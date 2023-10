Kryptovaluuttojen hinnat ovat nousseet jo jonkin aikaa, mutta tilanne saattaa muuttua. Sijoitustutkimus-yhtiö ByteTreen mukaan Bitcoin on tulossa “hiljaisille härkämarkkinoille”. Raportti julkaistiin, kun Bitcoin on ollut 28 000 dollarin tuntumassa parantuneen tunnelman keskellä. Muualla sijoittajat haalivat Shiba Memua, ja ennakkomyynti on kerännyt 3,65 miljoonaa dollaria. Osoittaako tämä kasvavaa halukkuutta riskialttiisiin vetoihin?

Bitcoin on turvasatama ja vaihtoehto joukkovelkakirjoille

ByteTree on antanut Bitcoinille härkämäisen markkinanäkymän aiemmasta “neutraalista” luokituksesta. Yhtiö sanoo, että Bitcoinin ja kryptovaluuttojen kestävä nousu saattaa tapahtua myöhemmin tänä vuonna. ByteTreen mukaan Bitcoinin korjaava vaihe on jo tehty, mikä asettaa sen nousevaan trendiin. Tässä ennustuksessa on tärkeitä asioita.

Pohjimmiltaan Bitcoin hyötyy nousevista koroista. Viime aikoina joukkolainojen korkotaso on noussut, mikä on suhteessa Fedin politiikan kiristämiseen. Korkeat korot ovat johtaneet perinteisten omaisuuserien, kuten osakkeiden, alhaiseen kysyntään. Vertailun vuoksi Bitcoin on noussut ennemmin kuin laskenut.

ByteTreen tietohallintojohtaja Charle Morris sanoo, että Bitcoinin reaktio osoittaa skeptisyyttä joukkovelkakirjasijoituksiin. Kun korot ovat huipussaan, se voi aiheuttaa joukkovelkakirjalainojen romahtamisen ja myyntiin. Ennuste on lisännyt Bitcoinin kiinnostusta turvasatamana joukkovelkakirjoille.

Teknisesti Bitcoin on pysynyt yli 25 000 dollarissa maaliskuusta 2023 lähtien. Taso oli keskeinen vastus toukokuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Morris uskoo, että jos Bitcoin pitää tämän tason, se on asetettu nousumarkkinoille. Sillä välin analyytikko sanoo, että Bitcoinin pieni myynti, joka näki sen pudonneen alle 28 000 dollarin tällä viikolla, voi jatkua. Myynti olisi lyhytaikainen.

Shiba Memun ennakkomyynti korostaa riskialttiita sijoituksia

Shiba Memu, tuleva itsemarkkinointimeemijättiläinen, on myynyt vahvasti ennakkomyynnissä. Yli 3,65 miljoonan dollarin kerättyä ennakkomyynti viittaa siihen, että sijoittajat eivät ole tehneet riskialttiita sijoituksia.

Shiba Memu pyrkii mullistamaan meemisijoitusmaailman tuomalla kestävää kehitystä. Shiba Memu markkinoi itseään sosiaalisilla foorumeilla tekoälyn avulla. Itsemarkkinointikonsepti mahdollistaa sen, että se tuottaa hypeä ja online-chatteria, mikä on avaintekijä meemien suosiossa.

Analyytikot ovat ylistäneet Shiba Memun tekoälyn käyttöä pelin muuttajana. AI löytää lisääntynyttä käyttöä, eikä kryptovaluuttamarkkinoita ole jätetty jälkeen. Markkina-analytiikan, koneoppimisen ja mielipideanalyysin avulla Shiba Memu pyrkii olemaan tehokas. Sellaisenaan se voi kilpailla meemien kanssa, joita on syytetty kestävyyden ja investointiarvon puutteesta.

Kuinka houkutteleva Shiba Memu on?

Shiba Memu voi olla houkutteleva sijoittajille, jotka etsivät pitkän aikavälin arvoa meemisijoituksesta. Meemi kryptovaluuttojen historiallisesta hintatoiminnasta voitot voivat olla jopa 10x tai 50x. Shiba Memun synnyttämän innostuksen ansiosta tällaisiin marginaaleihin voidaan odottaa osuvan.

Shiba Memun sosiaalinen dynamiikka on myös lisäarvoa muille meemi kryptovaluutoille. Projektissa on huippuluokan AI-kojelauta. Kojelaudan avulla käyttäjät voivat saada reaaliaikaisia päivityksiä ja saada tietoa uusimmista markkinoinnin trendeistä. Käyttäjät voivat myös keskustella tekoälyn kanssa, esittää kysymyksiä ja antaa palautetta. Sosiaalinen dynamiikka voisi lisätä Shiba Memun tunnearvoa ja antaa sen olla kaupungin puheenaihe. Sen myötä arvo voi nousta pilviin.

Lisäksi? Julkaistava panostusominaisuus hyödyttää Shiba Memu -yhteisöä. Tuoton ansaitsemisen lisäksi panostetut rahakkeet antavat käyttäjien osallistua Shiba Memu -projektiin. He voivat ehdottaa aiheita, verkkosivustoja ja työkaluja, jotka voivat lisätä projektin elinkelpoisuutta ja markkinointia. Käyttäjät palkitaan palautteestaan.

Miksi ostaa Shiba Memu ennakkomyynnistä?

Shiba Memun ennakkomyynti on suunniteltu kannustamaan varhaisia sijoittajia. Tokenomiikka mahdollistaa SHMU:n nousun päivittäin klo 18.00 GMT. Ennakkomyynnin lopussa varhaiset sijoittajat saavat tokeneita, joita arvostetaan enemmän kuin he ostivat. Jos tämä on oikea tilaisuus, voit ostaa tunnuksen projektin verkkosivustolta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.