Tässä on suurin riski Russell 2000 ETF:ille, kuten IWM, VTWO

Amerikkalaiset osakkeet ovat joutuneet kovaan paineeseen viime viikkoina, kun pelko- ja ahneusindeksi lähestyy äärimmäistä pelkoaluetta 25. Dow Jones on laskenut yli 5,5 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. Vastaavasti Nasdaq 100 ja S&P 500 -indeksit ovat pudonneet yli 8,8 % ja 7,12 %.

Russell 2000 on huonompi

Vaikka Dow Jones-, S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit ovat vetäytyneet, pieniyhtiö Russell 2000 (RUT) -indeksillä menee paljon huonommin. Indeksi on pudonnut yli 12,13 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestään ja yli 28 % kaikkien aikojen ennätyksestään.

Tämä alituotto on vahingoittanut keskeisiä ETF:itä, jotka seuraavat indeksiä. Kaksi suosituinta ovat iShares Russell 2000 ETF (IWM) ja Vanguard Russell 2000 Index Fund (VTWO). Ne ovat samanlaisia rahastoja, joilla on vastaavasti yli 49,65 miljardia dollaria ja 6 miljardia dollaria. Niiden kulusuhde on 0,19 % ja 0,10 %.

IWM ja VTWO ETF, kuten muutkin amerikkalaiset indeksit, ovat merkittävissä riskeissä. Kuten kirjoitin täällä , taantuman todennäköisyys on suurempi kuin mitä Wall Street odottaa. Tuossa artikkelissa viittasin nousevaan rikollisuusasteeseen, käänteiseen tuottokäyrään ja heikkoon kuluttajien luottamukseen.

VTWO vs IWM ETF -kaavio

Myös energiakustannuksia syntyy, kun raakaöljyn hinta nousee, mikä nostaa bensiinin keskihinnan lähes 4 dollariin gallonalta. Myös työntekijät ovat organisoituneet, mikä johtaa useampaan lakkoon Yhdysvalloissa.

Fed on suurin riski IWM:lle, VTWO:lle

Federal Reserve on suurin riski IWM- ja VTWO ETF:ille. Keskuspankki on jo nostanut korkoja pandemian alimmasta 0–0,25 prosentista 5,25–5,50 prosentin välille. Viime viikon kokouksessaan Fed viittasi toiseen 0,25 prosentin nousuun tulevassa kokouksessa.

Fedin toimet vaikuttavat kaikkiin amerikkalaisiin yrityksiin. Jotkut suuret yritykset, kuten Apple, Microsoft, Alphabet ja Meta, tienaavat miljoonia dollareita, koska ne sijoittavat valtavat käteisvaransa.

Alphabet sai viimeisellä vuosineljänneksellä yli 892 miljoonan dollarin korkotuottoja 118 miljardin dollarin kassavarastonsa ansiosta. Meta, Facebookin ja Instagramin emo, tienasi yli 323 miljoonaa dollaria 53 miljardin dollarin hamstrauksestaan.

Useimmilla pienyhtiöillä ei ole tätä etua. Tämän seurauksena he maksavat enemmän korkoa kuin he saavat sijoituksistaan. Tuoreet tiedot osoittivat, että kaikkien S&P 600 -indeksien korkokulut nousivat ennätyskorkeaksi viimeisellä neljänneksellä. Asiaa pahentaa se, että 30 prosentilla kaikista Russel 2 000 yhtiöstä on vaihtuva korko, mikä tekee koronnostoista tuskallisempaa.

Lisäksi, toisin kuin monet jättiläiset yritykset, monet pienyhtiöt luottavat pankkilainoihin. Korkeammat korot ja avainpankkien, kuten Signaturen ja SVB:n, viimeaikainen romahdus ovat saaneet monet niistä keskittymään käteisvarojen säilyttämiseen. Sellaisenaan monet ovat siirtyneet yksityiseen luottoon , joka on usein kalliimpaa.

Asiaa pahentaa rahaston kokoonpano. Terveydenhuollon osuus kaikista IWM:n ja VTMO:n yrityksistä on 15 %. Haasteena on, että useimmat näistä yrityksistä toimivat biotieteiden alalla, mikä tarkoittaa, että ne ovat vähemmän kannattavia. Kannattamattomilla yrityksillä on tapana menestyä heikommin korkean koron ympäristössä.

