssä tai muussa, mutta on lähes mahdotonta esittää vahvaa argumenttia tämän tueksi. Usein tällaisissa ilmoituksissa lainataan korrelaatiokertoimia, kuten erittäin epävakaa Pearson-metriikka 30 päivän aikajaksolla, (väliaikainen) lasku 0,9:stä 0,5:een. Mutta mitä se osoittaa?

Tai joskus olennaiset piilossa olevat muuttujat unohtuvat. Hyvä esimerkki tästä oli alueellinen pankkikriisi maaliskuussa, kun Silicon Valley Bankin romahdus nosti Bitcoinin hintaa 20 %. Tässä oli lopullinen todiste Bitcoinin asumisesta riskiomaisuuden ulkopuolella, sen vertaansa vailla olevat (fiat) suojausominaisuudet täydessä näytössä, eikö niin?

No eipä oikeastaan. Koska narisevassa pankkijärjestelmässä odotukset Federal Reserven kyvystä nostaa korkoja tulevaisuudessa putosivat – kuten voimme päätellä keskuspankin todennäköisyyksistä Fedin futuurimarkkinoilla sekä ennen SVB:n uutisia että sen jälkeen. Ja mikä on sen nousevampaa riskiomaisuuden kannalta kuin korko-odotusten järjetön käänne?

Todellisuudessa on tarpeetonta tarkastella hienoja Pearson-kertoimia kysymyksessä siitä, käykö Bitcoin kauppaa kuin riskiomaisuus; ei ole tarpeen rakentaa monimutkaisia malleja; Ei ole kaikkea muuta kuin välttämätöntä viettää päiviä kannettavan tietokoneen ääressä leikkimällä minkäänlaisilla numeroilla.

Sinun tarvitsee vain piirtää Bitcoinin hinta teknologia-raskasta Nasdaqia vastaan nähdäksesi tämän. Joskus yksinkertainen ratkaisu on tyylikkäin. Siitä lähtien, kun inflaatio kiihtyi ja talous siirtyi tähän uuteen tiukan rahapolitiikan paradigmaan (oletetaan Q1 2022), Bitcoin on käynyt kauppaa kuin vipuveto Nasdaqissa.

Katso, rakastan Bitcoinia. Mielestäni sen paikan arvioiminen sijoitussalkussa ja omaisuuden tulevaisuuden polkua – ja sen sopivuutta makrotalouden sfääriin – spekuloiminen on ehdottoman kiehtovaa. Kirjoitin kokonaisen kirjan yrittämisestä mallintaa sen tuottoa eteenpäin ja vastaamisesta juuri siihen kysymykseen, missä sen pitäisi olla salkussa. Minä todella rakastan sitä!

Mutta tällä hetkellä Bitcoin käy kauppaa kuin riskiomaisuus. Se saattaa erota jonain päivänä (ja se on kysymys toisella kerralla), mutta se päivä ei ole vielä tullut. On vaikea väittää toisin, vaikka kuulemme usein tilassa olevilta olevilta.

