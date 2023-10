Pi Network julkistaa Staked Direct Messages -sovelluksen chat-alustallaan

Pi Network, laajalti suosittu Pi Coinin luoja, ilmoitti tärkeästä virstanpylvästä tiistaina. Yhtiö julkaisi lausunnossaan Staked Direct Messages -sovelluksen alustan chat-sovelluksessa.

Pi Network käynnistää panostetut viestit

Uuden ominaisuuden ansiosta Pi-verkoston jäsenet, jotka tunnetaan yleisesti pioneereina, voivat päästä kenelle tahansa ekosysteemin yksilölle suorien viestien kautta. He tekevät sen panostamalla Pi-kolikkonsa luoden näin krypton apuohjelman.

Vuonna 2019 perustettu Pi Network on kasvattanut ekosysteemiään viime vuosina. He ovat jo julkaisseet Pi-selaimen, jonka miljoonat ihmiset ovat ladanneet.

Viimeksi he lanseerasivat Fireside Forumin, sosiaalisen verkoston ekosysteemissä. Sosiaalinen mediaverkosto käyttää Pi-kolikkoa varmistaakseen terveen vuorovaikutuksen alustalla. Kehittäjien mukaan alusta on saavuttanut vahvan suosion sen jälkeen, kun se lanseerattiin muutama kuukausi sitten. Tohtori Chengdiao Fan, yksi perustajista, sanoi lausunnossaan:

“Staked DM:t ovat Pi Networkin yritys vastata tähän tarpeeseen sallimalla Pi Network -yhteisön jäsenten viestiä toisilleen suoraan henkilökohtaisesti. Ja sen Web3-mekanismin ansiosta, joka on suunniteltu signaloimaan rakentavia yhteyksiä ja hillitsemään ei-toivottua viestintää, se voi viime kädessä ratkaista DM-roskapostiongelmat, jotka ovat yleisiä Web2-alustoilla ja samalla mahdollistaa paremman käytettävyyden.

Pi-verkoston ekosysteemin kasvu

Selaimen ja Fireside Forumin lisäksi Pi Network kannustaa kehittäjiä rakentamaan sovelluksia ekosysteemiinsä hackathonien kautta. Kehittäjät ovat luoneet sovelluksia keskeisille aloille, kuten sosiaaliseen mediaan, hajautettuun rahoitukseen ja jopa pelaamiseen.

Ensinnäkin Pi Network on kryptovaluutta, joka pyrkii häiritsemään alaa. Se tekee sen yksinkertaistamalla digitaalisten valuuttojen louhintaa. Toisin kuin Bitcoin, jonka louhinta vaatii kehittyneitä tietokoneita, Pi-käyttäjät voivat louhia millä tahansa älypuhelimella.

Pi Networkista on tullut uskomattoman suosittu vuosien varrella. Sen sovelluksella on yli 50 miljoonaa latausta Androidissa, kun taas Twitter-alustalla on yli 2 miljoonaa seuraajaa. Sitä vastoin Cardanolla on 1,3 miljoonaa seuraajaa, kun taas Tronilla on 1,4 miljoonaa.

Pi-kolikkoa ei voi käyttää tai muuttaa fiat-valuutoiksi, koska kolikko on ollut suljetussa verkkoverkossa viimeisen kahden vuoden aikana. Kehittäjien mukaan tätä suljettua verkkoa tarvitaan, kun he jatkavat KYC:n tarkistamista ekosysteemissä.