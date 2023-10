Punainen hälytys: Vältä näitä sähköautoja: FFIE, MULN, WKHS, GOEV

Autoteollisuus käy läpi suuria muutoksia, kun maailma siirtyy sähköajoneuvoihin (EV). Esimerkiksi autoyritysten määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina.

Yhdysvalloissa Tesla Model Y on noussut neljänneksi myydyimmäksi ajoneuvoksi tänä vuonna. Tämä on huomionarvoista, koska ajoneuvo otettiin käyttöön vasta muutama vuosi sitten. Myös muut merkit, kuten Tesla Model Y ja Rivian, kasvattavat markkinaosuuttaan.

Maailman suurimmalla markkina-alueella Kiinassa tapahtuu myös muutoksia, kun Byd, Nio, Xpeng ja Li Auto syrjäyttävät perinteisiä merkkejä. Kiinassa on nyt yli 100 sähköautoyritystä.

Uskon, että monia pieniä sähköautoyrityksiä ei lähivuosina ole olemassa kasvavien tappioiden ja alan haasteiden vuoksi. Tässä on joitain suosituimmista sähköautoista, joita kannattaa välttää.

https://www.youtube.com/watch?v=jTX_E_wfTJc

Faradayn tulevaisuus

Faraday Future (NASDAQ: FFIE) on sähköautoyritys, joka rakentaa luksusbrändejä Yhdysvalloissa. Yhtiö on toiminut rahanpolttolaitoksena, joka menetti yli 1,4 miljardia dollaria vuosina 2019, 2020, 2021 ja 2022. Sen nettotappio viimeisen 12 kuukauden aikana oli yli 577 miljoonaa dollaria.

Faraday Future etsii nyt lisää käteistä, kun se pyrkii lisäämään ajoneuvojensa tuotantoa. Yhtiön perustaja sanoi viime viikolla antamassaan lausunnossa, että yritys teki parhaansa löytääkseen strategisen sijoittajan. Tämä ei ole helppoa aikana, jolloin lyhytaikaiset joukkovelkakirjat tuottavat yli 5 %.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Faraday Futuren käteisvarat putosivat 31,8 miljoonasta dollarista 17,9 miljoonaan dollariin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuten Rivian on osoittanut, sähköajoneuvojen yritykset tarvitsevat miljardeja dollareita tuotannon lisäämiseen. Rivian on jo polttanut yli 6 miljardia dollaria viime vuosina ja on äskettäin kerännyt lisää rahaa.

Mullen Automotive

Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) on toinen EV-osake, jota kannattaa välttää. Kuten Faraday Future, yritys on polttanut käteistä viime vuosina. Se teki sen sisäisten toimintojensa ja Bollinger Motorsin ja Electric Last Mile Solutionsin (ELMS) ostojen kautta.

Mullen Automotiven taseessa on edelleen hyvää kassaa. Se päättyi viimeisellä neljänneksellä 214 miljoonan dollarin käteisellä ja lyhytaikaisilla sijoituksilla. Se on nyt päättänyt käyttää osan tästä käteisvaroista osakkeidensa takaisinostoon, mikä ei mielestäni ole järkevää, koska yritykset ostavat osakkeita takaisin vapaalla kassavirtallaan.

Nämä varat ehtyvät pian, koska Mullenin nettotappio oli yli 300 miljoonaa dollaria viimeisellä neljänneksellä. Siksi uskon, että MULN-osakkeet pysyvät paineen alla vielä pitkään.

Canoo

Canoon (NASDAQ: GOEV) osakekurssi on ollut laskevassa trendissä jo jonkin aikaa. Se on pudonnut 25 dollarista vuonna 2020 alle 0,50 dollariin tänään. Tämä tapahtui, kun yritys jatkoi käteisen polttoa ajoneuvotoimituksiinsa. Canoo on menettänyt yli 500 miljoonaa dollaria viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana.

Canoon etuja ovat, että se pienentää tappioita ja että sillä on valtava tilauskanta. Toisin kuin Faraday Future, se tähtää myös kapean markkinaraon toimitusalalla. Tämä tekee siitä paremman yrityksen kuin FFIE ja Mullen.

Kuten kirjoitin täällä , Canoon haasteena on, että sen tase ei ole tarpeeksi vahva rahoittamaan näitä projekteja. Se päättyi viimeisellä vuosineljänneksellä vain 5 miljoonalla dollarilla, ja kuluja kertyi yli 44,6 miljoonaa dollaria.

Työhevosryhmä

Workhorse Groupin (NASDAQ: WKHS) osakekurssi on pudonnut 42,80 dollarista vuonna 2021 0,44 dollariin. Yrityksen haasteet ovat samat kuin kolmen muunkin. Se on polttanut paljon rahaa ja rahoituksen löytäminen tulee olemaan vaikeaa.

Sillä oli yli 140 miljoonaa dollaria käteistä viime vuoden toisella neljänneksellä ja 62,4 miljoonaa dollaria samana ajanjaksona tänä vuonna. Yhtiö kirjaa yli 23 miljoonan dollarin tappiot neljännesvuosittain. Sen vuoksi sen on hankittava lisäpääomaa toimintansa rahoittamiseksi.