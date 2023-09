3 altcoinia ostettaviksi seuraavassa kryptohärkäjuoksussa: Chainlink, FIL, Cardano

Kryptovaluuttojen hinnat ovat pysyneet vakaina viime viikkoina, vaikka Yhdysvaltojen osakkeet ovat vetäytyneet. Kuten kirjoitin keskiviikkona, Russell 2000 -indeksi on siirtynyt korjausvyöhykkeelle, kun se putosi yli 12 % huipusta. Muut tärkeät ETF:t, kuten TLT, QQQ ja DIA, ovat myös kaatuneet äskettäin.

Bitcoinia ovat tukeneet MicroStrategyn (NASDAQ: MSTR) viimeaikaiset ostot ja kasvavat toiveet siitä, että spot Bitcoin ETF hyväksytään. Lisäksi, kuten olen aiemmin kirjoittanut, on melko yllättävää, että Bitcoin ei ole pudonnut nollaan, kun korot ovat siirtyneet nollasta 5,50 prosenttiin.

Siksi on todennäköistä, että tulemme näkemään uuden kryptohärän juoksun lähikuukausina. Tämän ajon tärkeimmät katalysaattorit ovat Bitcoinin tuleva puolittaminen ja Bitcoin spot ETF -hyväksyntä. Tässä ovat suosituimmat altcoinit, jotka ostetaan, jos näin tapahtuu.

Ketjun linkki

Chainlink (LINK) on keskeinen osa lohkoketjuteollisuutta. Se on alan suurin oraakkeli, joka turvaa yli 18 miljardia dollaria DeFi-teollisuudessa. Jotkut sen turvaamista varoista ovat AAVE, Compound, Venus, GMX ja Liquity. Se on helpottanut yli 8 biljoonan dollarin liiketoimia vuosien varrella.

#Chainlink CCIP is now live on @BuildOnBase mainnet!



Discover how CCIP is empowering apps built on Base to scale faster and connect to Web3's rapidly expanding multi-chain ecosystem 🧵👇https://t.co/AbiGprCx1J — Chainlink (@chainlink) September 27, 2023

Mikä tärkeintä, Chainlinkistä on tulossa johtava toimija muotoutumassa olevalla tokenisointialalla. Se tekee sen käyttämällä Cross-Chain Interoperablity Protocol (CCIP) -tekniikkaansa. Matkan varrella Chainlinkiä käyttävät nyt keskeiset organisaatiot, kuten Swift Network, Nuon Finance ja ANZ Bank.

Chainlinkillä on muita käyttötapauksia. Sen teknologia tarjoaa ratkaisuja, kuten reservien todisteet ja hintasyötteet, jotka ovat välttämättömiä hajautetussa maailmassa. Kaikki tämä selittää, miksi LINK-hinta on noussut yli 30 % elokuun alimmasta pisteestä.

Cardano

Cardano on menettänyt vauhtinsa ja pyyhkinyt yli 80 miljardin dollarin markkina-arvosta vuodesta 2021 lähtien. Sen tokenin ADA:n kauppa käy torstaina 0,2431 dollarissa, mikä on paljon pienempi kuin sen kaikkien aikojen korkein 3 dollaria. Se leijuu myös lähellä tämän vuoden alhaisinta tasoa.

Kaikesta tästä huolimatta Cardano on edistynyt jonkin verran DeFi-teollisuudessa. Tiedot osoittavat, että Cardano on kasvanut DeFi-alan 15. suurimmaksi ketjuksi, jonka kokonaisarvo lukittu (TVL) on yli 181 miljoonaa dollaria. ADA-termein TVL istuu kaikkien aikojen ennätyksellä.

Cardano on saavuttanut tämän ilman suuria verkkoja, kuten Aave, Uniswap ja Compound. Sen sijaan sen ekosysteemin suurimmat dAppit ovat Minswap, Indigo, Liquid ja VyFinance. Siksi on todennäköistä, että Cardano kasvattaa markkinaosuuttaan seuraavassa härkäajelussa.

Filecoin

Cardanon tapaan Filecoin on menettänyt vauhtiaan viimeisen krypto-härkäajon aikana. Sen hinta on pudonnut yli 80 % kaikkien aikojen korkeimmasta. Filecoinin keskeinen perustavanlaatuinen haaste on, että sen tallennusverkko ei ole saanut vauhtia vuosien aikana.

Äskettäin Filecoin on kuitenkin julkaissut lisäominaisuuksia, jotka auttavat verkkoa. He esimerkiksi julkaisivat Filecoin Virtual Machinen (FVM), joka on saamassa vetoa. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että FVM on saavuttanut yli 82 miljoonan dollarin TVL:n, mikä tekee siitä alan 32. suurimman toimijan.

Filecoin on myös julkaissut Filecoin Web Services (FWS), jonka tavoitteena on haastaa muut pilviverkot, kuten Amazon AWS ja Microsoft Azure. Siksi on todennäköistä, että Fil-hinta pärjää hyvin seuraavassa kryptohärän juoksussa.

Muita harkitsevia altcoineja ovat Tron, Litecoin ja Hedera Hashgraph. Tronilla menee hyvin JustLendin apuna, kun taas Hedera Hashgraph saa yritysasiakkaita. Litecoin voisi hyötyä, jos Bitcoin saa spot-ETF:n.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.