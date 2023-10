Bitcoin siirtyy hitaasti nousuun tänään sen jälkeen, kun Yhdysvaltain lainsäätäjät “kehottivat” Gary Gensleriä, arvopaperi- ja pörssikomitean puheenjohtajaa, hyväksymään vireillä olevat Spot Bitcoin ETF:n hakemukset.

House Reps. kirjoitti kirjeen SEC:lle tällä viikolla

Flood, Nickel, Emmer ja Torres väittivät puheenjohtaja Genslerille päivää aiemmin lähettämässään kirjeessä, että Spot Bitcoin ETF on ytimessä samanlainen kuin Crypto Futures ETF, joka on jo saanut viranomaishyväksynnän.

Etenkin sen jälkeen, kun viime kuussa hävisi harmaasävylle, jonka yksityiskohdat Invezz käsitteli täällä, SEC:llä ei ole syytä taistella Spot Bitcoin ETF:ää vastaan, he lisäsivät.

Itse asiassa säännelty pörssinoteerattu rahasto on edun mukaista suojella kryptosijoittajia, kuten edustajainhuoneen edustajat väittävät.

Tämän kehityksen jälkeen on mahdollista, että Spot Bitcoin ETF, jonka odotetaan lisäävän institutionaalista kiinnostusta ja johtavan hintojen nousuun, debytoi pian Yhdysvalloissa.

Mutta se on epätodennäköistä, että kyseessä on vain Bitcoin-spesifinen ralli, koska laajemmalla kryptoavaruudella on taipumus liikkua samaan suuntaan kuin sen de facto -johtaja. Joten nouseva merkki, kuten Memeinator, voi myös hyötyä siitä.

Mitä sinun tulee tietää Memeinatorista

Memeinator on äskettäin lanseerattu alusta, joka on kahden nopeimmin kasvavan markkinan – lohkoketjun ja tekoälyn – ytimessä.

Memeinator sanoo verkkosivuillaan julkaisemassaan valkoisessa kirjassa, että sen tavoitteena on hallita meemikolikoiden markkinoita – markkinaa, joka on tehnyt monet ihmiset rikkaiksi viimeisen kahden tai kolmen vuoden aikana, mutta on myös vahingoittanut monia, koska se on täynnä huijauksia ja petoksia.

Ja tämä on asia, jonka Memeinator pyrkii korjaamaan lopullisesti. Se hyödyntää tekoälyä etsiäkseen heikompia meemikolikoita Internetistä ja tuhoaa ne matkallaan kohti täydellistä määräävää asemaa.

Memeinator tuli ennakkomyyntiin vasta tällä viikolla, ja sen hinta on tällä hetkellä 0,011 dollaria.

Memeinator (MMTR) ennakkomyynti on täysin tulessa

Se, mitä Memeinator tai MMTR on aikonut saavuttaa, näyttää resonoivan hyvin krypto-harrastajia. Tämä ottaa huomioon, että se on kerännyt jo lähes 335 000 dollaria ennakkomyynnissään.

Yksinkertaisesti sanottuna tämän meemikolikoiden markkinoiden uuden jäsenen kysyntä näyttää olevan vahva – ja se voi johtaa jatkuvaan hintojen nousuun.

Huomaa, että meemikolikon markkinat olivat pandemian alkuviikkoina arvottomia, mutta ne olivat jo muuttuneet 20 miljardin dollarin markkinaksi vuonna 2022. Jos tämä räjähdysmäinen kasvu jatkuu, MMTR hyötyy todennäköisesti suuresti, etenkin koska se on käyttötarkoituskohtainen tunnus..

Tässä on myös syytä mainita, että Memeinatorin odotetaan lopettavan ennakkomyyntinsä huikealla 132 prosentin nousulla.

Lisätietoja Memeinatorista tai MMTR-kolikosta on projektin verkkosivuilla täällä.

Miten Memeinator on vertaansa vailla?

Memeinator voi olla parempi sijoitus kuin sen meemiveriset, varsinkin koska se liittyy tekoälyyn, joka on ollut rahoitusmarkkinoiden hype siitä lähtien, kun Microsoft teki usean miljardin dollarin sijoituksen OpenAI:hen – ChatGPT:n takana olevaan yritykseen.

Statistan mukaan tekoälymarkkinoiden arvo on todennäköisesti lähes 2,0 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä verrattuna noin 200 miljardiin dollariin kirjallisesti. Tekoälyavaruus on jo yli kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana.

On myös tärkeää muistaa, että MMTR on pohjimmiltaan krypto. Joten kryptomarkkinoita hyödyttävien myötätuulen voidaan odottaa hyödyttävän myös Memeinatoria.

Esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti aiemmin tässä kuussa kahdesta koronlaskusta ensi vuonna. Tämä tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että keskuspankki on lähellä korkojen nostamista ja palaa vähitellen lieventämään rahapolitiikkaansa.

Tämä pivot yleensä herättää kiinnostusta riskialttiimpia vetoja, kuten kryptovaluuttoja, kohtaan. Joten on ajateltavissa, että digitaalisen omaisuuden ekosysteemi löytää voimaa vuonna 2024, mikä voi myös valua alas myös Memeinatoriin.

Jos haluat tietää lisää MMTR-ennakkomyynnistä ja siihen sijoittamisesta, napsauta tätä vieraillaksesi verkkosivustolla.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.