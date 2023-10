Uniswap voidaan pian ottaa käyttöön Filecoin Virtual Machinessa (FVM)

Uniswap, maailman suurin hajautettu pörssi (DEX), voidaan pian ottaa käyttöön Filecoin Virtual Machinessa (FVM). Tämä käyttöönotto tapahtuu, jos Michigan Blockchainin äänestys pyrkii tekemään tämän mahdolliseksi lähipäivinä.

Äänestysseurannan mukaan yli 15,39 miljoonaa UNI-tunnusta eli 99,99 % on äänestänyt käyttöönoton hyväksymisen puolesta. Tämä tarkoittaa, että useampien UNI-haltijoiden on äänestettävä puolesta, koska ehdotuksen tekijät tarvitsevat 40 miljoonaa ääntä. Äänestys päättyy 6. lokakuuta.

Michigan Blockchain uskoo, että on järkevää ottaa Uniswap käyttöön FVM:ssä, koska Filecoinilla on keskeinen rooli alalla. Filecoinista on kasvanut “de facto” -tallennuspalvelun tarjoaja blockchain-tilassa. Sellaisenaan he uskovat, että Uniswapin moniketjuinen visio etenee ja tehostaa hajautettua datataloutta.

Uniswap Governance Proposal #50 is live!



If passed, it will define a canonical implementation of V3 on the Filecoin Virtual Machine (FVM), a programmable EVM-compatible environment built over @Filecoin.



Voting closes Friday morning (EST).https://t.co/lyRqiVrols — Uniswap Foundation (@UniswapFND) October 3, 2023

Filecoin lanseerasi FVM:n muutama kuukausi sitten, kun se pyrki laajentamaan ekosysteemiään. FVM teki Filecoinista ohjelmoitavan älykkäiden sopimusten avulla. Tämä tarkoittaa, että kehittäjät kaikilla aloilla, kuten DeFi ja pelit, voivat nyt rakentaa ja ottaa käyttöön dApps-sovelluksia Filecoinissa.

FVM on ollut suuri menestys, kuten kirjoitin tänne . DeFi Llaman kokoamat tiedot osoittavat, että sen ekosysteemissä on yli 14 miljoonaa UNI:ta. Verkon lukittu kokonaisarvo (TVL) on noussut yli 84,6 miljoonaan dollariin, mikä tekee siitä maailman 30. suurimman ketjun.

Filecoin-ekosysteemin suurimmat toimijat ovat nestepanosalustat, kuten GLIF, STFIL. SFT-protokolla ja MineFi. Siksi, jos Uniswap otetaan käyttöön onnistuneesti, siitä voi tulla ekosysteemin suurin alusta.

Filecoin on myös julkaissut lisäominaisuuksia ekosysteeminsä kasvattamiseksi. He esimerkiksi julkaisivat Filecoin Web Services (FWS), joka on hajautettu vaihtoehto Amazon AWS:lle ja Microsoft Azurelle.

Uniswap, joka alkoi Ethereumin ketjusta, on nyt otettu käyttöön useissa muissa lohkoketjuissa, kuten Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, BNB, Avalanche ja Celo.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.