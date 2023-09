Argentiinan pesosta (ARS) voi tulla seuraava Zimbabwen dollari

Zimbabwen dollaria pidetään usein huonon makro- ja finanssitalouden romahduksen julistelapsena. Alimmalla hetkellä 100 biljoonan Zimbabwen seteli oli itse asiassa arvoton. Nykyään näitä biljoonan dollarin seteleitä myydään Amazonin kaltaisilla alustoilla.

ZIM-dollarin romahdus johtui silloisen presidentin Robert Mugaben ja keskuspankin toimista. Hallitus kohtasi ankaria sanktioita ja siirtyi käteistulostukseen rahoittaakseen hankkeitaan ja hyvinvointihankkeitaan.

Käteistulostus lisää rahaa, mikä johtaa hyperinflaatioon. Pahimmillaan Zimbabwen inflaatio kiihtyi 3,13 × 109 prosenttiin, mikä on korkein ennätys. Tämän seurauksena vuosikymmeniä sitten olemassa ollut keskiluokka katosi ja Zimbabwesta tuli yksi maailman köyhimmistä maista.

Nyt on merkkejä siitä, että Argentiina, aikoinaan Etelä-Amerikan johtava talous, kulkee samoissa jalanjäljissä kuin Zimbabwe. Zimbabwen tavoin Argentiina on jatkuvasti painanut rahaa rahoittaakseen ilmapallovajeensa. Vuonna 2022 maan ensisijainen budjettialijäämä oli 2,4 prosenttia, kun rahoitusalijäämä oli 4,2 prosenttia.

Argentiinan käteistulostus jatkuu

Argentiina saattaa joutua hyperinflaatioon ennen parlamenttivaaleja. Talousministeri, joka on myös presidenttiehdokas, ilmoitti lausunnossaan joukosta monisteita, jotka voivat pahentaa tilannetta.

Kaikki rekisteröidyt työntekijät saavat 80 dollaria vastaavan summan, kun taas epäviralliset työntekijät ja eläkeläiset saavat 125 dollaria ja 49 dollaria. Järjestelmä maksaa noin 1,3 % bruttokansantuotteesta ja se rahoitetaan käteisellä. Toisessa monisteessa hallitus nostaa tuloverokynnystä 1 prosenttiin aiemmasta 7 prosentista.

Siksi Argentiinan pesojen lisääminen taloudessa, jossa inflaatio kiihtyy, voi johtaa uusiin haasteisiin. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajien kokonaisinflaatio nousi elokuussa 12,4 %, mikä on korkein piste sitten vuoden 1991, jolloin maa oli siirtymässä hyperinflaatiosta. Inflaatio nousi elokuussa yli 124,4 % vuotta aiemmasta.

Argentiinan haasteena on, että sillä ei ole suunnitelmaa selviytyä tästä talouskriisistä. Hallituspuolue on sitoutunut jatkamaan sosialistista politiikkaa, joka on saattanut sen polvilleen. Toisaalta oikeistolainen ehdokas on luvannut luopua Argentiinan pesosta ja korvata sen Yhdysvaltain dollarilla.

Nyt arvottoman Argentiinan peson korvaaminen Yhdysvaltain dollarilla on suurelta osin järkevää. Tosiasia on kuitenkin, että sen toteuttaminen ei ole helppoa, koska hallituksella on oltava resursseja dollarin hankkimiseen.

Argentiinan talouskriisiä on vaikea ratkaista. Ensinnäkin kriisin ratkaiseminen edellyttäisi, että päästään eroon useimmista hyvinvointiohjelmista, nostetaan joitakin veroja, nostetaan korkoja ja vähennetään ulkomaisia investointeja vähentävää byrokratiaa. Näiden sosiaalisten ohjelmien romuttaminen olisi epäsuosittua.

Siksi emme voi sulkea pois tilannetta, jossa Argentiinan peso romahtaa rajusti tulevina kuukausina. Virallinen USD/ARS on noussut 350:een vuoden 2018 36:sta. Epävirallinen kurssi on paljon korkeampi kuin virallinen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.