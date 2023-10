PepsiCo Inc (NASDAQ: PEP) avautui hieman tiistaina, vaikka se raportoi markkinoita lyövät tulokset kolmannelta tilikaudelta.

Hintakehitys on erityisen mielenkiintoinen, kun juomajätti antoi positiivisen ohjeistuksen myös tulevaisuutta varten.

PepsiCo ennustaa nyt 13 prosentin vuosittaista kasvua ydinosakekohtaiseen tulokseen 7,54 dollariin tänä vuonna. Se myös toisti aiemman näkemyksensä 10 prosentin orgaanisen tuoton kasvusta vuonna 2023. CNBC:n ” Squawk Box ” -ohjelmassa PepsiCo:n talousjohtaja Hugh Johnston sanoi tänään:

Uskon, että yrityksenä toimimme paremmin ja paremmin, kun investoimme takaisin liiketoimintaan. Siellä on paljon hyviä innovaatioita meneillään. Se on todella hyvä laajapohjainen voima juuri nyt.

Monikansallisen yrityksen juoma- ja ruokamyynti kasvoi 8,0 % ja 9,0 % maailmanlaajuisesti äskettäin päättyneellä neljänneksellä. Talouspäällikkö sanoi myös, että mainontaan ja markkinointiin panostaminen tuotti hyvin.

Tiistaina PepsiCo paransi myös ohjeistustaan vuodelle 2024. Se odottaa nyt orgaanisen myynnin kasvavan lähes 6,0 % ja oikaistun tuloksen korkean yksinumeroisen prosentin kasvun ensi vuonna.

Kirjoitushetkellä PepsiCo:n osakkeet ovat laskeneet 18 % verrattuna vuoden huippuunsa. Talousjohtaja Johnstonin mukaan:

Minusta se johtuu koroista. Jossain määrin se on dollarin vahvuus. Nyt kun 10 vuoden korko on 4,0–5,0 prosenttia, vaihtoehtoisia sijoituksia on enemmän. Mutta et saa kasvua niillä, jotka saat kanssamme.