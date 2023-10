Kiina on sitoutunut nostamaan laskentatehonsa 300 eksaflopsiin seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana, sen keskeiset ministeriöt ilmoittivat tänä aamuna.

Kiina haluaa 50 prosentin lisäyksen laskentatehoon

Copy link to section

Kirjoitettaessa maailman toiseksi suurimman talouden laskentakapasiteetti on vain 197 exaflopsia. Toisin sanoen Peking pyrkii lisäämään laskentatehoaan huikealla 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Tämän päivän paljastaminen on osa sen meneillään olevaa tekoälykilpailua Yhdysvaltojen kanssa. Counterpointin vanhemman analyytikon Akshara Bassin mukaan:

Kiina on havainnut, että perinteisesti jokainen laskentatehoon sijoitettu yuan on kasvattanut 3-4 juania taloudellista tuotantoa. Investoinnit heijastavat sen suunnitelmia lisätä tuotantoa integroimalla tekoäly.

Myös Google Cloud esitteli maanantaina uusia tekoälyyn perustuvia hakuominaisuuksia, joiden uskotaan olevan erityisen hyödyllisiä terveydenhuollon työntekijöille.

Kuten on selvää, vuosi 2023 on ollut tekoälyn vuosi. Tänä vuonna on vaikea olla päivääkään ilman uutisia tekoälyrintamalla – ja näin ollen on mahdollista, että lupaavat, äskettäin lanseeratut tekoälyä tukevat alustat, kuten Memeinator, voivat hyötyä eteenpäin.

Miten Memeinator on tekoälypeli?

Copy link to section

Tiesitkö, että meemikolikot eivät olleet edes tarpeeksi arvokkaita, jotta niitä voitaisiin kutsua “markkinoiksi” ennen pandemian alkamista? Mutta sitten kesti noin kaksi vuotta, ennen kuin siitä tuli 20 miljardin dollarin “markkinat”.

Juuri tällaista kasvua äskettäin käynnistetty, blockchain-pohjainen projekti nimeltä Memeinator pyrkii hyödyntämään. Mutta se ei ole liian jännittävää, eihän? Joten, se on toinen meemikolikoista, iso juttu, eh.

Mielenkiintoista ja ainutlaatuista MMTR:ssä on se, että se luottaa tekoälyyn etsiessään Internetiä heikompia kolikoita, jotka se voi käytännössä niellä kasvaakseen ja parantaakseen (niin sanotusti).

Valkoisessa kirjassa, joka on vapaasti kaikkien saatavilla verkkosivuillaan, sanotaankin, että Memeinatorin perimmäinen tavoite on tuhota petolliset ja huijauskolikot, jotka tuovat häpeää meemikolikoiden markkinoille, kunnes ne hallitsevat tilaa yleisesti.

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoja MMTR:stä, voit vierailla sen verkkosivustolla täällä.

MMTR on lähellä ennakkomyyntitavoitteensa saavuttamista

Copy link to section

Ymmärrettävästi et halua laittaa rahojasi meemikolikkoon, joka ei ole erityisen jännittävä kysynnän kannalta.

Tässä tarkoituksessa on syytä mainita, että Memeinator on jo kerännyt 651 000 dollaria pohjoiseen vain muutamassa viikossa. Sen tavoitteena on kerätä noin 694 000 dollaria käynnissä olevassa ennakkomyynnissä. Joten voit olla varma, että se on oikealla tiellä saavuttaa tämä tavoite lähipäivinä.

Nyt voi myös olla hyvä aika sijoittaa MMTR:ään, koska sen hinta on vain 0,0112 dollaria kirjoitettaessa ja sen odotetaan lopettavan ennakkomyynnin 132 % nousuun.

Kun ennakkomyynti on ohi, Memeinator löytää kodin merkittäviltä kryptopörsseiltä, joilla on taipumus vapauttaa seuraavan kysynnän luopuminen, mikä lopulta johtaa tyypillisesti hinnannousuun.

Saat lisätietoja MMTR:ään sijoittamisesta napsauttamalla tätä vieraillaksesi verkkosivustolla.

Memeinator (MMTR) voisi hyötyä Bitcoin-rallista

Copy link to section

Muistetaan, että Memeinator on ytimessä tekoälypeli – ja tekoäly on markkina, jonka Statista odottaa kasvavan jopa kymmenkertaiseksi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Yksinkertaisesti sanottuna jatkuva keskittyminen tekoälyyn ja sen seurauksena toteutuva nopea kasvu voivat olla merkittävä myötätuuli MMTR:lle.

Myös maanantaina kryptoanalyytikko, joka käyttää ” Checkmate ” -sivustoa X.comissa (aiemmin nimellä Twitter), toisti nousevan näkemyksensä Bitcoinista ja kirjoitti:

Bitcoin on edelleen hyvin ja todella arvovyöhykkeellä ja käy kauppaa alle todellisen markkinakustannustason (29,7 000 dollaria). Lyhyellä aikavälillä, kuka tietää, mutta arvosijoittajille karhut ovat väärässä näillä hinnoilla.

Tämä on merkittävää, koska monet kryptonimitykset yleensä takertuvat Bitcoiniin. Jos se nousee, he seuraavat. Jos se uppoaa, he myös sukeltavat. Joten, MMTR – ottaen huomioon, että se on pohjimmiltaan kryptovaluutta, voidaan odottaa vahvistuvan Bitcoinin alkaessa toipua kohti kaikkien aikojen huippujaan, kuten monet uskovat sen lopulta tulevan.

Lisätietoa Memeinatorista löytyy verkkosivuilta täältä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.