Loom Networkin hinta nousee, mutta voitot voivat olla lyhytaikaisia

Loom Network token piristyi jyrkästi torstaina, kun avoin kiinnostus futuurimarkkinoita kohtaan jatkui. Token nousi huimasti 01575 dollariin, muutaman pisteen alle vuoden 0,1677 dollarin huipputason. Se on noussut yli 320 % syyskuun alimmasta tasosta.

Loom Network, lohkoketju, jolla on saumaton integraatio Bitcoiniin, Ethereumiin ja Binance Chainiin, on menestynyt hyvin viime viikkoina. Ralli jatkui syyskuussa suuren pörssin listattua tokenin. Gate.io, yksi maailman suurimmista pörsseistä, listasi kolikon syyskuussa.

Silti katselu Loom-verkkoon osoittaa, että uusien osoitteiden määrä ekosysteemissä on pudonnut alimmalle tasolle sitten syyskuun 24. päivän. Samaan aikaan myös ekosysteemin tapahtumien määrä on laskenut jyrkästi, kuten alla on esitetty.

Loom Network -tapahtumat ja osoitteet

Siksi Loom Networkin hinta on todennäköisesti nousussa lisääntyvän ostopaineen vuoksi. CoinGlassin tiedot osoittavat, että futuurien avoin kiinnostus nousi yli 44 miljoonaan dollariin, mikä on ennätysten korkein taso. Tämä avoin kiinnostus on vain Bybitiltä, ainoalta yritykseltä, joka tarjoaa Loom Networkia ekosysteemissään.

Samaan aikaan CoinMarketCapin mukaan pörssissä kaupankäynnin kohteena olevan LOOMin määrä on kasvussa. Volyymi hyppäsi yli 139 % viimeisen 24 tunnin aikana yli 169 miljoonaan dollariin. Suurin osa tästä määrästä tulee Upbitilta, jota seuraa Binance.

Loom Networkin hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että LOOM-hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime viikkoina. Se nousi yli 0,077 dollarin, korkeimman pisteen heinäkuun 14. päivänä. Se on myös hypännyt yli avainresistanssin 0,1432 dollariin, joka on tämän vuoden maaliskuun korkein swing.

LOOM on siirtynyt yli 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostetulle tasolle. Siksi Loom Network -hinnan näkymät testaavat uudelleen vastuksen 0,1677 dollariin, joka on syyskuun korkein kohta.

Jos näin tapahtuu, se vahvistaa kaksinkertaisen yläosan kuvion, mikä johtaa vahvaan vetäytymiseen, kun myyjät kohdistavat pääntien 0,1118 dollariin, joka on tiistain alin kohta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.