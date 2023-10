Cardano DeFi TVL jäi ennätyskorkealle kasvun hidastuessa

Cardanon ekosysteemin aktiviteetti hidastuu kryptotalven jatkuessa ja kilpailun kiristyessä alalla. Tiedot osoittavat, että DeFi-ekosysteemiin lukittuneen ADA:n arvo on noussut ennätyskorkeaksi 625 miljoonaan.

Ekosysteemi on menestynyt hyvin vuonna 2023, koska se aloitti vuoden yli 204 miljoonalla ADA-kolikolla. Viime aikoina ekosysteemiin saapuvien rahakkeiden määrä on kuitenkin kasvanut hitaammin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

MinSwap, Cardanon ekosysteemin hajautettu pörssi, on suurin dApp yli 39 miljoonan dollarin kokonaisarvolla (TVL). Indigolla, vakuudellisten velkapositioiden (CDP) alustalla, on omaisuutta yli 8 miljoonaa puntaa. Muut ekosysteemin huippupelaajat, kuten Liqwid, Optim Finance ja Djed Stablecoin, ovat myös saavuttaneet voimakasta kasvua.

Kehittäjän sitoutuminen on toinen merkki alan hidastumisesta. Nämä sitoumukset olivat vain 22 viimeisen 24 tunnin aikana, kun maaliskuun huippu oli 50. Myös Cardanon keräämien maksujen kokonaismäärä on hidastunut.

Cardano ja muut kerroksen 1 ja 2 lohkoketjut kohtaavat lukuisia haasteita kryptotalven jatkuessa. Esimerkiksi kilpailu alalla on kiristynyt huomattavasti. Jotkut vaihtoehdoista, jotka ovat saaneet osuutta viime aikoina, ovat Arbitrum, Optimism ja Base, jonka omistaa Coinbase.

Muita kerroksen 1 verkkoja, jotka ovat hyviä vaihtoehtoja Cardanolle, ovat Avalanche, Cronos ja Kava,

Cardanon toinen haaste on rahapolitiikka, sillä korot ovat edelleen korkeimmillaan vuosikymmeniin. Korkeammat hinnat ovat tehneet turvallisista varoista, kuten käteisestä, houkuttelevampia. Lyhytaikaisten joukkovelkakirjalainojen tuotto on yli 5 %, kun taas talletustodistusten (CD) ja rahamarkkinarahastojen tuotto on 6 %.

Kaiken tämän seurauksena monet sijoittajat ovat siirtymässä riskialttiista omaisuuseristä, kuten osakkeista ja kryptovaluutoista, turvallisiin omaisuuseriin. Lisäksi meneillään olevat oikeudelliset haasteet, kuten SEC:n Coinbasea ja Binancea koskeva oikeusjuttu, ovat kannustaneet ihmisiä käyttämään digitaalisia kolikoita.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.