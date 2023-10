Tilray-osakekurssiennuste: TLRY voi kaatua ~25% pian

Tilrayn (NASDAQ: TLRY) osakekurssi on pyyhkinyt pois suurimman osan syyskuussa saavuttamistaan voitoista, kun toiveet sääntelyn selkeydestä nousivat. Noustuaan 3,40 dollariin 5. syyskuuta kannabisvarasto on pudonnut ~41 % ja on nyt alimmillaan sitten heinäkuun 27. päivän.

Lyhyt korko huimaa

Copy link to section

Tilray Brands on kokenut suuren armon. Osake on pudonnut kaikkien aikojen ennätystään 300 dollarista ~2:een. Myös muut suositut kannabisosakkeet, kuten Curaleaf, Cresco Labs, Green Thumb Industries ja Scotts Miracle-Gro, ovat laskeneet.

Tilray Brands on paras esimerkki siitä, kuinka hype-sijoittaminen voi mennä hirveän pieleen sijoittajille. Olemme nähneet tämän tilanteen myös sähköajoneuvojen osakkeissa, kuten Mullen Automotive, Canoo ja VinFast.

Samoin monet puhtaan energian varastot, jotka kasvoivat muutama vuosi sitten, kuten Sunrun, Enphase Energy ja First Solar, ovat kaikki palanneet maan päälle. Uskon, että monet hypetyt tekoälyosakkeet, kuten C3.ai, putoavat myös pitkällä aikavälillä, kuten kirjoitin täällä .

Tilray Brandsin osakekurssi on romahtanut yhtiön hitaan kasvun, Yhdysvaltojen sääntelyn epäselvyyden ja kohonneiden tappioiden vuoksi. Vaikka sen liikevaihto nousi 627 miljoonaan dollariin viimeisen tilikauden aikana, sen tappiot nousivat yli 1,4 miljardiin dollariin.

Tappioputki jatkui viimeisellä neljänneksellä. Sen tulokset osoittivat, että nettoliikevaihto nousi 15 % vuotta aiemmasta 177 miljoonaan dollariin. Tappiollisen ”kasvuyrityksen” kannalta on aina tärkeää osoittaa tätä korkeampi kasvuvauhti.

Oikaistu bruttokate putosi 28 prosenttiin, kun taas yhtiön nettotappio supistui 56 miljoonaan dollariin. Oikaistu käyttökate laski 11,4 miljoonaan dollariin. Tilray toivoo jatkavansa markkinaosuutensa kasvattamista Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Lisäksi johto toivoo nostavansa yhtiöstä alkoholialan johtavan toimijan. He ostivat äskettäin useita merkkejä AB InBeviltä. Se investoi myös käsityöjuomaliiketoimintaansa.

Sijoittajien huolenaiheena on, että Tilray joutuu hankkimaan lisäpääomaa, kun sen tappioputki jatkuu. Se on jo nostanut osuutensa 460 miljoonasta vuonna 2021 yli 730 miljoonaan. Tämä selittää, miksi lyhyt korko on noussut ennätysten korkeimmalle tasolle.

Tilray osakekurssiennuste

Copy link to section

Päiväkaaviossa näkyy, että TLRY:n osakekurssi muodosti kaksinkertaisen huipun syyskuussa. Teknisessä analyysissä tämä on yksi suosituimmista laskukuvioista. Se on nyt siirtynyt tämän kuvion pääntien alapuolelle hintaan 2,24 dollaria. Osake on myös pudonnut alle 50 päivän liukuvan keskiarvon, kun suhteellinen voimaindeksi (RSI) on lähellä ylimyyty tasoa.

Siksi osakkeen näkymät ovat laskevat, ja seuraava taso on 1,50 dollarilla, mikä on ~25 % nykyisen tason alapuolella.