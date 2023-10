Kryptosäännökset ovat saavuttamassa digitaalisen omaisuuden sektoria pitkittyneen epävarmuuden jälkeen. Viimeisimmät ovat uudet kryptoverotietojen jakamissäännöt, joista Euroopan unionin viranomaiset sopivat tiistaina. Tämä tapahtuu, vaikka kryptovarallisuus jatkaa kasvuaan sijoittajien sijoittaessa alalle.

Shiba Memu (SHMU), tuleva meemi kryptovaluutta, on yksi niistä. Ennakkomyynnin avaamisen jälkeen sijoittajat ovat ostaneet yli 3,9 miljoonaa dollaria SHMU:ta. Mutta miten uudet säädökset muuttavat sijoitusmaisemaa?

Uusi EU:n kryptotietojen jakaminen verovelvollisuuden lisäämiseksi

Kahdeksannen hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin (DAC8) uusien EU-sääntöjen tavoitteena on parantaa kryptokäytäntöjen noudattamista. Säännöt pakottavat kryptoyksiköt jakamaan tietoja asiakkaiden kryptoomistuksista. Tiedot raportoidaan automaattisesti veroviranomaisille.

DAC8, joka on määrä kirjata virallisesti EU:n viralliselle matkalle, tulee voimaan 20 päivää julkaisun jälkeen. EU:n jäsenet ehdottivat sääntöjä viime vuonna sulkeakseen porsaanreiät mahdollisesta omaisuuspaosta digitaalisen omaisuuden avulla.

Säännöt kattavat erilaisia kryptoja, kuten stabiileja kolikoita, hajautettuja rahoitustokeneita ja ei-vaihtokelpoisia tokeneita. Myös kryptotuotteiden, kuten panostamisen, palautukset katetaan.

EU sanoo, että uudet säännöt täydentävät Kryptovaramarkkinoiden sääntelyä (MiCA). Uudet säännöt koskevat myös rahoituslaitoksia sähköisen rahan ja CBDC:n osalta.

Salausasetus ja Shiba Memu

On selvää, että sääntely on väistämätön kryptokehitys, ja EU:n säännöt korostavat trendiä. Tämä on kuitenkin ollut tervetullut huomautus, koska ala on pitkään tuominnut epävarmuuden.

Myönteinen puoli kryptosääntelylle on korkeahyödyllisten ja arvokkaiden projektien lisääntynyt kysyntä. Hyöty saavutetaan, kun säännökset poistavat sektorin väärinkäytöksistä, mikä lisää markkinoiden luottamusta. Tämän seurauksena laadukkaat kryptoprojektit kukoistavat.

Shiba Memu rakastaa itseään kestävänä meemi kryptoprojektina. Projekti hyödyntää tekoälyn kykyä markkinoida itseään itse. Monille meemien ystäville tämä on tervetullutta. Meemimaisemasta tämän kaltainen projekti puuttuu, usein vaikuttajien maininnat saavat vetovoimaa.

Tekoälyn avulla Shiba Memu oppii koko ajan, ja siitä tulee älykäs ja tehokas. Sellaisenaan tiimi odottaa Shiba Memun ratsastavan meemihullua ja kasvavan suosituksi. Tämä antaa tokenille mahdollisuuden tarjota sijoittajille korkean sijoitetun pääoman tuottoprosentin.

Onko Shiba Memu hyvä sijoitus?

Shiba Memu saa hyödynsä tekoälystä, mikä tekee siitä houkuttelevan arvosijoittajille. Toisin kuin sen meemiperheet, jotka menettävät vauhtinsa olemassa olevan hypetyksen laantuessa, Shiba Memu voi keksiä itsensä uudelleen. Ominaisuuden avulla Shiba Memu voi saada lisäarvoa ja ylittää sijoittajien kestävyyden pelon.

Varhaiset Shiba Memun tukijat luottavat myös projektin sosiaalisiin elementteihin. Shiba Memu sisältää tekoälyn kojelaudan, jolla voi olla yhteydessä yhteisöönsä. Käyttäjät esittävät kysymyksiä ja saavat palautetta. He voivat myös käyttää kojelautaa oppiakseen luovan mainonnan uusimmista trendeistä. Sosiaalinen sitoutuminen auttaa projektia ylläpitämään mojoa ja lisäämään arvoa.

Shiba Memulla on myös panostusohjelma. Tuotteen avulla sijoittajat voivat ansaita samalla kun ne myötävaikuttavat alustan kasvuun. Panostaminen vapauttaa myös SHMU:n likviditeettiä, jolloin token voi ylläpitää voittoja.

Ajan myötä Shiba Memun odotetaan saavan pitoa ja lisäävän sen arvoa. Varhaiset sijoittajat ovat jo saaneet meemitunnelmaa, kun token nousee päivittäin klo 18.00 GMT. Alkuperäisestä 0,011125 dollarin lähtöhinnasta Shiba Memun arvo on nyt 0,034750 dollaria. Hinta on kolminkertainen alkuperäiseen tarjoukseen verrattuna, mikä tuottaa sijoittajille valtavia voittoja.

Pitäisikö sinun sijoittaa Shiba Memuun tällä viikolla?

Shiba Memun ennakkomyynti lähenee loppuaan, ja aikaa on enää 13 päivää. Kun ennakkomyynti päättyy, sijoittajat odottavat ostaakseen tokenin pörsseistä. Nykyään sijoittaminen on järkevää, koska saa halpoja rahakkeita, joiden mahdollinen tuotto on jopa 10-kertainen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.