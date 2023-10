EasyJetin osakekurssi: juuttunut karhumarkkinoille osinkojen palautuessa

EasyJetin (LON: EZJ) osakekurssi putosi alimmalle tasolle sitten tammikuun, kun viimeaikainen myynti vahvistui. Osake putosi torstaina alimmilleen 402,3 p:lle, ~23 % alle tämän vuoden korkeimman pisteen. Se on siirtynyt syvemmälle karhumarkkinoille, koska kustannusongelmat jatkuvat.

EasyJetin taloudellinen tulos

EasyJetin osakekurssi nousi valokeilaan julkistettuaan neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden kauppalausunnon torstaina. Tulokset osoittivat, että yhtiön voitto on 650–670 miljoonaa puntaa neljännellä vuosineljänneksellä.

Sen voitto ennen veroja (PBT) on 850–870 miljoonaa puntaa vuoden toisella puoliskolla. Se myös odottaa, että sen seuraavan vuosineljänneksen kapasiteetti kasvaa 15 prosenttia. Mikä tärkeintä, EasyJet päätti palata osinkopolitiikkaansa.

Se alkaa 10 prosentin maksusuhteella ja nostaa sen 20 prosenttiin seuraavana tilivuonna. Johto uskoo voivansa jatkaa omistajatuottonsa kasvattamista lähivuosina.

EasyJetin osakkeen hinta laski jatkuvien kannattavuusriskien vuoksi polttoaineen hinnan noustessa. Lentopetrolin hinta on ollut nousutrendissä, kun raakaöljyn hinta jatkaa nousuaan. Delta Airlines varoitti myös näistä haasteista torstain tuloksissaan.

Silti EasyJetiin sijoittaminen voidaan tehdä. Ensinnäkin on tervetullut liike, että yhtiö aikoo palkita osakkeenomistajia osingoilla. Ellei suurta kriisiä tapahdu, epäilen, että tämä osingon kasvu jatkuu vielä jonkin aikaa.

Toiseksi EasyJet jatkaa toimintojensa modernisointia. Se on tehnyt satoja tilauksia Airbusilta. Uusiin A320-koneisiin tulee lisää istumakapasiteettia, mikä on positiivista varsinkin sesonkiaikana.

Kolmanneksi EasyJet on tunnettu tuotemerkki, jolla on yksi alan vahvimmista taseista. Tiedot osoittavat, että sillä on yli 3,4 miljardia käteistä, 10,5 miljardia puntaa omaisuutta ja 8,6 miljardia puntaa velkoja.

EasyJetin osakekurssiennuste

EasyJetin osakekurssi on ollut kovien paineiden alaisena viime kuukausina, kuten kirjoitin tässä artikkelissa . Tilanne paheni torstaina yhtiön julkistettua vahvan tuloksen. Kun se laski, se siirtyi avaintuen alapuolelle 408,6 p:ssä, alin heilahdus 28. syyskuuta ja 25. elokuuta.

Osake on pysynyt alle 50 päivän liukuvan keskiarvon ja ratkaisevan vastustason 440 p:ssä, joka on matalin heilahdus 20. maaliskuuta. Siksi osakkeet todennäköisesti jatkavat laskuaan, kun myyjät kohdistavat seuraavan avaintuen 380p:iin. Tämä näkemys on edellisen EasyJet-ennusteeni mukainen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.