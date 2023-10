Nopeasti kasvava Web3-ekosysteemi Sweat Economy (SWEAT) jatkaa laajentumissuunnitelmaansa, kun se lanseerataan useisiin maihin. Invezzille antamassaan lausunnossa yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa sellaisiin maihin kuin Bahama, Yhdysvallat, Botswana, Jamaika ja Ghana.

Uusi lanseeraus tarkoittaa, että näiden maiden asukkaat voivat nyt alkaa käyttää sovellusta ansaitakseen $SWEAT-palkintoja harjoittelusta. Käyttäjät käyttävät alustan Sweatcoin-sovellusta varmistaakseen liikkeensä, joka merkitsee heidän fyysistä aktiivisuuttaan. $SWEAT on NEAR-protokollassa, joka on yksi nopeimmista 1.kerroksen verkoista.

Ilmoitus tuli muutama päivä Sweatin ekosysteemissä järjestetyn historiallisen äänestyksen jälkeen, jossa käyttäjät päättivät polttaa ja jakaa uudelleen käyttämättömät rahakkeet tukeakseen laajennusprosessia. Sweatin perustaja Oleg Fomenko sanoi lausunnossaan:

”Olemme innoissamme voidessamme viimein tuoda Sweat Economy -kokemuksen Yhdysvaltoihin ja kahdeksalle muulle markkina-alueelle. Olemme innoissamme, että näiden maiden asukkaat voivat myös – kirjaimellisesti – KÄVEELÄ KRYPTOON. Maailmanlaajuinen käyttäjäyhteisömme on tukenut tätä julkaisua, ja olemme kiitollisia heidän osallistumisestaan.”

Sweat Economy on osa Sweatcoinia, joka on yksi Web3-tilan suurimmista toimijoista. Sillä on yli 140 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää ja se on edelleen alan suosituin kuntosovellus.

Käyttäjien tarvitsee vain ladata ja asentaa sovellus, rekisteröityä, luoda Sweat Wallet ja alkaa lyödä $SWEAT-merkkiä vain kävelemällä, juoksemalla tai muulla fyysisellä toiminnalla. Käyttäjät voivat sitten tallentaa nämä ansaitut rahakkeet kasvupurkkiinsa, jotka tallennetaan ja kerrotaan. He voivat myös osallistua SWEAT Hero -peliin, NFT-peliin ansaitakseen lisää rahakkeita.

Kaikki nämä ominaisuudet ovat tehneet SWEATista yhden maailman eniten pidetyistä kryptovaluutoista ja 13. aktiivisimmin käytetyistä tokeneista. Tämä laajennus auttaa tehostamaan tätä kasvua.

Kaikki nämä virstanpylväät selittävät, miksi SWEATin hinta on toipunut vaatimattomasti, vaikka kryptotalvi jatkuu. Kesäkuun 0,0042 dollarin pohjan jälkeen token on noussut yli 137 % ja leijuu nyt lähellä korkeinta tasoaan sitten huhtikuun.