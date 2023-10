USD/RUB: Onko Venäjän ruplan romahduksella loppua näkyvissä?

USD/RUB -kurssi jatkoi nousuaan maanantaina dollarin vahvistumisen kiihtyessä. Pari nousi huipulle 101,57:ään, muutaman pisteen alle vuoden 102,37:n.

Venäjän taloudella menee hyvin

Venäjän rupla on vetäytynyt, vaikka Venäjän talouden joustavuus jatkuu. Se on pudonnut yli 95 % vuoden 2022 korkeimmasta pisteestä ja leijuu nyt korkeimmassa kohdassa sitten maaliskuun 2022.

Rupla on romahtanut Venäjää, maailman kahdeksanneksi suurinta taloutta, koskevien pakotteiden vuoksi. Nämä pakotteet ovat vaikeuttaneet venäläisten yritysten suoraa liiketoimintaa länsimaisten asiakkaiden kanssa.

Tosiasia on kuitenkin, että Venäjän talous on ollut varsin joustamaton tänä aikana. Se on jatkanut länsimaisten tuotteiden pääsyä välityspalvelinten kautta. Samaan aikaan maa vie edelleen miljoonia öljytynnyreitä päivittäin Intiaan ja Kiinaan.

Intia on hyödyntänyt Venäjän tilannetta saadakseen halpoja öljyä, jota se jalostaa ja myy kansainvälisesti. Intian jalostetun öljyn vienti hyppäsi 56,77 miljoonasta tonnista vuonna 2121 62,75 tonniin vuonna 22.

Venäjä on myös hyödyntänyt pieniä ja tulevia öljykauppiaita välttääkseen länsimaisten yhtiöiden asettaman hintakaton. Tämän seurauksena Venäjän uralin hinta on noussut yli 70 dollariin viime viikkoina.

Myös Venäjän taloudella menee hyvin, kun hallitus lisää menojaan rahoittaakseen sotatoimiaan. Tämän seurauksena sen työttömyysaste on pudonnut ennätysmatalalle 3 prosenttiin pandemian korkeimmasta yli 6,3 prosentista.

Venäjän ruplan suurin haaste on se, että Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on noussut viime kuukausina, kun Federal Reserve on säilyttänyt haukkamaisen sävyn. Toinen haaste on Yhdysvaltain dollarin puute taloudessa ja alhainen ruplan kysyntä kansainvälisesti.

USD/RUB tekninen analyysi

USD/RUB-kaavio TradingView’n mukaan

Päivittäinen kaavio osoittaa, että USD:n ja RUB:n välinen kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä 50:ssä vuonna 2022. Se on hypännyt yli 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Pari on muodostanut nousevan kanavakuvion ja lähestyy yläpuolta. Se on myös noussut avainresistanssitason yläpuolelle 99,10:ssä, korkeimmassa pisteessä 7. syyskuuta. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen 50 yläpuolelle.

Siksi USD/RUB-parin näkymät ovat nousujohteiset, ja alkuperäinen vastuspiste on 102,13:ssa, elokuun korkeimmalla tasolla. Lisää voittoja tämän tason yläpuolella nostaa sen avainpisteeseen 105.

