Citigroupin osakekurssi on pirun halpa: onko se osto käänteen aikana?

Citigroupin (NYSE: C) osakekurssi on ollut vertailukelpoista heikompi viimeisen vuosikymmenen aikana. Se on noussut yli 80 % vuodesta 2009, kun taas SPDR S&P Bank ETF (KBE) ja SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ovat nousseet yli 230 % ja 160 %. Se on myös menestynyt huonommin Jane Fraserin toimikauden aikana.

Citigroupin käännestrategia

Yhdysvaltain kolmanneksi suurin pankki Citigroup on ryhtynyt toimenpiteisiin osakkeidensa korottamiseksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Se on ostanut takaisin yli kolmanneksen osakkeistaan, maksanut miljardeja dollareita osinkoina, mikä nosti vuotuisen voittonsa 0,04 dollarista 2,12 dollariin.

Näistä toimenpiteistä huolimatta yhtiö ei näytä olevan vaikuttunut sijoittajiin, koska se on menestynyt vertailuryhmäänsä huonommin. Siksi on järkevää, että yhtiö työskentelee nyt suuren remontin parissa.

Citigroupin käänteessä on monia näkökohtia. Se on ilmoittanut merkittävistä irtisanomisista, joita voi olla tuhansia. Se myös organisoi liiketoimintaansa viiteen ydinliiketoimintaan ja yksinkertaistaa toimintaansa.

Viisi ydinliiketoimintaa ovat palvelut, markkinat, pankkitoiminta, kuluttajapankkitoiminta ja varallisuudenhoito. Palvelut ovat keskeistä liiketoimintaa, joka sisältää rahoitus- ja säilytystyönsä suurille asiakkaille. Pankkitoiminnassa on investointipankki-, yritys- ja liikepankkitoimintaa.

Onko Citigroup hyvä sijoitus?

Jotkut analyytikot uskovat, että Citigroupin käänteellä on positiivinen vaikutus yhtiöön. Mike Mayo, arvostettu Wells Fargon analyytikko, uskoo, että Citigroupin osakkeet nousevat 55 dollariin nykyisestä 40 dollarista.

Lisäksi Citigroup on ollut erittäin kannattava pankki vuosien ajan. Sen liikevaihto viimeisen 12 kuukauden aikana (TTM) oli 70,5 miljardia dollaria, kun sen nettotulos oli 13,51 miljardia dollaria. Sen liikevaihto ja voitto toisella vuosineljänneksellä olivat 17,6 miljardia dollaria ja 2,92 miljardia dollaria.

Samaan aikaan Citigroup on huomattavasti aliarvostettu verrattuna muihin. Sen PE-suhde on 7,47, mikä on alhaisin keskeisistä pankeista, kuten UBS, Bank of America, JP Morgan ja Wells Fargo. Sen kirjanpidollinen hinta 0,44 on myös alempi kuin vastaavilla. Mikä tärkeintä, Citigroupin alennus t obook on 55,92 %, alhaisin verrattuna muihin.

Siksi arvonmäärityksen näkökulmasta vaikuttaa siltä, että Citigroup on hyvä sijoitus. Lisäksi sillä on edelleen 5,18 prosentin osinkotuotto termiinillä.

Kuten varoitin Lloyds Bankia koskevissa artikkeleissani, en kuitenkaan suosittele ostamaan yrityksiä, joilla on pitkä historia alitulosta. Siksi kehotan varovaisuuteen sijoittaessani Citin osakkeisiin.

Citigroupin osakekurssianalyysi

Päiväkaaviossa näkyy, että Citigroupin osakekurssi on ollut vahvassa laskutrendissä jo jonkin aikaa. Viime aikoina se on pysynyt vihreän laskevan trendiviivan alapuolella. Tämä linja yhdistää korkeimmat heilahtelut sitten maaliskuun 2022. Osakkeet ovat pudonneet alle 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon.

Citigroupin osakekurssi yrittää nyt laskea alle ratkaisevan tukitason 41,18 dollariin, alimmalle tasolle sitten viime vuoden joulukuun. Siksi osakkeen pienimmän vastuksen polku on alaspäin, ja seuraava avaintaso on 38,47 dollaria, alin taso lokakuussa 2022.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.