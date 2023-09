Meemikryptovaluutat ovat voima, jonka kanssa on otettava huomioon. Pitkittyneistä karhumarkkinoista huolimatta markkinoiden koko saavutti kahden vuoden huippunsa vuonna 2023. Elokuun 23. päivänä kumulatiivinen meemikauppa oli huipussaan uskomattomassa 36 miljardissa dollarissa. Arvaapa mitä? Tämä on hyppy markkinoilta, joiden arvo oli lähes 0 dollaria vuonna 2020.

Ja jos arvauksesi on yhtä hyvä kuin minun, meemitoken-markkinoista tulee entistäkin paremmat. Memeinator (MMTR) tulee näille markkinoille tällä markkinavakuutuksella. Mutta toisin kuin edeltäjänsä, Memeinator on futuristinen, koska se on matkustanut vuodesta 2077.

Sellaisenaan voidaan ymmärtää, mitä meemejä tarvitsee selviytyäkseen, kun markkinat erottavat pavut akanoista. Kävimme läpi nämä tiedot 7 päivää ennen ennakkomyyntien avautumista ja selvitimme, miksi jonotuslista kasvaa.

Mikä on Memeinator?

27. syyskuuta maailma toivottaa tervetulleeksi idealistisen ja huippuluokan tekoälyn johtaman kryptoprojektin. Memeinator-merkki (MMTR) debytoi markkinoilla ja kohtaa kilpailijat, jotka ovat nukkuneet aivan liian kauan.

Memeinator on merkki, joka yrittää ratsastaa meemi- ja tekoälymaniaa ja tulla ilkeäksi kappaleeksi heikkoille kilpailijoilleen. Kuten olemme nähneet aiemmin, joistakin meemeistä on tullut yhden päivän ihmeitä, mutta ne eivät kestä vauhtia. Memeinator ottaa tekoälyn avulla vastaan kilpailijat, jotka eivät täytä hypeä tai tarjoavat futuristisia näkymiä.

“Meemisi selviytyminen ei ole sinusta kiinni. Se on minusta kiinni”, Memeinaattorin aika on täällä. Projekti panostaa voimakkaasti brändäykseen, mikä mahdollistaa sen, että se on online-keskustelun keskipiste. Tämä on vakava askel meemilupauksen lunastamiseksi ja virukselliseksi ja voimakkaaksi tulemiseksi.

Mikä on Memeinatorin arvolupaus?

Yli 1 000 rekisteröitynyttä sivuston ensimmäisen 20 minuutin aikana, joten Memeinator on voittanut monien sydämet. Tämä on vain tilannekuva siitä, mitä on odotettavissa 29-vaiheisen ennakkomyynnissä ja tunnuksen julkaisun jälkeen. Projektin raporttia tarkasteltaessa tekoälyprojektilta voi odottaa paljon.

Memeinator ei ole kaikki epäystävällinen, kuten tämä kirjoitus saattaa antaa ymmärtää. AI-kerros voi syöttää laadukkaita uusia meemimerkkejä peliin. Tällä tavalla hankkeella on todellinen hyödyllisyys näyttää maailmalle, mitä laadukkaat meemit tarkoittavat.

Memeinator hyödyntää myös olemassa olevaa ja uusinta teknologiaa yhteisönsä hyödyksi. Se käyttää Twitter API:ta ja OpenAI:ta saavuttaakseen tavoitteensa ja luodakseen hyödyllisyyttä olemassa olevien tuotteiden ympärille.

Myös Memeinator-peli ennakkomyynnin jälkeen piristää sitä, mikä voisi olla todella tuhoava meemiprojekti. Eeppisessä pelissä on kaoottisia taisteluita, joissa pelaajat osallistuvat vihollismeemeihin erilaisissa taisteluissa. Peli ei vain laajentaa projektin hyödyllisyyttä, vaan voi kasvattaa käyttäjäkuntaa ja vapauttaa MMTR-arvon.

Kuinka houkutteleva Memeinator-sijoitus on?

Kun ajattelet meemikolikoita, esiin tulee aina voimakkaita nimiä. Voit ajatella Dogecoinia, joka alkoi vitsinä, mutta on nyt 10 parhaan kryptovaluutan joukossa. Tai romantisoi $PEPE:n yli 10 000 voittoa, jotka lähettivät aaltoja meemisektorille.

Dogecoin- ja PEPE-voitto tarkoittaa, että meemitilassa on loistava mahdollisuus. Edeltäjäänsä seuraten ja tekoälykulmalla tehostettuna Memeinator voisi olla mahdollisuus, jota ei koskaan hukata. Luettelo tällaisesta voimakkaasta merkistä voisi tehdä yhdessä yössä miljardöörejä ja tehdä siitä kotitalouden meeminimen. Itse asiassa Memeinator-tiimi tavoittelee 1 miljardin dollarin markkina-arvoa ja listautumista johtaviin pörsseihin.

Early birdsille ensimmäinen 0,01 dollaria on edullinen tokenin arvo, jonka arvo on 0,0485 dollaria ennakkomyynnissä. Tämä tarkoittaa, että sijoitus on noussut viileät 132 % jo ennen sen debyyttiä pörsseissä.

