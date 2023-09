USD/RUB-analyysi: Tämä Venäjän ruplan romahdus ei ole läheskään ohi

USD/RUB- vaihtokurssi on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime viikon aikana. Pari kävi torstaina 97,28:ssa, muutaman pisteen alle vuoden 102,53:n. Silti Venäjän rupla on pudonnut yli 90 % vuoden 2022 alimmalta tasolta.

Venäjän talous voi hyvin

USD/RUB on jatkanut nousuaan viime kuukausina, kun huoli Venäjän taloudesta jatkui. Maan budjettialijäämä jatkoi kasvuaan, kun taas dollarin tarjonta maassa putosi sanktioiden vuoksi.

Viime aikoina Venäjällä on kuitenkin ollut muutama myötätuuli, joka tukee sen elpymistä. Raakaöljyn hinta on noussut yli 20 % kesäkuun alimmalta tasolta. Brent noteerasi 94 dollarissa, kun taas West Texas Intermediate (WTI) hyppäsi 93,20 dollariin.

Mikä tärkeintä, Venäjän uralit ovat pysyneet lännen asettaman ylärajan yläpuolella. Brentin ja Uralsin välinen alennus on pudonnut 17 dollariin, koska sen kauppa on 77 dollaria. Tämä tarkoittaa, että Venäjä ansaitsee edelleen omaisuuksia myymällä öljyä Kiinan ja Intian kaltaisille maille.

Lisäksi vaikka maakaasu on pudonnut korkeimmiltaan vuonna 2022, se on hypännyt yli 46 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta. Sen kauppa käy myös korkeimmalla tasolla sitten elokuun 10. päivän. Siksi on todennäköistä, että Venäjä ansaitsee enemmän rahaa viennillä.

Mikä tärkeintä, sisäiset tiedot osoittavat, että Venäjän taloudella menee hyvin. Esimerkiksi työttömyysaste on pysynyt 3 prosentissa, alempi kuin Amerikan 3,6 prosenttia. Vähittäismyynti kasvoi elokuussa 11 %, kun taas teollisuustuotanto kasvoi 5,4 %.

Yritysten luottamus nousi 4,4 prosenttiin maan nostaessa puolustusmenojaan. Myös Venäjä hallitsee hyvin länsimaisia pakotteita siirtymällä länsimaista Aasian maihin.

Venäjän ruplan haasteena on se, että Yhdysvaltain dollari-indeksi on jatkanut nousuaan jyrkässä Federal Reserveissä. Indeksi on noussut 106,7 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden marraskuun.

USD/RUB tekninen analyysi

Päiväkaavio näyttää, että USD:n ja RUB:n välinen kurssi on ollut viime aikoina tiukalla alueella. Matkan varrella pari on kohdannut huomattavan vastuksen 98,52:ssa. Se on sitten muodostanut nousevan kolmion kuvion. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yksi tarkimmista nousun merkeistä.

USD/RUB-pari on noussut 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Siksi parin näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava taso on 102,53, tämän vuoden korkein kohta.

Kääntöpuolella tulkitsemme kolmion kolmiosaiseksi kuvioksi, joka on suosituin käänteinen merkki. Sellaisenaan, jos tämä on oikein, pari todennäköisesti testaa psykologisen tason uudelleen kohdassa 92,99.

